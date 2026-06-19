Loewe: Η ιστορία 180 χρόνων πίσω από την σπάνια τέχνη του δέρματος

Με αφορμή τη συμπλήρωση 180 χρόνων από την ίδρυσή του, ο οίκος Loewe στρέφεται στα αντικείμενα, τις ιδέες και τους τεχνίτες που διαμόρφωσαν μία από τις μακροβιότερες ιστορίες επιτυχίας στον χώρο της μόδας