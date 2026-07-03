NEUROPUBLIC: Νέος πρόεδρος ο Δημήτρης Αφεντούλης – Ενίσχυση της συνεργασίας με το LATSCO Family Office

Η NEUROPUBLIC περνά σε νέα διοικητική φάση, με τον Δημήτρη Αφεντούλη να αναλαμβάνει την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου - Η εταιρεία συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία, επενδύοντας στην καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα