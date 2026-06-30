Χρηματιστήριο: Σε 16% η απόδοση του α’ εξαμήνου - Με άνοδο 3,7% ολοκληρώθηκε ο Ιούνιος
Χρηματιστήριο: Σε 16% η απόδοση του α’ εξαμήνου - Με άνοδο 3,7% ολοκληρώθηκε ο Ιούνιος
Κέρδη 19,1% σημείωσε στο β' τρίμηνο - Επικράτησαν οι πωλητές στη σημερινή συνεδρίαση - Στα χαμηλά ημέρας ο Γενικός Δείκτης, αλλά παραμένει κοντά στις φετινές κορυφές του
Σε «μάχη» μεταξύ αγοραστών και πωλητών εξελίχθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Ιουνίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρεί την επαφή του με τα πρόσφατα κεκτημένα των 2.500+ μονάδων (υψηλά 17 ετών – επίπεδα Νοεμβρίου 2009). Στο τέλος οι πωλητές επικράτησαν, με αποτέλεσμα να έχουμε κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (30/6) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 7,73 μονάδες ή -0,31% και έκλεισε στις 2.459,77 μονάδες. Σε περίπου 20 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.459,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.479,78 μονάδες. Ο Ιούνιος ολοκληρώθηκε με κέρδη της τάξης του +3,67%, ενώ το α’ εξάμηνο του 2026 το ΧΑ «έτρεξε» με ρυθμό +15,99%. Άνοδο +19,11% κατέγραψε το β’ τρίμηνο. Παράλληλα, ο ΓΔ απέχει -1,65% από το υψηλό έτους των 2.501,13 μονάδων.
Ο βασικότερος καταλύτης για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος είναι η επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για σήμερα. Η πρόοδος στο διπλωματικό πεδίο οδήγησε σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας τους φόβους για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και επιτρέποντας στους χρηματιστηριακούς δείκτες να κινηθούν ανοδικά.
Παρά το θετικό κλίμα που πυροδοτεί το rebound των τεχνολογικών μετοχών, η προσοχή της Wall Street παραμένει στραμμένη στην Πέμπτη, οπότε και θα ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία για την απασχόληση (jobs report) του Ιουνίου στις ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη μέτρηση θεωρείται κομβική, καθώς αναμένεται να προσφέρει σαφείς ενδείξεις για τα επόμενα βήματα της Federal Reserve και να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το αν τα επιτόκια θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο.
Σε αυτό το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποχαιρέτησε το πρώτο εξάμηνο εμφανίζοντας σαφή σημάδια βελτίωσης. Η θετική αυτή εικόνα αποτυπώνεται τόσο στην άνοδο των μετοχών και των δεικτών στο ταμπλό, όσο και στη σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας. Πολλές εισηγμένες εταιρείες σπεύδουν να εκμεταλλευτούν την τρέχουσα συγκυρία, αντλώντας κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των μεσοπρόθεσμων επενδυτικών τους πλάνων.
Ταυτόχρονα, η Motor Oil διευκρίνισε, σε απάντηση σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι οι πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής με την Aktor, αξιολογούνται σε συνεχή βάση στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του ομίλου για την αγορά φυσικού αερίου. Η τοποθέτηση αυτή ακολουθεί δημοσιεύματα σχετικά με προχωρημένες συζητήσεις με την Aktor για το FSRU της Διώρυγα Gas, το έργο του τερματικού σταθμού αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG που ανήκει κατά 100% στη Motor Oil. Η εταιρεία σημείωσε ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση και δεν υφίσταται καμία δεσμευτική συμφωνία.
Συνεχίζεται το μπαράζ των αποκοπών μερισμάτων, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,409 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,388 ευρώ ανά μετοχή), συνολικού ποσού 39,3 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2025. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου.
Παράλληλα, η Profile «έκοψε» μέρισμα ύψους 0,081 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,077 ευρώ ανά μετοχή), συνολικού ποσού 2 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 7 Ιουλίου.
Τέλος, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 3,42 εκατ. νέες μετοχές της Ευρώπη Holdings, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω έκδοσης νέων δωρεάν μετοχών (stock awards) σε στελέχη της εταιρείας.
Αύριο (1/7) η HelleniQ Energy θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται στα 0,38 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Παράλληλα, η Titan θα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 1,1 ευρώ ανά μετοχή. Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 7 Ιουλίου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (30/6) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 7,73 μονάδες ή -0,31% και έκλεισε στις 2.459,77 μονάδες. Σε περίπου 20 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.459,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.479,78 μονάδες. Ο Ιούνιος ολοκληρώθηκε με κέρδη της τάξης του +3,67%, ενώ το α’ εξάμηνο του 2026 το ΧΑ «έτρεξε» με ρυθμό +15,99%. Άνοδο +19,11% κατέγραψε το β’ τρίμηνο. Παράλληλα, ο ΓΔ απέχει -1,65% από το υψηλό έτους των 2.501,13 μονάδων.
