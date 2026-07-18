Tρεις συλλήψεις για υπόθεση κατ’ εξακολούθηση εμπρησμών από πρόθεση στη Μεταμόρφωση Μεσσηνίας

Μετά από συστηματική και πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διερεύνηση σειράς πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν κατά τα τελευταία έτη στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας, εκτελέστηκαν σήμερα τρία εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από την αρμόδια δικαστική Αρχή, με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή. Κατά την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης και τη διενέργεια των κατ’ οίκον ερευνών συνέδραμε ομάδα της Ο.Π.Κ.Ε. της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας.Η έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία διήρκεσε περίπου δύο έτη και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων, αφορούσε τη διερεύνηση πολλαπλών περιστατικών πυρκαγιών, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα εκδήλωσης, τη χωρική συγκέντρωση και τον τρόπο έναρξης.Στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.Από την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων στην πρόκληση των υπό διερεύνηση πυρκαγιών. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και, κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων της προανάκρισης, εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν σήμερα.Οι συλληφθέντες οδηγούνται αυτή τη στιγμή ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής.