Ο Κηλαηδόνης και η… προσέγγιση της Ραφήνας, τα (σπασμένα) τηλέφωνα Σαμαρά, του μικρού (πράσινου) χωριού τα ψηφοδέλτια, το ματς ΕΡΤ-ΣΚΑΪ για το μπάσκετ
Ο Κηλαηδόνης και η… προσέγγιση της Ραφήνας, τα (σπασμένα) τηλέφωνα Σαμαρά, του μικρού (πράσινου) χωριού τα ψηφοδέλτια, το ματς ΕΡΤ-ΣΚΑΪ για το μπάσκετ
Χαίρετε, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι φυσικά-μετεωρολογικά σφίξανε οι ζέστες γιατί στα 30άρια είμαστε, αλλά ότι πολιτικά με αυτά που βλέπω μπορείς άαανετα να πεις πως μιλάμε… για καύσωνα
Καταρχάς, θα ξεκινήσω με τις προχθεσινές ατάκες του ΚΚΡ (Κώστα Καραμανλή Ραφήνας), (δυστυχώς μου ξέφυγε ο σχολιασμός νωρίτερα) ο οποίος νομίζω ότι το έχει προχωρήσει και εξελίξει το πράγμα σ’ άλλο επίπεδο. Έκανε λοιπόν μία ομιλία πάνω στη Θεσσαλονίκη σε τελετή αποφοίτησης και άρχισε να απαγγέλει κάτι στίχους από το τραγούδι του Κηλαηδόνη «όχι λέμε στους άσχετους, στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ» για να προσθέσει «με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή, τη φύση, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και τους ανθρώπους…». Η πιο σέξι παραλλαγή βέβαια αυτής της ατάκας, οι παλαιότεροι θα θυμάστε, ήταν εκείνη των αναρχικών «χασίσι, γαμ…, επιστροφή στη φύση». Είπε και μία άλλη ατάκα, «τον νου σας σ’ όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία». Στο μεταξύ, ο ίδιος και η παρέα του μηδέποτε στη ζωή του, ως γόνος πολιτικής οικογένειας, ασχολήθηκε με τίποτα άλλο από την εξουσία ενώ έως σήμερα απ’ ό,τι ξέρω ξημεροβραδιάζεται τους θερινούς μήνες σ’ ένα κατοστάμετρο κότερο ενός πασίγνωστου εφοπλιστή αρμενίζοντας το Αιγαίο, την Αδριατική κ.λπ. Όχι ότι είναι κακό, ρε μεγάλε, εντάξει, ιδιώτης είναι, έχει και πέντε πλούσιους φίλους, αλλά γενικά το προφίλ του δεν ήταν και δεν είναι αυτό που θέλει να δείχνει τώρα. Τέλος πάντων, συμπαθής τύπος ο ΚΚΡ είναι, του φαγητού, του ποτού, του πούρου και της παρέας αλλά έως εκεί, μην τρελαθούμε κιόλας. Χθες είχαμε και την ωραία ατμόσφαιρα που ο Παϊτέρης ρώτησε (με τρόπο πάντα, διακριτικότητα και τακτ που διακρίνει τη γενιά του) την Αφροδιτούλα Λάτιν αν «η μαμά της είχε πάει με γύφτο και την έκανε». Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αν προσθέσει κανείς την Καρυστιανού, τη Ζωή και τον Βελόπουλο, την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και τις ρετρό φορολογικές ιδέες του Τσίπρα, με τι αντιπάλους θα έχει να κάνει ο Μητσοτάκης στις εκλογές!
Η "επιχείρηση Καραμανλής"
-Ο πρόσφατος διαχωρισμός του Σαμαρά και του Καραμανλή στη συνέντευξη που έδωσε ο Κ.Μ στον Χατζηνικολάου δεν ήταν τυχαία, όπως τυχαίο δεν ήταν το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα ο νέος γραμματέας Κώστας Κυρανάκης άρχισαν επαφές με πρώην προέδρους, όπως ο Μεϊμαράκης που κάπως "ξαναζεστάθηκε". Σε αυτό το κλίμα των κινήσεων προσέγγισης είδα χθες με ενδιαφέρον την ανακοίνωση για μια εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής την ερχόμενη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με γραμματεία Παλαιών Στελεχών της ΝΔ και τη Διοικούσα της πόλης. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κωστής Χατζηδάκης που ήταν κεντρικός υπουργός από ένα σημείο και μετά στην κυβέρνηση Καραμανλή, μαζί με τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρο Πελαγίδη. Το θέμα είναι "Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ελλάδα του 2030", αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι τίτλοι δεν παίζουν μεγάλο ρόλο.
Οι απογοητευμένοι του Σαμαρά
-Αν περάσει κανείς από τη Βαλαωρίτου θα δει συνεργάτες του Σαμαρά σε γνωστό καφέ να κάνουν τηλέφωνα. Τηλέφωνα κάνει και ο ίδιος ο Σαμαράς σε μια σειρά ανθρώπων, κάποιοι εκ των οποίων βολιδοσκοπούνται και για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Επειδή ο Μεσσήνιος έχει κατάλογο από την κατάρτιση ψηφοδελτίων την περίοδο που ήταν στα πράγματα, βολιδοσκοπεί παλιά στελέχη της ΝΔ, απογοητευμένους δεξιόστροφους και πρώην βουλευτές. Σε πολλούς νομούς λέγεται ότι έχει 2-3 κλειδωμένα άτομα και συνεχίζει, αν και οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να είναι αποθαρρυντικές για το πόσο μακριά μπορεί να πάει το εγχείρημά του.
Οι χειρισμοί του Τζίτζι για τους επιβάτες
-Πριν από λίγες μέρες η Κομισιόν ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών εταιρειών. Το πακέτο που εγκρίθηκε και πέρασε και από το Κοινοβούλιο περιλαμβάνει μεγαλύτερες αποζημιώσεις, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση, σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης από τρεις ώρες, απλοποίηση της διαδικασίας επιστροφής χρημάτων, καλύτερη προστασία για παιδιά και οικογένειες κ.λπ. Το πακέτο δεν πέρασε χωρίς... ανθρώπινο παράγοντα, καθώς ο Έλληνας Επίτροπος στην Κομισιόν Απόστολος Τζιτζικώστας ανέλαβε και ξεκόλλησε τη "στοιχειωμένη" διαδικασία, καθώς η συζήτηση είχε χρονίσει από το 2013.
ΠΑΣΟΚ, έρχεται μπέρδεμα και στα ψηφοδέλτια
-Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ τα βλέπετε τα θαύματα, από αλλού το περίμενε από αλλού το βρήκε ο Νίκος μας τον νέο σαματά στο πολύπαθο κόμμα του, που κρατά τις ανάσες του εν όψει των νέων γκάλοπ που έρχονται. Και έτσι, την ώρα που πέταγε για Βρυξέλλες για τη συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών -εκεί που δεν αποκλείεται να δει να εμφανίζεται σύντομα ως νέος «μέτοχος» και ο Αλέξης Τσίπρας- άρχισε να μαθαίνει για τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου που έκαναν τούρμπο μια άλλη ψυχή στο ΠΑΣΟΚ, τον Χάρη Δούκα. Κάποιοι πιστεύουν ότι η Άννα έχει τελευταία τα νεύρα της διότι ο Ανδρουλάκης δεν έχει εκτιμήσει τη στήριξη που του παρείχε κι ότι έχει κόψει τις πολλές συζητήσεις μαζί της για τη «στρατηγική του ΠΑΣΟΚ» προς τα δύσκολα που έρχονται (εδώ γελάνε). Λένε μάλιστα ότι η ίδια τονίζει σε κάθε ευκαιρία στους συνομιλητές της ότι δεν είναι πια επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού (από το Συνέδριο και μετά) και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για τις επιδόσεις του κόμματος. Σε κάτι λοιπόν που συμφωνεί η Διαμαντοπούλου με τον Δούκα δεν είναι η γραμμή για τις μετεκλογικές συνεργασίες -τις γελοίες κατά δήλωσή της και τις μη- αλλά ότι ο Ανδρουλάκης συνεχίζει να αποφασίζει με έναν στενό κύκλο συνεργατών του στη Χαριλάου Τρικούπη. Τι, έτσι δεν είναι, κάθε πότε συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο για να έχει την ευκαιρία ο Δούκας, η Άννα, τα άλλα κορυφαία στελέχη και ο πρόεδρος να τα πουν από κοντά, πίνοντας τσάι με συμπάθεια και κατανόηση; Ο Δούκας από την άλλη μετά του Αγίου Πνεύματος είπε να περιορίσει τις εμφανίσεις του για θέματα ξένα με την ατζέντα του δήμου Αθηναίων. Αλλά, ως γνωστόν, το χούι πεθαίνει τελευταίο. Άσε που μιλάει πλέον πιο συχνά με τσιπρικούς και συριζαίους παρά με πασόκους, πολλοί εκ των οποίων συνεχίζουν να «στοιχηματίζουν» ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει την πόρτα της αποχώρησης. Οι πιο κακοί σύντροφοί του στο ΠΑΣΟΚ διαδίδουν δε ότι ποντάρει σε μια θέση στο Επικρατείας (του Τσίπρα βέβαια), αφού με τον Ανδρουλάκη δεν έχει καμία τέτοια τύχη. Η κεντροδεξιούλα Άννα και ο αριστερούλης Χάρης δεν έχουν άλλωστε μπροστά τους την εκλογή τους στο τσεπάκι, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και κυρίως τα δημοσκοπικά για το ΠΑΣΟΚ.
Ποιον θα αφήσει εκτός Βουλής ο Ανδρουλάκης;
-Άσε που τελευταία δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για το πού θα κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής ο Νίκος μας. Ως αρχηγός του κόμματος έχει το προνόμιο να κατέβει σε τρεις περιφέρειες και να επιλέξει στο τέλος μία (αυτή που μάλλον έχει ήδη κυκλώσει, αλλά δεν το λέει). Η απόφασή του να κατέβει και σε μία εκλογική περιφέρεια της Αττικής -και αυτή τη φορά θεωρείται δεδομένη- αυτό που δεν ακούγεται με ένταση είναι αν θα ξανακατέβει στη Θεσσαλονίκη, αφού τώρα Χάρης Καστανίδης (εσωκομματικός του αντίπαλος) να του πάρει την έδρα στην Α’ Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει. Στην Αττική λοιπόν υπάρχει καταρχάς η Α’ Αθήνας. Ορισμένοι ανδρουλακικοί που δεν πάνε τον Παύλο Γερουλάνο αφήνουν να ακουστεί ότι «γιατί να μην κατέβει και ο ίδιος ο πρόεδρος στην περιοχή του Παύλου για να ανέβει το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ;». Εγώ δεν το πιστεύω. Ο Γερουλάνος παραμένει ισχυρός στην περιοχή και επενδύει στη στήριξη όλων των τάσεων - σε αντίθεση δε, με την Άννα και τον Χάρη δεν σκοπεύει να βγει σύντομα ο ίδιος στα κεραμίδια ταράζοντας με δηλητηριώδη σχόλια τη Χαριλάου Τρικούπη για τις επιδόσεις της. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εν τω μεταξύ θεωρούν ακραίο το σενάριο να πάρει ο Ανδρουλάκης τη μία και μοναδική έδρα στην Α’ Αθήνας, δηλαδή να αφήσει εκτός Βουλής τον Γερουλάνο, έναν βασικό αντίπαλό του στην εκλογή ηγεσίας.
Χρηστίδης, Διαμαντοπούλου
Η "επιχείρηση Καραμανλής"
-Ο πρόσφατος διαχωρισμός του Σαμαρά και του Καραμανλή στη συνέντευξη που έδωσε ο Κ.Μ στον Χατζηνικολάου δεν ήταν τυχαία, όπως τυχαίο δεν ήταν το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα ο νέος γραμματέας Κώστας Κυρανάκης άρχισαν επαφές με πρώην προέδρους, όπως ο Μεϊμαράκης που κάπως "ξαναζεστάθηκε". Σε αυτό το κλίμα των κινήσεων προσέγγισης είδα χθες με ενδιαφέρον την ανακοίνωση για μια εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής την ερχόμενη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με γραμματεία Παλαιών Στελεχών της ΝΔ και τη Διοικούσα της πόλης. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κωστής Χατζηδάκης που ήταν κεντρικός υπουργός από ένα σημείο και μετά στην κυβέρνηση Καραμανλή, μαζί με τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρο Πελαγίδη. Το θέμα είναι "Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ελλάδα του 2030", αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι τίτλοι δεν παίζουν μεγάλο ρόλο.
Οι απογοητευμένοι του Σαμαρά
-Αν περάσει κανείς από τη Βαλαωρίτου θα δει συνεργάτες του Σαμαρά σε γνωστό καφέ να κάνουν τηλέφωνα. Τηλέφωνα κάνει και ο ίδιος ο Σαμαράς σε μια σειρά ανθρώπων, κάποιοι εκ των οποίων βολιδοσκοπούνται και για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Επειδή ο Μεσσήνιος έχει κατάλογο από την κατάρτιση ψηφοδελτίων την περίοδο που ήταν στα πράγματα, βολιδοσκοπεί παλιά στελέχη της ΝΔ, απογοητευμένους δεξιόστροφους και πρώην βουλευτές. Σε πολλούς νομούς λέγεται ότι έχει 2-3 κλειδωμένα άτομα και συνεχίζει, αν και οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να είναι αποθαρρυντικές για το πόσο μακριά μπορεί να πάει το εγχείρημά του.
Οι χειρισμοί του Τζίτζι για τους επιβάτες
-Πριν από λίγες μέρες η Κομισιόν ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών εταιρειών. Το πακέτο που εγκρίθηκε και πέρασε και από το Κοινοβούλιο περιλαμβάνει μεγαλύτερες αποζημιώσεις, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση, σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης από τρεις ώρες, απλοποίηση της διαδικασίας επιστροφής χρημάτων, καλύτερη προστασία για παιδιά και οικογένειες κ.λπ. Το πακέτο δεν πέρασε χωρίς... ανθρώπινο παράγοντα, καθώς ο Έλληνας Επίτροπος στην Κομισιόν Απόστολος Τζιτζικώστας ανέλαβε και ξεκόλλησε τη "στοιχειωμένη" διαδικασία, καθώς η συζήτηση είχε χρονίσει από το 2013.
ΠΑΣΟΚ, έρχεται μπέρδεμα και στα ψηφοδέλτια
-Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ τα βλέπετε τα θαύματα, από αλλού το περίμενε από αλλού το βρήκε ο Νίκος μας τον νέο σαματά στο πολύπαθο κόμμα του, που κρατά τις ανάσες του εν όψει των νέων γκάλοπ που έρχονται. Και έτσι, την ώρα που πέταγε για Βρυξέλλες για τη συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών -εκεί που δεν αποκλείεται να δει να εμφανίζεται σύντομα ως νέος «μέτοχος» και ο Αλέξης Τσίπρας- άρχισε να μαθαίνει για τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου που έκαναν τούρμπο μια άλλη ψυχή στο ΠΑΣΟΚ, τον Χάρη Δούκα. Κάποιοι πιστεύουν ότι η Άννα έχει τελευταία τα νεύρα της διότι ο Ανδρουλάκης δεν έχει εκτιμήσει τη στήριξη που του παρείχε κι ότι έχει κόψει τις πολλές συζητήσεις μαζί της για τη «στρατηγική του ΠΑΣΟΚ» προς τα δύσκολα που έρχονται (εδώ γελάνε). Λένε μάλιστα ότι η ίδια τονίζει σε κάθε ευκαιρία στους συνομιλητές της ότι δεν είναι πια επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού (από το Συνέδριο και μετά) και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για τις επιδόσεις του κόμματος. Σε κάτι λοιπόν που συμφωνεί η Διαμαντοπούλου με τον Δούκα δεν είναι η γραμμή για τις μετεκλογικές συνεργασίες -τις γελοίες κατά δήλωσή της και τις μη- αλλά ότι ο Ανδρουλάκης συνεχίζει να αποφασίζει με έναν στενό κύκλο συνεργατών του στη Χαριλάου Τρικούπη. Τι, έτσι δεν είναι, κάθε πότε συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο για να έχει την ευκαιρία ο Δούκας, η Άννα, τα άλλα κορυφαία στελέχη και ο πρόεδρος να τα πουν από κοντά, πίνοντας τσάι με συμπάθεια και κατανόηση; Ο Δούκας από την άλλη μετά του Αγίου Πνεύματος είπε να περιορίσει τις εμφανίσεις του για θέματα ξένα με την ατζέντα του δήμου Αθηναίων. Αλλά, ως γνωστόν, το χούι πεθαίνει τελευταίο. Άσε που μιλάει πλέον πιο συχνά με τσιπρικούς και συριζαίους παρά με πασόκους, πολλοί εκ των οποίων συνεχίζουν να «στοιχηματίζουν» ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει την πόρτα της αποχώρησης. Οι πιο κακοί σύντροφοί του στο ΠΑΣΟΚ διαδίδουν δε ότι ποντάρει σε μια θέση στο Επικρατείας (του Τσίπρα βέβαια), αφού με τον Ανδρουλάκη δεν έχει καμία τέτοια τύχη. Η κεντροδεξιούλα Άννα και ο αριστερούλης Χάρης δεν έχουν άλλωστε μπροστά τους την εκλογή τους στο τσεπάκι, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και κυρίως τα δημοσκοπικά για το ΠΑΣΟΚ.
Ποιον θα αφήσει εκτός Βουλής ο Ανδρουλάκης;
-Άσε που τελευταία δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για το πού θα κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής ο Νίκος μας. Ως αρχηγός του κόμματος έχει το προνόμιο να κατέβει σε τρεις περιφέρειες και να επιλέξει στο τέλος μία (αυτή που μάλλον έχει ήδη κυκλώσει, αλλά δεν το λέει). Η απόφασή του να κατέβει και σε μία εκλογική περιφέρεια της Αττικής -και αυτή τη φορά θεωρείται δεδομένη- αυτό που δεν ακούγεται με ένταση είναι αν θα ξανακατέβει στη Θεσσαλονίκη, αφού τώρα Χάρης Καστανίδης (εσωκομματικός του αντίπαλος) να του πάρει την έδρα στην Α’ Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει. Στην Αττική λοιπόν υπάρχει καταρχάς η Α’ Αθήνας. Ορισμένοι ανδρουλακικοί που δεν πάνε τον Παύλο Γερουλάνο αφήνουν να ακουστεί ότι «γιατί να μην κατέβει και ο ίδιος ο πρόεδρος στην περιοχή του Παύλου για να ανέβει το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ;». Εγώ δεν το πιστεύω. Ο Γερουλάνος παραμένει ισχυρός στην περιοχή και επενδύει στη στήριξη όλων των τάσεων - σε αντίθεση δε, με την Άννα και τον Χάρη δεν σκοπεύει να βγει σύντομα ο ίδιος στα κεραμίδια ταράζοντας με δηλητηριώδη σχόλια τη Χαριλάου Τρικούπη για τις επιδόσεις της. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εν τω μεταξύ θεωρούν ακραίο το σενάριο να πάρει ο Ανδρουλάκης τη μία και μοναδική έδρα στην Α’ Αθήνας, δηλαδή να αφήσει εκτός Βουλής τον Γερουλάνο, έναν βασικό αντίπαλό του στην εκλογή ηγεσίας.
Χρηστίδης, Διαμαντοπούλου
-Μήπως ο Ανδρουλάκης κατέβει στη Νότια Αθήνα, όπως έκανε την προηγούμενη φορά κόβοντας την ανάσα μέχρι να αποφασίσει ποια έδρα θα κρατήσει του «συμμάχου» του Παύλου Χρηστίδη; Εκεί στα Νότια κατεβαίνει όμως για πρώτη φορά και η Άννα Διαμαντοπούλου που διεκδικεί -όπως και ο Χρηστίδης- την πρωτιά, για να είναι σίγουρη (;) για την είσοδό της στη Βουλή. Η κόντρα μεταξύ Άννας και Παύλου είναι ήδη σκληρή στα νότια, οι άσπονδοι φίλοι της Άννας λένε δε ότι θα ήταν σωτήρια μια συμμαχία της με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη που διαθέτει πολλούς εσωκομματικούς φίλους στην περιοχή. Είναι τυχαίο ότι το Δίκτυο της Διαμαντοπούλου έχει την άλλη εβδομάδα εκδήλωση για το περιβάλλον με βασικό ομιλητή τον Χριστοδουλάκη;
Χριστοδουλάκης, Γιαννακοπούλου, Αποστολάκη
-Ο Χριστοδουλάκης πάλι μπορεί να δει άλλη υποψηφιότητα-έκπληξη στην περιφέρειά του στην Ανατολική Αττική, όπου ο Τσίπρας φορτσάρει στο κεντροαριστερό κοινό. Μπορεί να δει ξαφνικά τον Ανδρουλάκη στη Δυτική Αθήνα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου; Τοπικά στελέχη αναγνωρίζουν την απήχηση της Νάντιας (και υποψήφιας προέδρου που είχε «πετσοκόψει» το προφίλ Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές) στην περιοχή, σημειώνουν όμως ότι εκεί διεκδικεί τη μία έδρα και ο Λευτέρης Καρχιμάκης, στενός συνεργάτης του Ανδρουλάκη και γιος του αρχέγονου Πασόκου Μιχάλη Καρχιμάκη. Στα Βόρεια η πρωτιά της Μιλένας Αποστολάκη -εκτιμούν σχεδόν όλοι- δεν χτυπιέται από την κάθοδο του επίσης προεδρικού Δημήτρη Μάντζου. Και δύσκολα ο Ανδρουλάκης θα σκεφτεί να ταράξει τις ισορροπίες στα βόρεια, λόγω των καλών σχέσεων και με τα δύο στελέχη. Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που μίλησα θεωρεί πολύ πιο πιθανό ο Ανδρουλάκης με φόντο τη δυναμική στην Κρήτη να κατέβει εκτός από το Ηράκλειο και στο Λασίθι και να κρατήσει την έδρα σε μία από τις δύο εκλογικές περιφέρειες του νησιού. Δύσκολοι καιροί και για τους υποψήφιους πασόκους στην Κρήτη…
ΕΡΤ και ΣΚΑΪ
-Διαβάζω ότι η ΕΡΤ έκανε ρελάνς στην πρόταση του ΣΚΑΪ (21 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια) για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ, λένε ότι έδωσε κάτι παραπάνω. Πέρυσι η ΕΡΤ, που τα είχε, πλήρωσε 6,5 εκατ. ευρώ για το έτος. Ο διαγωνισμός δεν έχει τελειώσει λοιπόν και η ΕΡΤ παραπάνω από 7,5 το έτος για την τριετία δεν βλέπω να πηγαίνει. Οπότε νομίζω ότι ο ΣΚΑΪ θα τα πάρει στο τέλος, δίνοντας 1-2 εκατ. παραπάνω.
H Cepal φλερτάρει την Intrum
-Και περνάμε στα νέα της αγοράς όπου όλα δείχνουν ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα ησυχάσουμε και μαζί με εμάς δεν θα ησυχάσουν δικηγόροι, στελέχη ελεγκτικών εταιρειών, investment banking τμήματα των τραπεζών και γενικά όσοι ασχολούνται με due diligence. Φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη ζήτηση καθώς -εκτός από το due diligence Θ. Κυριακού-Καταριανών, για τον ακτοπλοϊκό όμιλο Attica Group- υπάρχουν φήμες πως είναι σε εξέλιξη ένα ακόμη due diligence. Aυτό της Cepal στην Ιntrum. Εφόσον αληθεύει η φημολογία και είμαστε στο στάδιο του due diligence, τίποτε ακόμη δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο.
Τρ. Πειραιώς: Την επόμενη εβδομάδα το πράσινο φως του SSM για το μέρισμα
-Όσον αφορά το μέτωπο των τραπεζών, να προσθέσω πως η Τράπεζα Πειραιώς με πολυπληθή αντιπροσωπεία στελεχών της στη Φρανκφούρτη έδωσε απαντήσεις σε όλες τις απορίες της ΕΚΤ και μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται από τον SSM το πράσινο φως για το μέρισμα. Μη σας πάρω στον λαιμό μου, αλλά κάτι για τις 6 Αυγούστου άκουσα.
Οι… νέοι Μαρινόπουλοι
-Όπως σας έχει ενημερώσει η στήλη, μετά το deal για την εξαγορά της Marinopoulos Coffee -δηλαδή της εταιρείας που διαχειρίζεται την αλυσίδα καφέ Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο- από τον αραβικό κολοσσό Alshaya Group, υπήρξαν οι απαραίτητες κινήσεις τόσο σε κεφαλαιακό επίπεδο, όσο και σε εκείνο της έδρας, που μεταφέρθηκε από τον Άλιμο στο Χαλάνδρι. Παράλληλα, στις αρχές Απριλίου διορίστηκε και νέα διοίκηση, αποτελούμενη από τη Δέσποινα Αντωνιάδου (ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο), τη Σπυριδούλα Αντωνιάδου και τον Γεώργιο Σαράφογλου. Ο ρόλος αυτής της διοίκησης ήταν μεταβατικός. Έτσι, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έγινε τον Μάιο, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Alshaya Hellas. Σε αυτό δίνουν το «παρών» μόνο μέλη της ομώνυμης αραβικής οικογένειας. Έτσι, Πρόεδρος ανέλαβε ο Saoud Alshaya, Αντιπρόεδρος ο Mohammad Alshaya και μέλος ο Ayman Abdulatif Ali Alshaya. Αυτοί κάνουν και το πραγματικό κουμάντο…
Οι Greeks βλέπουν χρυσές δουλειές με την ανοικοδόμηση στον Περσικό Κόλπο
-Ενώ οι περισσότεροι παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μέσα από το πρίσμα του πετρελαίου και των τιμών της ενέργειας, ορισμένοι Έλληνες πλοιοκτήτες φαίνεται έχουν ήδη προετοιμαστεί για την επόμενη ημέρα. Και αυτή δεν είναι άλλη από την ανοικοδόμηση. Το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που ανοίγει τον δρόμο για ένα σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης ύψους τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων, δημιουργεί νέες προσδοκίες για τεράστιες μεταφορικές ανάγκες στην περιοχή. Τσιμέντο, χάλυβας, σωλήνες, μηχανήματα, βιομηχανικός εξοπλισμός, υλικά για λιμάνια, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και διυλιστήρια, θα πρέπει να μεταφερθούν προς το Ιράν και τις χώρες του Περσικού Κόλπου τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίος Έλληνας πλοιοκτήτης, με ισχυρή παρουσία και στα φορτηγά πλοία, είχε προϊδεάσει τους συνομιλητές του σε ναυτιλιακό forum στην Κέρκυρα πριν από λίγες εβδομάδες. Τότε, αρκετοί θεώρησαν υπερβολική την εκτίμησή του ότι «η επόμενη μεγάλη αγορά για το dry bulk μπορεί θα προκύψει από την ανοικοδόμηση της Μέσης Ανατολής». Αναλυτές εκτιμούν ότι μόνο για την αποκατάσταση ενεργειακών εγκαταστάσεων που καταστράφηκαν στη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα απαιτηθούν κεφάλαια από 34 έως 58 δισ. δολάρια, χωρίς να υπολογίζεται το ευρύτερο πρόγραμμα οικονομικής ανασυγκρότησης. Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια, δημιουργώντας μια μακρά περίοδο αυξημένης ζήτησης για μεταφορά πρώτων υλών και βιομηχανικού εξοπλισμού. Και αν κάτι γνωρίζουν καλά οι Ελληνες πλοιοκτήτες, είναι ότι πίσω από κάθε μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης κρύβονται χιλιάδες φορτία.