Θετικό κλίμα με αστερίσκους στις διεθνείς αγορέςΜε συγκρατημένη αισιοδοξία υποδέχθηκαν οι διεθνείς αγορές την τελευταία συνεδρίαση του Ιουνίου και του πρώτου εξαμήνου. Η προσωρινή εκτόνωση στο γεωπολιτικό μέτωπο και η επανέναρξη του αγοραστικού ενδιαφέροντος για τις AI μετοχές δίνουν τις απαραίτητες «ανάσες», την ώρα που οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής για τα κρίσιμα μακροοικονομικά δεδομένα της εβδομάδας.
Ο βασικότερος καταλύτης για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος είναι η επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για σήμερα. Η πρόοδος στο διπλωματικό πεδίο οδήγησε σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας τους φόβους για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και επιτρέποντας στους χρηματιστηριακούς δείκτες να κινηθούν ανοδικά.
Παρά το θετικό κλίμα που πυροδοτεί το rebound των τεχνολογικών μετοχών, η προσοχή της Wall Street παραμένει στραμμένη στην Πέμπτη, οπότε και θα ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία για την απασχόληση (jobs report) του Ιουνίου στις ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη μέτρηση θεωρείται κομβική, καθώς αναμένεται να προσφέρει σαφείς ενδείξεις για τα επόμενα βήματα της Federal Reserve και να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το αν τα επιτόκια θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο.
Σε αυτό το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποχαιρέτησε το πρώτο εξάμηνο εμφανίζοντας σαφή σημάδια βελτίωσης. Η θετική αυτή εικόνα αποτυπώνεται τόσο στην άνοδο των μετοχών και των δεικτών στο ταμπλό, όσο και στη σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας. Πολλές εισηγμένες εταιρείες σπεύδουν να εκμεταλλευτούν την τρέχουσα συγκυρία, αντλώντας κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των μεσοπρόθεσμων επενδυτικών τους πλάνων.
Στο επίκεντρο Motor Oil και Aktor – Νέο μπαράζ αποκοπώνΗ Aktor υπέβαλε πρόταση για την απόκτηση του 75% των θυγατρικών εταιρειών της Motor Oil, Ηλέκτωρ και Thalis, που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αποβλήτων, σε έργα ΣΔΙΤ/παραχωρήσεων και σε περιβαλλοντικές υποδομές. Η Motor Oil και η Aktor έχουν εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις, με στόχο την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων.
Ταυτόχρονα, η Motor Oil διευκρίνισε, σε απάντηση σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι οι πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής με την Aktor, αξιολογούνται σε συνεχή βάση στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του ομίλου για την αγορά φυσικού αερίου. Η τοποθέτηση αυτή ακολουθεί δημοσιεύματα σχετικά με προχωρημένες συζητήσεις με την Aktor για το FSRU της Διώρυγα Gas, το έργο του τερματικού σταθμού αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG που ανήκει κατά 100% στη Motor Oil. Η εταιρεία σημείωσε ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση και δεν υφίσταται καμία δεσμευτική συμφωνία.
Συνεχίζεται το μπαράζ των αποκοπών μερισμάτων, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,409 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,388 ευρώ ανά μετοχή), συνολικού ποσού 39,3 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2025. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου.
Παράλληλα, η Profile «έκοψε» μέρισμα ύψους 0,081 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,077 ευρώ ανά μετοχή), συνολικού ποσού 2 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 7 Ιουλίου.
Τέλος, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 3,42 εκατ. νέες μετοχές της Ευρώπη Holdings, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω έκδοσης νέων δωρεάν μετοχών (stock awards) σε στελέχη της εταιρείας.
Αύριο (1/7) η HelleniQ Energy θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται στα 0,38 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Παράλληλα, η Titan θα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 1,1 ευρώ ανά μετοχή. Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 7 Ιουλίου.
Η Alpha Bank θα διαπραγματεύεται επίσης αύριο χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα, με τους μετόχους να λαμβάνουν τελικό μικτό ποσό ύψους 0,0656 ευρώ ανά μετοχή (148 εκατ. ευρώ συνολικά – καθαρό μέρισμα 0,0623 ευρώ ανά μετοχή), το οποίο συνεπάγεται μερισματική απόδοση 1,7%. Συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού μερίσματος ύψους 111 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, οι συνολικές χρηματικές διανομές για τη χρήση 2025 ανέρχονται σε 0,114 ευρώ μετοχή (μερισματική απόδοση 2,9%). Η ανταμοιβή των μετόχων συμπληρώνεται επιπλέον από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους περίπου 259 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας τις συνολικές διανομές προς τους μετόχους για τη χρήση 2025 στα επίπεδα των 519 εκατ. ευρώ, σε ευθυγράμμιση με τον δείκτη διανομής (payout ratio) 55% της τράπεζας.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα