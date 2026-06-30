Χρηματιστήριο: Σε 16% η απόδοση του α’ εξαμήνου - Με άνοδο 3,7% ολοκληρώθηκε ο Ιούνιος

Κέρδη 19,1% σημείωσε στο β' τρίμηνο - Επικράτησαν οι πωλητές στη σημερινή συνεδρίαση - Στα χαμηλά ημέρας ο Γενικός Δείκτης, αλλά παραμένει κοντά στις φετινές κορυφές του