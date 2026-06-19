Loewe: Η ιστορία 180 χρόνων πίσω από την σπάνια τέχνη του δέρματος
Loewe: Η ιστορία 180 χρόνων πίσω από την σπάνια τέχνη του δέρματος
Με αφορμή τη συμπλήρωση 180 χρόνων από την ίδρυσή του, ο οίκος Loewe στρέφεται στα αντικείμενα, τις ιδέες και τους τεχνίτες που διαμόρφωσαν μία από τις μακροβιότερες ιστορίες επιτυχίας στον χώρο της μόδας
Όταν ένας οίκος συμπληρώνει 180 χρόνια ζωής, έχει προλάβει να δει σχεδόν τα πάντα. Η Loewe ιδρύθηκε στη Μαδρίτη το 1846 και μέσα σε σχεδόν δύο αιώνες, επιβίωσε πολιτικών αναταράξεων, κοινωνικών μετασχηματισμών, της έλευσης των αεροπορικών ταξιδιών, του διαδικτύου και των αλλεπάλληλων μεταμορφώσεων της πολυτελούς μόδας. Παρ’ όλα αυτά, στον πυρήνα της πορείας της παρέμεινε ένα σταθερό ερώτημα: τι μπορεί να δημιουργηθεί από ένα κομμάτι δέρματος στα χέρια ενός έμπειρου τεχνίτη;
Το ξεκίνημα του οίκου υπήρξε πολύ πιο ταπεινό από τη σημερινή του ακτινοβολία. Ξεκίνησε ως μια συντεχνία δερματουργών, όπου μια ομάδα Ισπανών τεχνιτών άνοιξε ένα μικρό εργαστήριο δερμάτινων ειδών στην οδό Lobo, έναν πολυσύχναστο δρόμο στην καρδιά της Μαδρίτης. Αρχικά, το εργαστήριο κατασκεύαζε δερμάτινα είδη όπως τσάντες, πορτοφόλια, θήκες τσιγάρων και κοσμημάτων, καθώς και κορνίζες. Ο Enrique Loewe Roessberg, ένας Γερμανός έμπορος που εγκαταστάθηκε στη Μαδρίτη, εντυπωσιάστηκε από την ικανότητα των τεχνιτών και την ποιότητα των υλικών και των προϊόντων τους. Απέκτησε το εργαστήριο το 1872 και του έδωσε το όνομά του: Loewe, που σημαίνει λιοντάρι στα γερμανικά.
Διαβάστε περισσότερα:newmoney.gr
Το ξεκίνημα του οίκου υπήρξε πολύ πιο ταπεινό από τη σημερινή του ακτινοβολία. Ξεκίνησε ως μια συντεχνία δερματουργών, όπου μια ομάδα Ισπανών τεχνιτών άνοιξε ένα μικρό εργαστήριο δερμάτινων ειδών στην οδό Lobo, έναν πολυσύχναστο δρόμο στην καρδιά της Μαδρίτης. Αρχικά, το εργαστήριο κατασκεύαζε δερμάτινα είδη όπως τσάντες, πορτοφόλια, θήκες τσιγάρων και κοσμημάτων, καθώς και κορνίζες. Ο Enrique Loewe Roessberg, ένας Γερμανός έμπορος που εγκαταστάθηκε στη Μαδρίτη, εντυπωσιάστηκε από την ικανότητα των τεχνιτών και την ποιότητα των υλικών και των προϊόντων τους. Απέκτησε το εργαστήριο το 1872 και του έδωσε το όνομά του: Loewe, που σημαίνει λιοντάρι στα γερμανικά.
Διαβάστε περισσότερα:newmoney.gr
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