Χαμόγελα στην Cosco μετά από μήνες για το λιμάνι του Πειραιά
-Κάποιοι άρχισαν να ξανακοιτούν τον χάρτη της λιμενικής βιομηχανίας στην Ανατολική Μεσόγειο με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ειδικότερα το εμπορικό λιμάνι του Πειραιά. Όχι γιατί τα οικονομικά στοιχεία έχουν επιστρέψει στα επίπεδα που θα ήθελαν τα στελέχη της Cosco, αλλά επειδή για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες διακρίνουν μια χαραμάδα αισιοδοξίας εκεί όπου μέχρι πρόσφατα έβλεπαν μόνο αβεβαιότητα. Η αύξηση 2,8% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων τον Μάιο στις προβλήτες της Cosco μπορεί να μη κάνει τα στελέχη στα γραφεία του Νέου Ικονίου να ανοίγουν σαμπάνιες, όμως αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη θετική ένδειξη και, κυρίως, τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο εδώ και έναν χρόνο. Οι πιο έμπειροι του λιμανιού, βέβαια, δεν στέκονται τόσο στα 347 χιλιάδες TEUs του Μαΐου όσο στις εξελίξεις εκατοντάδες μίλια νοτιότερα. Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η πραγματική κινητήριος δύναμη του Πειραιά δεν βρίσκεται στις προβλήτες αλλά στη Διώρυγα του Σουέζ. Όσο τα μεγάλα containerships συνεχίζουν να κατεβαίνουν μέχρι το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας και να κάνουν το περίπλου της Αφρικής, το Μεγάλο Λιμάνι θα λειτουργεί με το χειρόφρενο τραβηγμένο. Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει αναζωπυρώσει τα σενάρια επιστροφής μέρους των τακτικών γραμμών στην παραδοσιακή διαδρομή Ασίας-Σουέζ-Μεσογείου. Αν αυτό συμβεί, ο Πειραιάς είναι από τους πρώτους που θα επωφεληθεί.
Τα σημάδια ότι αρχίζει ο νέος κύκλος ανανέωσης του ελληνόκτητου στόλου
-Μπορεί η αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων να συνεχίζει να δίνει ευκαιρίες για αγοραπωλησίες, όμως το πραγματικό μήνυμα της εβδομάδας έρχεται από τα ναυπηγεία της Κίνας, όπου οι Έλληνες πλοιοκτήτες εξακολουθούν να υπογράφουν συμβόλαια με ρυθμούς που θυμίζουν άλλες εποχές. Στη second hand αγορά, ελληνικά συμφέροντα φέρονται να βρίσκονται πίσω από την πώληση του Aframax SAMOS έναντι 44,5 εκατ. δολαρίων, ενώ και το Panamax PROTEAS άλλαξε στρατόπεδο με προορισμό Κινέζους αγοραστές. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες κινήσεις μοιάζουν περισσότερο με μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανανέωσης στόλων παρά με απλή κατοχύρωση κερδών. Η Aegean Shipping εμφανίζεται ιδιαίτερα δραστήρια με νέες παραγγελίες VLCCs αλλά και δεξαμενόπλοιων τύπου Aframax/LR2, ενώ η Venergy Maritime επεκτείνει την παρουσία της στα tankers και τα containerships. Στο μέτωπο των εμπορευματοκιβωτίων, η Technomar συνεχίζει να επενδύει σε νέα πλοία 6.000 teu, ενώ η Erasmus Shipinvest ενισχύει επίσης τη θέση της στη συγκεκριμένη αγορά. Τα στοιχεία των τελευταίων 12 μηνών είναι αποκαλυπτικά με 268 νέες παραγγελίες πλοίων, 235 αγορές μεταχειρισμένων και 317 πωλήσεις από ελληνικά συμφέροντα. Το παρασκήνιο, βέβαια, λέει ότι αρκετές από τις πρόσφατες πωλήσεις μεταχειρισμένων πλοίων έγιναν ακριβώς για να ανοίξει χώρος και να εξασφαλιστεί ρευστότητα για τα ακόμη μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έρχονται. Αν ισχύει, τότε οι κινήσεις των Tsakos, Dynacom Tankers, Aegean Shipping, Venergy Maritime, Technomar και Erasmus Shipinvest ίσως αποτελούν μόνο την αρχή ενός νέου κύκλου ανανέωσης του ελληνόκτητου στόλου.
Πρωτιές
-Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ μπορεί να υπερηφανεύεται για μια σημαντική διάκριση όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του Extel για τις Αναδυόμενες αγορές το 2026. Τα στελέχη της εταιρείας κατέλαβαν την πρώτη θέση στις κατηγορίες του Διευθύνοντος Συμβούλου (Γ. Περιστέρης), Οικονομικής Διευθύντριας (Π. Λαζαρίζου) Υπεύθυνος επενδυτικών σχέσεων (Α. Γκόνης) ενώ διακρίθηκε με πρωτιά το Διοικητικό Συμβούλιο. Όχι τυχαία η μετοχή της βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, με αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από δύο οίκους και συμμετοχή στον βασικό δείκτη του MSCI. Πλέον η απόσταση που χωρίζει την εταιρεία από το ορόσημο των 5 δισ. ευρώ που είναι το επόμενο σκαλοπάτι για την ένταξή της στον δείκτη των ώριμων αγορών -όταν αυτό συμβεί- έχει μειωθεί σημαντικά.
Renos Art
-Είναι σύνηθες στην εποχή μας οι καλλιτέχνες -τραγουδιστές, ηθοποιοί κ.ά.- να οργανώνουν τη δραστηριότητά τους μέσω δικών τους εταιρειών. Στον ίδιο δρόμο βάδισε και ο δημοφιλής ηθοποιός Ρένος Χαραλαμπίδης, ο οποίος προχώρησε χθες στη σύσταση της εταιρείας “Renos Art”, με έδρα στου Ζωγράφου. Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες ηθοποιού, σκηνοθέτη, κειμενογράφου, σεναριογράφου, καθώς και παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι 1.000 ευρώ που τα έβαλε βεβαίως ο ίδιος ο Ειρηναίος -όπως είναι το πλήρες μικρό του όνομα- Χαραλαμπίδης.
Επιχειρηματίας με τέσσερα γράμματα
-Θα μπορούσε να είναι και ερώτηση σε τηλεπαιχνίδι… Ποιος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται (και) στην Ελλάδα έχει ονοματεπώνυμο αποτελούμενο από μόλις 4 γράμματα; Κι όμως υπάρχει, έστω και αν δεν είναι Έλληνας. Πρόκειται για τον Yu He που προχώρησε στις αρχές του μήνα στη σύσταση της νέας εταιρείας “Sunrise Antiques Μ.Ι.Κ.Ε.” με έδρα επί της λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι. Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται η αγοραπωλησία κτηρίων κατοικιών και οικοπέδων, το χονδρικό εμπόριο ειδών λαϊκής τέχνης, το εμπόριο αρχαιοτήτων και γενικά παλαιών αντικειμένων τέχνης κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 5.000 ευρώ και το έχει καταβάλει ο κ. Yu He, ο οποίος ανέλαβε και τη διοίκηση της εταιρείας.
Μπαράζ πακέτων στην Τρ. Πειραιώς
-Η Τράπεζα Πειραιώς στη χθεσινή συνεδρίαση βρέθηκε στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, αποτυπώνοντας σε μεγάλο βαθμό τη συνολική εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η συναλλακτική δραστηριότητα της εγχώριας αγοράς ανήλθε σε 361 εκατ. ευρώ. Σημαντικό μέρος του τζίρου προήλθε από προσυμφωνημένες συναλλαγές στον τραπεζικό κλάδο, με την Τρ. Πειραιώς να ηγείται της δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, μέσω της μετοχής της διακινήθηκαν 8 πακέτα συνολικού όγκου 6,51 εκατ. τεμαχίων, που αντιστοιχούν στο 0,53% του μετοχικού της κεφαλαίου, με την αξία τους να αγγίζει τα 61,18 εκατ. ευρώ. Η αρχή έγινε δυναμικά μόλις στο πρώτο τέταρτο της συνεδρίασης, όταν μεταβιβάστηκαν δύο μεγάλα πακέτα αθροιστικής αξίας 41,07 εκατ. ευρώ (20,53 εκατ. ευρώ έκαστο). Οι προσυμφωνημένες πράξεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα εύρος τιμών μεταξύ 9,31 και 9,41 ευρώ. Στο ταμπλό η μετοχή επέδειξε ανθεκτικότητα, παραμένοντας τελικά αμετάβλητη στα 9,38 ευρώ, ενώ κινήθηκε μεταξύ 9,306 και 9,426 ευρώ. Με τον συνολικό τζίρο της μετοχής να φτάνει τα 98,7 εκατ. ευρώ και τον όγκο στα 10,5 εκατ. τεμάχια, η Τρ. Πειραιώς διατηρήθηκε κοντά στα 9,5 ευρώ, που αποτελούν το φετινό της ρεκόρ αλλά και υψηλό 5ετίας.
Τράπεζα Κύπρου: Κόντρα στο ρεύμα και σε απόσταση βολής από τα 10 ευρώ
-Σε μια συνεδρίαση όπου ο τραπεζικός κλάδος στο σύνολό του παρουσίασε αρνητική εικόνα, η Τράπεζα Κύπρου πέτυχε μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση. Η μετοχή κινήθηκε κόντρα στο γενικότερο κλίμα υποχώρησης, καταγράφοντας σημαντική ενίσχυση κατά 1,43% και κλείνοντας σε θετικό έδαφος, στα 9,94 ευρώ. Με την κίνηση αυτή, η μετοχή προσέγγισε εκ νέου τα πρόσφατα ρεκόρ της και συγκεκριμένα το υψηλό έτους των 9,975 ευρώ, επίπεδο το οποίο είχε συναντήσει τον περασμένο Μάιο. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά στο ταμπλό αντανακλά το ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι οποίοι επέλεξαν τον τίτλο ως καταφύγιο απέναντι στις πιέσεις που δέχθηκαν οι υπόλοιπες τράπεζες. Πλέον, η Τράπεζα Κύπρου έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τα 10 ευρώ. Το επίπεδο αυτό αποτελεί ιστορικό ορόσημο για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, καθώς πρόκειται για τιμή που η μετοχή δεν έχει αγγίξει ποτέ στο παρελθόν. Η τρέχουσα πορεία της δείχνει ότι η διάσπαση αυτού του ιστορικού ρεκόρ αποτελεί τον άμεσο στόχο της αγοράς.
Τετραήμερο ράλι για την Bally’s Intralot - Επέστρεψε πάνω από το 1,2 ευρώ
-Σε θετική τροχιά παρέμεινε η Bally’s Intralot, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της με τη συμπλήρωση τεσσάρων διαδοχικών ανοδικών συνεδριάσεων. Χθες η μετοχή σημείωσε κέρδη 1,17% και έκλεισε στο 1,21 ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια των συναλλαγών άγγιξε ακόμη και το 1,222 ευρώ, που αποτέλεσε το υψηλό ημέρας. Το κλείσιμο αυτό έχει ιδιαίτερη τεχνική και ψυχολογική σημασία, καθώς η μετοχή διέσπασε το «φράγμα» του 1,2 ευρώ και σταμάτησε πάνω από αυτό το επίπεδο για πρώτη φορά από τον περασμένο Οκτώβριο. Η ανοδική κίνηση υποστηρίχθηκε από την αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, γεγονός που πιστοποιεί το θερμό ενδιαφέρον των επενδυτών. Συγκεκριμένα, ο τζίρος ανήλθε στα 9 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 7,42 εκατ. τεμάχια. Η επίδοση αυτή κατέταξε την Bally’s Intralot στην τρίτη θέση βάσει όγκου, ενώ αποτελεί μία από τις πλέον εμπορεύσιμες μετοχές στο ταμπλό.
CrediaBank, Real Consulting και ΟΝΥΞ στον Γενικό Δείκτη
-Από την ερχόμενη Δευτέρα, αμέσως μετά το rebalancing, η μετοχή της μικρούλας ΟΝΥΞ Τουριστικής εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, μαζί με τις CrediaBank και Real Consulting, εκτοπίζοντας τις Ίλυδα, Unibios και το ιστορικό Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Η ΟΝΥΞ έκανε ντεμπούτο στην Εναλλακτική Αγορά τον Ιούλιο 2023 ως κατασκευάστρια μαγιό (ως MED), με αποτίμηση €10,2 εκατ. Μετατάχθηκε στην Κύρια Αγορά τον Οκτώβριο 2025 και σήμερα “ζυγίζει” περί τα 103,8 εκατ. ευρώ. Από το ύφασμα στον χρηματιστηριακό δείκτη σε λιγότερο από τρία χρόνια. Από την εταιρεία αναμένονται ανακοινώσεις με επίκεντρο το project στη Σάνη Χαλκιδικής. Ένα τουριστικό σύμπλεγμα σε έκταση 650 στρεμμάτων, προϋπολογισμού 390 εκατ. ευρώ (άνω των 500 εκατ. με την αξία της γης), με 5άστερο, 428 μπανγκαλόου, 120 σουίτες, 108 κατοικίες και 120 βίλες σε δεύτερη φάση. Αναμφίβολα ένα μεγάλο project με πολλές προκλήσεις και προϋπολογισμό που ζαλίζει. Η αρχική χρηματοδότηση έχε εξασφαλιστεί μέσω της Credia Bank και του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ο Operator του συγκροτήματος.
To «μικρό μυστικό» πίσω από ένα περιθώριο EBITDA 37%
-Μια μικρή εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά «τρέχει» με λειτουργικό περιθώριο γύρω στο 37%. Ο κύκλος εργασιών της DOTSOFT εκτινάχθηκε κατά +74,3% το 2025, στα 24,81 εκατ. ευρώ από 14,23 εκατ. το 2024, με τα μικτά κέρδη να ανεβαίνουν στα €11,95 εκατ. και το μικτό περιθώριο στο 48% από 44%. Τα EBITDA σημείωσαν άλμα +111,5%, στα 9,19 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τζίρος αναμένεται να ενισχυθεί κι άλλο κατά 35% μέσα στο 2026. Το μυστικό βρίσκεται στο μοντέλο. Η DOTSOFT είναι παραγωγός ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών έξυπνων πόλεων, δηλαδή διαχειρίζεται και πουλά δικό της λογισμικό. Δεν διακινεί συσκευές άλλων εταιρειών. Το hardware «αραιώνει» την κερδοφορία, ο κώδικας τη συμπυκνώνει. Το βασικό προϊόν είναι δικό της και επαναλαμβανόμενο (SaaS), κάθε νέο έργο πέφτει σχεδόν καθαρό στη γραμμή. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει σύνθετα έργα Smart Cities σε ελληνικούς δήμους και συμβάσεις στο εξωτερικό (Σόφια, Ισσύ-λε-Μουλινώ, Πίλσεν, Γκρενόμπλ, Πριέντορ), μαζί με διαγωνισμούς ευρωπαϊκών οργανισμών και εφαρμογές AI ψηφιοποίησης εγγράφων.
Ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης ανακοίνωσε αλλαγή των κανόνων
-Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανοικτών Αγορών της FED υπό τον Κέβιν Γουόρς (16–17 Ιουνίου) άφησε πολλά περιθώρια για παρεξηγήσεις και αυθαίρετες εκτιμήσεις. Με τον πληθωρισμό στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας τριετίας και τα επιτόκια να μένουν αμετάβλητα στο 3,5%–3,75%, η αγορά έσπευσε να αποκωδικοποιήσει κάθε λέξη της ανακοίνωσης της FED, χρησιμοποιώντας όμως τον «κώδικα» της εποχής Πάουελ. Εκεί ακριβώς γίνεται το σφάλμα. Όποιος περίμενε «καθοδήγηση», βρέθηκε μπροστά σε έναν πρόεδρο που ανακοίνωσε ότι στο εξής θα λέει ελάχιστα. Η επίσημη ανακοίνωση της FOMC συρρικνώθηκε σε λιγότερες από 150 λέξεις, χωρίς εκτιμήσεις για το μέλλον, με τον Γουόρς να εξηγεί ότι η καθοδήγηση «δεν ταιριάζει στη σημερινή συγκυρία». Το πραγματικό παρασκήνιο βρίσκεται στις 5 ομάδες εργασίας (task forces) που ανακοίνωσε. Θα εξετάσουν την επικοινωνιακή στρατηγική, τη διαχείριση του ισολογισμού, τις πηγές δεδομένων, το πλαίσιο ανάγνωσης του πληθωρισμού, και τη σχέση παραγωγικότητας–απασχόλησης με την ευρύτερη οικονομία. Η εξουσία του προέδρου της Fed είναι κατά βάση εκχωρημένη από το Συμβούλιο και τη FOMC. Οι ομάδες εργασίας είναι ο τρόπος του να φέρει τα υπόλοιπα μέλη στη δική του γραμμή, με τη βοήθεια εξωτερικών ειδικών που ο ίδιος επιλέγει. Ο Κέβιν Γουόρς δεν μπορεί να αλλάξει γρήγορα τη σύνθεση της επιτροπής: η προεδρία της Fed Ατλάντα είναι κενή αλλά δεν ψηφίζει πριν το 2027, ενώ η Λίζα Κουκ αναμένει απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την προσπάθεια Τραμπ να την απομακρύνει. Ο πρώην πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ παρέμεινε διοικητής. Η νέα Fed δεν κρύβει μηνύματα στις ανακοινώσεις της. Η Fed στο εξής θα μιλά λιγότερο επειδή σκοπεύει να δεσμεύεται περισσότερο στην καθημερινή διαχείρισης της οικονομίας.
Το iPhone ακριβαίνει λόγω Tεχνητής Νοημοσύνης
-Η Wall Street Journal δεν έχει πλέον αμφιβολίες. Οι αυξήσεις τιμών στα προϊόντα της Apple είναι «αναπόφευκτες», καθώς η εταιρεία δεν μπορεί πλέον να απορροφά το κόστος των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης. «Προσπαθούμε να θωρακίσουμε τους πελάτες μας, αλλά η κατάσταση έγινε μη βιώσιμη», δήλωσε στην εφημερίδα ο Τιμ Κουκ. Η αλήθεια είναι πως η εκρηκτική ζήτηση για data centers τεχνητής νοημοσύνης έχει ρίξει τις εταιρείες καταναλωτικών ηλεκτρονικών σε σκληρό ανταγωνισμό που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την περιορισμένη προσφορά ημιαγωγών. Το βάρος πέφτει στην αγορά DRAM. Ολοένα και περισσότερη παραγωγή διοχετεύεται στη μνήμη υψηλού εύρους ζώνης (HBM) που τροφοδοτεί τους AI servers. «Λιγότερη προσφορά τη στιγμή που οι καταναλωτές θέλουν συσκευές», συνόψισε ο Κουκ. Η Τεχνητή Νοημοσύνη απορροφά τη μνήμη που μέχρι χθες πήγαινε στα κινητά. H Apple δηλώνει έτοιμη να χρηματοδοτήσει την αύξηση της προσφοράς, δεν θέλει όμως να δημιουργήσει δικά της εργοστάσια μνήμης. Την ίδια ακριβώς περίοδο η Κίνα αξιοποιεί τις δικές της εγχώριες εταιρείες μνήμης. Οι αμερικανικές χρειάζονται ειδική αδειοδότηση για λόγους εθνικής ασφάλειας. Toν Σεπτέμβριο, η Apple θα παρουσιάσει το πρώτο foldable iPhone και θα ρίξει στην αγορά τα νέα iPhone 18 Pro/Pro Max. Οι κλαδικοί φορείς αυτοκινητοβιομηχανίας, λιανικής και ηλεκτρονικών, προαναγγέλλουν μεγάλες αυξήσεις για τα καταναλωτικά αγαθά. Η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης -εκτός από την έκρηξη τιμών στα χρηματιστήρια της Wall Street- τώρα πλέον φτάνει στον λογαριασμό του καταναλωτή.
Πηγή: newmoney.gr
Χριστοδουλάκης, Γιαννακοπούλου, Αποστολάκη
-Ο Χριστοδουλάκης πάλι μπορεί να δει άλλη υποψηφιότητα-έκπληξη στην περιφέρειά του στην Ανατολική Αττική, όπου ο Τσίπρας φορτσάρει στο κεντροαριστερό κοινό. Μπορεί να δει ξαφνικά τον Ανδρουλάκη στη Δυτική Αθήνα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου; Τοπικά στελέχη αναγνωρίζουν την απήχηση της Νάντιας (και υποψήφιας προέδρου που είχε «πετσοκόψει» το προφίλ Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές) στην περιοχή, σημειώνουν όμως ότι εκεί διεκδικεί τη μία έδρα και ο Λευτέρης Καρχιμάκης, στενός συνεργάτης του Ανδρουλάκη και γιος του αρχέγονου Πασόκου Μιχάλη Καρχιμάκη. Στα Βόρεια η πρωτιά της Μιλένας Αποστολάκη -εκτιμούν σχεδόν όλοι- δεν χτυπιέται από την κάθοδο του επίσης προεδρικού Δημήτρη Μάντζου. Και δύσκολα ο Ανδρουλάκης θα σκεφτεί να ταράξει τις ισορροπίες στα βόρεια, λόγω των καλών σχέσεων και με τα δύο στελέχη. Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που μίλησα θεωρεί πολύ πιο πιθανό ο Ανδρουλάκης με φόντο τη δυναμική στην Κρήτη να κατέβει εκτός από το Ηράκλειο και στο Λασίθι και να κρατήσει την έδρα σε μία από τις δύο εκλογικές περιφέρειες του νησιού. Δύσκολοι καιροί και για τους υποψήφιους πασόκους στην Κρήτη…
ΕΡΤ και ΣΚΑΪ
-Διαβάζω ότι η ΕΡΤ έκανε ρελάνς στην πρόταση του ΣΚΑΪ (21 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια) για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ, λένε ότι έδωσε κάτι παραπάνω. Πέρυσι η ΕΡΤ, που τα είχε, πλήρωσε 6,5 εκατ. ευρώ για το έτος. Ο διαγωνισμός δεν έχει τελειώσει λοιπόν και η ΕΡΤ παραπάνω από 7,5 το έτος για την τριετία δεν βλέπω να πηγαίνει. Οπότε νομίζω ότι ο ΣΚΑΪ θα τα πάρει στο τέλος, δίνοντας 1-2 εκατ. παραπάνω.
H Cepal φλερτάρει την Intrum
-Και περνάμε στα νέα της αγοράς όπου όλα δείχνουν ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα ησυχάσουμε και μαζί με εμάς δεν θα ησυχάσουν δικηγόροι, στελέχη ελεγκτικών εταιρειών, investment banking τμήματα των τραπεζών και γενικά όσοι ασχολούνται με due diligence. Φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη ζήτηση καθώς -εκτός από το due diligence Θ. Κυριακού-Καταριανών, για τον ακτοπλοϊκό όμιλο Attica Group- υπάρχουν φήμες πως είναι σε εξέλιξη ένα ακόμη due diligence. Aυτό της Cepal στην Ιntrum. Εφόσον αληθεύει η φημολογία και είμαστε στο στάδιο του due diligence, τίποτε ακόμη δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο.
Τρ. Πειραιώς: Την επόμενη εβδομάδα το πράσινο φως του SSM για το μέρισμα
-Όσον αφορά το μέτωπο των τραπεζών, να προσθέσω πως η Τράπεζα Πειραιώς με πολυπληθή αντιπροσωπεία στελεχών της στη Φρανκφούρτη έδωσε απαντήσεις σε όλες τις απορίες της ΕΚΤ και μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται από τον SSM το πράσινο φως για το μέρισμα. Μη σας πάρω στον λαιμό μου, αλλά κάτι για τις 6 Αυγούστου άκουσα.
Οι… νέοι Μαρινόπουλοι
-Όπως σας έχει ενημερώσει η στήλη, μετά το deal για την εξαγορά της Marinopoulos Coffee -δηλαδή της εταιρείας που διαχειρίζεται την αλυσίδα καφέ Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο- από τον αραβικό κολοσσό Alshaya Group, υπήρξαν οι απαραίτητες κινήσεις τόσο σε κεφαλαιακό επίπεδο, όσο και σε εκείνο της έδρας, που μεταφέρθηκε από τον Άλιμο στο Χαλάνδρι. Παράλληλα, στις αρχές Απριλίου διορίστηκε και νέα διοίκηση, αποτελούμενη από τη Δέσποινα Αντωνιάδου (ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο), τη Σπυριδούλα Αντωνιάδου και τον Γεώργιο Σαράφογλου. Ο ρόλος αυτής της διοίκησης ήταν μεταβατικός. Έτσι, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έγινε τον Μάιο, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Alshaya Hellas. Σε αυτό δίνουν το «παρών» μόνο μέλη της ομώνυμης αραβικής οικογένειας. Έτσι, Πρόεδρος ανέλαβε ο Saoud Alshaya, Αντιπρόεδρος ο Mohammad Alshaya και μέλος ο Ayman Abdulatif Ali Alshaya. Αυτοί κάνουν και το πραγματικό κουμάντο…
Οι Greeks βλέπουν χρυσές δουλειές με την ανοικοδόμηση στον Περσικό Κόλπο
-Ενώ οι περισσότεροι παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μέσα από το πρίσμα του πετρελαίου και των τιμών της ενέργειας, ορισμένοι Έλληνες πλοιοκτήτες φαίνεται έχουν ήδη προετοιμαστεί για την επόμενη ημέρα. Και αυτή δεν είναι άλλη από την ανοικοδόμηση. Το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που ανοίγει τον δρόμο για ένα σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης ύψους τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων, δημιουργεί νέες προσδοκίες για τεράστιες μεταφορικές ανάγκες στην περιοχή. Τσιμέντο, χάλυβας, σωλήνες, μηχανήματα, βιομηχανικός εξοπλισμός, υλικά για λιμάνια, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και διυλιστήρια, θα πρέπει να μεταφερθούν προς το Ιράν και τις χώρες του Περσικού Κόλπου τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίος Έλληνας πλοιοκτήτης, με ισχυρή παρουσία και στα φορτηγά πλοία, είχε προϊδεάσει τους συνομιλητές του σε ναυτιλιακό forum στην Κέρκυρα πριν από λίγες εβδομάδες. Τότε, αρκετοί θεώρησαν υπερβολική την εκτίμησή του ότι «η επόμενη μεγάλη αγορά για το dry bulk μπορεί θα προκύψει από την ανοικοδόμηση της Μέσης Ανατολής». Αναλυτές εκτιμούν ότι μόνο για την αποκατάσταση ενεργειακών εγκαταστάσεων που καταστράφηκαν στη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα απαιτηθούν κεφάλαια από 34 έως 58 δισ. δολάρια, χωρίς να υπολογίζεται το ευρύτερο πρόγραμμα οικονομικής ανασυγκρότησης. Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια, δημιουργώντας μια μακρά περίοδο αυξημένης ζήτησης για μεταφορά πρώτων υλών και βιομηχανικού εξοπλισμού. Και αν κάτι γνωρίζουν καλά οι Ελληνες πλοιοκτήτες, είναι ότι πίσω από κάθε μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης κρύβονται χιλιάδες φορτία.
Χαμόγελα στην Cosco μετά από μήνες για το λιμάνι του Πειραιά
-Κάποιοι άρχισαν να ξανακοιτούν τον χάρτη της λιμενικής βιομηχανίας στην Ανατολική Μεσόγειο με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ειδικότερα το εμπορικό λιμάνι του Πειραιά. Όχι γιατί τα οικονομικά στοιχεία έχουν επιστρέψει στα επίπεδα που θα ήθελαν τα στελέχη της Cosco, αλλά επειδή για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες διακρίνουν μια χαραμάδα αισιοδοξίας εκεί όπου μέχρι πρόσφατα έβλεπαν μόνο αβεβαιότητα. Η αύξηση 2,8% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων τον Μάιο στις προβλήτες της Cosco μπορεί να μη κάνει τα στελέχη στα γραφεία του Νέου Ικονίου να ανοίγουν σαμπάνιες, όμως αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη θετική ένδειξη και, κυρίως, τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο εδώ και έναν χρόνο. Οι πιο έμπειροι του λιμανιού, βέβαια, δεν στέκονται τόσο στα 347 χιλιάδες TEUs του Μαΐου όσο στις εξελίξεις εκατοντάδες μίλια νοτιότερα. Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η πραγματική κινητήριος δύναμη του Πειραιά δεν βρίσκεται στις προβλήτες αλλά στη Διώρυγα του Σουέζ. Όσο τα μεγάλα containerships συνεχίζουν να κατεβαίνουν μέχρι το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας και να κάνουν το περίπλου της Αφρικής, το Μεγάλο Λιμάνι θα λειτουργεί με το χειρόφρενο τραβηγμένο. Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει αναζωπυρώσει τα σενάρια επιστροφής μέρους των τακτικών γραμμών στην παραδοσιακή διαδρομή Ασίας-Σουέζ-Μεσογείου. Αν αυτό συμβεί, ο Πειραιάς είναι από τους πρώτους που θα επωφεληθεί.
