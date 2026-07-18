Στη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας για τα επόμενα 40 χρόνια
ΕΛΛΑΔΑ
Άεροδρόμιο Καλαμάτας

Στη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας για τα επόμενα 40 χρόνια

Τη Δευτέρα ξεκινά η επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή και την Τετάρτη αναμένεται η ψήφισή του από την Ολομέλεια – Η συμφωνία προβλέπει την ανάληψη της διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας και ανάπτυξης του αεροδρομίου από το σχήμα με επικεφαλής τη Fraport AG

Στη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας για τα επόμενα 40 χρόνια
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Την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας "Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος"».

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου 2026, μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.), και αφετέρου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των αρχικών μετόχων αυτής, ήτοι της γερμανικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE», της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η Περίοδος Παραχώρησης ορίζεται σε 40 έτη μετά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, η δε διάρκεια της Σύμβασης σε 42 έτη από την ίδια ημερομηνία.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί, προς συζήτηση και ψήφιση, στην Ολομέλεια της Βουλής, την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026.
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