Τα σημάδια ότι αρχίζει ο νέος κύκλος ανανέωσης του ελληνόκτητου στόλου
-Μπορεί η αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων να συνεχίζει να δίνει ευκαιρίες για αγοραπωλησίες, όμως το πραγματικό μήνυμα της εβδομάδας έρχεται από τα ναυπηγεία της Κίνας, όπου οι Έλληνες πλοιοκτήτες εξακολουθούν να υπογράφουν συμβόλαια με ρυθμούς που θυμίζουν άλλες εποχές. Στη second hand αγορά, ελληνικά συμφέροντα φέρονται να βρίσκονται πίσω από την πώληση του Aframax SAMOS έναντι 44,5 εκατ. δολαρίων, ενώ και το Panamax PROTEAS άλλαξε στρατόπεδο με προορισμό Κινέζους αγοραστές. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες κινήσεις μοιάζουν περισσότερο με μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανανέωσης στόλων παρά με απλή κατοχύρωση κερδών. Η Aegean Shipping εμφανίζεται ιδιαίτερα δραστήρια με νέες παραγγελίες VLCCs αλλά και δεξαμενόπλοιων τύπου Aframax/LR2, ενώ η Venergy Maritime επεκτείνει την παρουσία της στα tankers και τα containerships. Στο μέτωπο των εμπορευματοκιβωτίων, η Technomar συνεχίζει να επενδύει σε νέα πλοία 6.000 teu, ενώ η Erasmus Shipinvest ενισχύει επίσης τη θέση της στη συγκεκριμένη αγορά. Τα στοιχεία των τελευταίων 12 μηνών είναι αποκαλυπτικά με 268 νέες παραγγελίες πλοίων, 235 αγορές μεταχειρισμένων και 317 πωλήσεις από ελληνικά συμφέροντα. Το παρασκήνιο, βέβαια, λέει ότι αρκετές από τις πρόσφατες πωλήσεις μεταχειρισμένων πλοίων έγιναν ακριβώς για να ανοίξει χώρος και να εξασφαλιστεί ρευστότητα για τα ακόμη μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έρχονται. Αν ισχύει, τότε οι κινήσεις των Tsakos, Dynacom Tankers, Aegean Shipping, Venergy Maritime, Technomar και Erasmus Shipinvest ίσως αποτελούν μόνο την αρχή ενός νέου κύκλου ανανέωσης του ελληνόκτητου στόλου.
Πρωτιές
-Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ μπορεί να υπερηφανεύεται για μια σημαντική διάκριση όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του Extel για τις Αναδυόμενες αγορές το 2026. Τα στελέχη της εταιρείας κατέλαβαν την πρώτη θέση στις κατηγορίες του Διευθύνοντος Συμβούλου (Γ. Περιστέρης), Οικονομικής Διευθύντριας (Π. Λαζαρίζου) Υπεύθυνος επενδυτικών σχέσεων (Α. Γκόνης) ενώ διακρίθηκε με πρωτιά το Διοικητικό Συμβούλιο. Όχι τυχαία η μετοχή της βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, με αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από δύο οίκους και συμμετοχή στον βασικό δείκτη του MSCI. Πλέον η απόσταση που χωρίζει την εταιρεία από το ορόσημο των 5 δισ. ευρώ που είναι το επόμενο σκαλοπάτι για την ένταξή της στον δείκτη των ώριμων αγορών -όταν αυτό συμβεί- έχει μειωθεί σημαντικά.
Renos Art
-Είναι σύνηθες στην εποχή μας οι καλλιτέχνες -τραγουδιστές, ηθοποιοί κ.ά.- να οργανώνουν τη δραστηριότητά τους μέσω δικών τους εταιρειών. Στον ίδιο δρόμο βάδισε και ο δημοφιλής ηθοποιός Ρένος Χαραλαμπίδης, ο οποίος προχώρησε χθες στη σύσταση της εταιρείας “Renos Art”, με έδρα στου Ζωγράφου. Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες ηθοποιού, σκηνοθέτη, κειμενογράφου, σεναριογράφου, καθώς και παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι 1.000 ευρώ που τα έβαλε βεβαίως ο ίδιος ο Ειρηναίος -όπως είναι το πλήρες μικρό του όνομα- Χαραλαμπίδης.
Επιχειρηματίας με τέσσερα γράμματα
-Θα μπορούσε να είναι και ερώτηση σε τηλεπαιχνίδι… Ποιος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται (και) στην Ελλάδα έχει ονοματεπώνυμο αποτελούμενο από μόλις 4 γράμματα; Κι όμως υπάρχει, έστω και αν δεν είναι Έλληνας. Πρόκειται για τον Yu He που προχώρησε στις αρχές του μήνα στη σύσταση της νέας εταιρείας “Sunrise Antiques Μ.Ι.Κ.Ε.” με έδρα επί της λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι. Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται η αγοραπωλησία κτηρίων κατοικιών και οικοπέδων, το χονδρικό εμπόριο ειδών λαϊκής τέχνης, το εμπόριο αρχαιοτήτων και γενικά παλαιών αντικειμένων τέχνης κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 5.000 ευρώ και το έχει καταβάλει ο κ. Yu He, ο οποίος ανέλαβε και τη διοίκηση της εταιρείας.
Μπαράζ πακέτων στην Τρ. Πειραιώς
-Η Τράπεζα Πειραιώς στη χθεσινή συνεδρίαση βρέθηκε στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, αποτυπώνοντας σε μεγάλο βαθμό τη συνολική εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η συναλλακτική δραστηριότητα της εγχώριας αγοράς ανήλθε σε 361 εκατ. ευρώ. Σημαντικό μέρος του τζίρου προήλθε από προσυμφωνημένες συναλλαγές στον τραπεζικό κλάδο, με την Τρ. Πειραιώς να ηγείται της δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, μέσω της μετοχής της διακινήθηκαν 8 πακέτα συνολικού όγκου 6,51 εκατ. τεμαχίων, που αντιστοιχούν στο 0,53% του μετοχικού της κεφαλαίου, με την αξία τους να αγγίζει τα 61,18 εκατ. ευρώ. Η αρχή έγινε δυναμικά μόλις στο πρώτο τέταρτο της συνεδρίασης, όταν μεταβιβάστηκαν δύο μεγάλα πακέτα αθροιστικής αξίας 41,07 εκατ. ευρώ (20,53 εκατ. ευρώ έκαστο). Οι προσυμφωνημένες πράξεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα εύρος τιμών μεταξύ 9,31 και 9,41 ευρώ. Στο ταμπλό η μετοχή επέδειξε ανθεκτικότητα, παραμένοντας τελικά αμετάβλητη στα 9,38 ευρώ, ενώ κινήθηκε μεταξύ 9,306 και 9,426 ευρώ. Με τον συνολικό τζίρο της μετοχής να φτάνει τα 98,7 εκατ. ευρώ και τον όγκο στα 10,5 εκατ. τεμάχια, η Τρ. Πειραιώς διατηρήθηκε κοντά στα 9,5 ευρώ, που αποτελούν το φετινό της ρεκόρ αλλά και υψηλό 5ετίας.
Τράπεζα Κύπρου: Κόντρα στο ρεύμα και σε απόσταση βολής από τα 10 ευρώ
-Σε μια συνεδρίαση όπου ο τραπεζικός κλάδος στο σύνολό του παρουσίασε αρνητική εικόνα, η Τράπεζα Κύπρου πέτυχε μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση. Η μετοχή κινήθηκε κόντρα στο γενικότερο κλίμα υποχώρησης, καταγράφοντας σημαντική ενίσχυση κατά 1,43% και κλείνοντας σε θετικό έδαφος, στα 9,94 ευρώ. Με την κίνηση αυτή, η μετοχή προσέγγισε εκ νέου τα πρόσφατα ρεκόρ της και συγκεκριμένα το υψηλό έτους των 9,975 ευρώ, επίπεδο το οποίο είχε συναντήσει τον περασμένο Μάιο. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά στο ταμπλό αντανακλά το ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι οποίοι επέλεξαν τον τίτλο ως καταφύγιο απέναντι στις πιέσεις που δέχθηκαν οι υπόλοιπες τράπεζες. Πλέον, η Τράπεζα Κύπρου έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τα 10 ευρώ. Το επίπεδο αυτό αποτελεί ιστορικό ορόσημο για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, καθώς πρόκειται για τιμή που η μετοχή δεν έχει αγγίξει ποτέ στο παρελθόν. Η τρέχουσα πορεία της δείχνει ότι η διάσπαση αυτού του ιστορικού ρεκόρ αποτελεί τον άμεσο στόχο της αγοράς.
Τετραήμερο ράλι για την Bally’s Intralot - Επέστρεψε πάνω από το 1,2 ευρώ
-Σε θετική τροχιά παρέμεινε η Bally’s Intralot, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της με τη συμπλήρωση τεσσάρων διαδοχικών ανοδικών συνεδριάσεων. Χθες η μετοχή σημείωσε κέρδη 1,17% και έκλεισε στο 1,21 ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια των συναλλαγών άγγιξε ακόμη και το 1,222 ευρώ, που αποτέλεσε το υψηλό ημέρας. Το κλείσιμο αυτό έχει ιδιαίτερη τεχνική και ψυχολογική σημασία, καθώς η μετοχή διέσπασε το «φράγμα» του 1,2 ευρώ και σταμάτησε πάνω από αυτό το επίπεδο για πρώτη φορά από τον περασμένο Οκτώβριο. Η ανοδική κίνηση υποστηρίχθηκε από την αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, γεγονός που πιστοποιεί το θερμό ενδιαφέρον των επενδυτών. Συγκεκριμένα, ο τζίρος ανήλθε στα 9 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 7,42 εκατ. τεμάχια. Η επίδοση αυτή κατέταξε την Bally’s Intralot στην τρίτη θέση βάσει όγκου, ενώ αποτελεί μία από τις πλέον εμπορεύσιμες μετοχές στο ταμπλό.
CrediaBank, Real Consulting και ΟΝΥΞ στον Γενικό Δείκτη
-Από την ερχόμενη Δευτέρα, αμέσως μετά το rebalancing, η μετοχή της μικρούλας ΟΝΥΞ Τουριστικής εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, μαζί με τις CrediaBank και Real Consulting, εκτοπίζοντας τις Ίλυδα, Unibios και το ιστορικό Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Η ΟΝΥΞ έκανε ντεμπούτο στην Εναλλακτική Αγορά τον Ιούλιο 2023 ως κατασκευάστρια μαγιό (ως MED), με αποτίμηση €10,2 εκατ. Μετατάχθηκε στην Κύρια Αγορά τον Οκτώβριο 2025 και σήμερα “ζυγίζει” περί τα 103,8 εκατ. ευρώ. Από το ύφασμα στον χρηματιστηριακό δείκτη σε λιγότερο από τρία χρόνια. Από την εταιρεία αναμένονται ανακοινώσεις με επίκεντρο το project στη Σάνη Χαλκιδικής. Ένα τουριστικό σύμπλεγμα σε έκταση 650 στρεμμάτων, προϋπολογισμού 390 εκατ. ευρώ (άνω των 500 εκατ. με την αξία της γης), με 5άστερο, 428 μπανγκαλόου, 120 σουίτες, 108 κατοικίες και 120 βίλες σε δεύτερη φάση. Αναμφίβολα ένα μεγάλο project με πολλές προκλήσεις και προϋπολογισμό που ζαλίζει. Η αρχική χρηματοδότηση έχε εξασφαλιστεί μέσω της Credia Bank και του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ο Operator του συγκροτήματος.
To «μικρό μυστικό» πίσω από ένα περιθώριο EBITDA 37%
-Μια μικρή εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά «τρέχει» με λειτουργικό περιθώριο γύρω στο 37%. Ο κύκλος εργασιών της DOTSOFT εκτινάχθηκε κατά +74,3% το 2025, στα 24,81 εκατ. ευρώ από 14,23 εκατ. το 2024, με τα μικτά κέρδη να ανεβαίνουν στα €11,95 εκατ. και το μικτό περιθώριο στο 48% από 44%. Τα EBITDA σημείωσαν άλμα +111,5%, στα 9,19 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τζίρος αναμένεται να ενισχυθεί κι άλλο κατά 35% μέσα στο 2026. Το μυστικό βρίσκεται στο μοντέλο. Η DOTSOFT είναι παραγωγός ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών έξυπνων πόλεων, δηλαδή διαχειρίζεται και πουλά δικό της λογισμικό. Δεν διακινεί συσκευές άλλων εταιρειών. Το hardware «αραιώνει» την κερδοφορία, ο κώδικας τη συμπυκνώνει. Το βασικό προϊόν είναι δικό της και επαναλαμβανόμενο (SaaS), κάθε νέο έργο πέφτει σχεδόν καθαρό στη γραμμή. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει σύνθετα έργα Smart Cities σε ελληνικούς δήμους και συμβάσεις στο εξωτερικό (Σόφια, Ισσύ-λε-Μουλινώ, Πίλσεν, Γκρενόμπλ, Πριέντορ), μαζί με διαγωνισμούς ευρωπαϊκών οργανισμών και εφαρμογές AI ψηφιοποίησης εγγράφων.
Ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης ανακοίνωσε αλλαγή των κανόνων
-Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανοικτών Αγορών της FED υπό τον Κέβιν Γουόρς (16–17 Ιουνίου) άφησε πολλά περιθώρια για παρεξηγήσεις και αυθαίρετες εκτιμήσεις. Με τον πληθωρισμό στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας τριετίας και τα επιτόκια να μένουν αμετάβλητα στο 3,5%–3,75%, η αγορά έσπευσε να αποκωδικοποιήσει κάθε λέξη της ανακοίνωσης της FED, χρησιμοποιώντας όμως τον «κώδικα» της εποχής Πάουελ. Εκεί ακριβώς γίνεται το σφάλμα. Όποιος περίμενε «καθοδήγηση», βρέθηκε μπροστά σε έναν πρόεδρο που ανακοίνωσε ότι στο εξής θα λέει ελάχιστα. Η επίσημη ανακοίνωση της FOMC συρρικνώθηκε σε λιγότερες από 150 λέξεις, χωρίς εκτιμήσεις για το μέλλον, με τον Γουόρς να εξηγεί ότι η καθοδήγηση «δεν ταιριάζει στη σημερινή συγκυρία». Το πραγματικό παρασκήνιο βρίσκεται στις 5 ομάδες εργασίας (task forces) που ανακοίνωσε. Θα εξετάσουν την επικοινωνιακή στρατηγική, τη διαχείριση του ισολογισμού, τις πηγές δεδομένων, το πλαίσιο ανάγνωσης του πληθωρισμού, και τη σχέση παραγωγικότητας–απασχόλησης με την ευρύτερη οικονομία. Η εξουσία του προέδρου της Fed είναι κατά βάση εκχωρημένη από το Συμβούλιο και τη FOMC. Οι ομάδες εργασίας είναι ο τρόπος του να φέρει τα υπόλοιπα μέλη στη δική του γραμμή, με τη βοήθεια εξωτερικών ειδικών που ο ίδιος επιλέγει. Ο Κέβιν Γουόρς δεν μπορεί να αλλάξει γρήγορα τη σύνθεση της επιτροπής: η προεδρία της Fed Ατλάντα είναι κενή αλλά δεν ψηφίζει πριν το 2027, ενώ η Λίζα Κουκ αναμένει απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την προσπάθεια Τραμπ να την απομακρύνει. Ο πρώην πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ παρέμεινε διοικητής. Η νέα Fed δεν κρύβει μηνύματα στις ανακοινώσεις της. Η Fed στο εξής θα μιλά λιγότερο επειδή σκοπεύει να δεσμεύεται περισσότερο στην καθημερινή διαχείρισης της οικονομίας.
Το iPhone ακριβαίνει λόγω Tεχνητής Νοημοσύνης
-Η Wall Street Journal δεν έχει πλέον αμφιβολίες. Οι αυξήσεις τιμών στα προϊόντα της Apple είναι «αναπόφευκτες», καθώς η εταιρεία δεν μπορεί πλέον να απορροφά το κόστος των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης. «Προσπαθούμε να θωρακίσουμε τους πελάτες μας, αλλά η κατάσταση έγινε μη βιώσιμη», δήλωσε στην εφημερίδα ο Τιμ Κουκ. Η αλήθεια είναι πως η εκρηκτική ζήτηση για data centers τεχνητής νοημοσύνης έχει ρίξει τις εταιρείες καταναλωτικών ηλεκτρονικών σε σκληρό ανταγωνισμό που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την περιορισμένη προσφορά ημιαγωγών. Το βάρος πέφτει στην αγορά DRAM. Ολοένα και περισσότερη παραγωγή διοχετεύεται στη μνήμη υψηλού εύρους ζώνης (HBM) που τροφοδοτεί τους AI servers. «Λιγότερη προσφορά τη στιγμή που οι καταναλωτές θέλουν συσκευές», συνόψισε ο Κουκ. Η Τεχνητή Νοημοσύνη απορροφά τη μνήμη που μέχρι χθες πήγαινε στα κινητά. H Apple δηλώνει έτοιμη να χρηματοδοτήσει την αύξηση της προσφοράς, δεν θέλει όμως να δημιουργήσει δικά της εργοστάσια μνήμης. Την ίδια ακριβώς περίοδο η Κίνα αξιοποιεί τις δικές της εγχώριες εταιρείες μνήμης. Οι αμερικανικές χρειάζονται ειδική αδειοδότηση για λόγους εθνικής ασφάλειας. Toν Σεπτέμβριο, η Apple θα παρουσιάσει το πρώτο foldable iPhone και θα ρίξει στην αγορά τα νέα iPhone 18 Pro/Pro Max. Οι κλαδικοί φορείς αυτοκινητοβιομηχανίας, λιανικής και ηλεκτρονικών, προαναγγέλλουν μεγάλες αυξήσεις για τα καταναλωτικά αγαθά. Η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης -εκτός από την έκρηξη τιμών στα χρηματιστήρια της Wall Street- τώρα πλέον φτάνει στον λογαριασμό του καταναλωτή.
Πηγή: newmoney.gr
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