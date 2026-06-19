Ο Κηλαηδόνης και η… προσέγγιση της Ραφήνας, τα (σπασμένα) τηλέφωνα Σαμαρά, του μικρού (πράσινου) χωριού τα ψηφοδέλτια, το ματς ΕΡΤ-ΣΚΑΪ για το μπάσκετ

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Καταρχάς, θα ξεκινήσω με τις προχθεσινές ατάκες του ΚΚΡ (Κώστα Καραμανλή Ραφήνας), (δυστυχώς μου ξέφυγε ο σχολιασμός νωρίτερα) ο οποίος νομίζω ότι το έχει προχωρήσει και εξελίξει το πράγμα σ’ άλλο επίπεδο. Έκανε λοιπόν μία ομιλία πάνω στη Θεσσαλονίκη σε τελετή αποφοίτησης και άρχισε να απαγγέλει κάτι στίχους από το τραγούδι του Κηλαηδόνη «όχι λέμε στους άσχετους, στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ» για να προσθέσει «με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή, τη φύση, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και τους ανθρώπους…». Η πιο σέξι παραλλαγή βέβαια αυτής της ατάκας, οι παλαιότεροι θα θυμάστε, ήταν εκείνη των αναρχικών «χασίσι, γαμ…, επιστροφή στη φύση». Είπε και μία άλλη ατάκα, «τον νου σας σ’ όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία». Στο μεταξύ, ο ίδιος και η παρέα του μηδέποτε στη ζωή του, ως γόνος πολιτικής οικογένειας, ασχολήθηκε με τίποτα άλλο από την εξουσία ενώ έως σήμερα απ’ ό,τι ξέρω ξημεροβραδιάζεται τους θερινούς μήνες σ’ ένα κατοστάμετρο κότερο ενός πασίγνωστου εφοπλιστή αρμενίζοντας το Αιγαίο, την Αδριατική κ.λπ. Όχι ότι είναι κακό, ρε μεγάλε, εντάξει, ιδιώτης είναι, έχει και πέντε πλούσιους φίλους, αλλά γενικά το προφίλ του δεν ήταν και δεν είναι αυτό που θέλει να δείχνει τώρα. Τέλος πάντων, συμπαθής τύπος ο ΚΚΡ είναι, του φαγητού, του ποτού, του πούρου και της παρέας αλλά έως εκεί, μην τρελαθούμε κιόλας. Χθες είχαμε και την ωραία ατμόσφαιρα που ο Παϊτέρης ρώτησε (με τρόπο πάντα, διακριτικότητα και τακτ που διακρίνει τη γενιά του) την Αφροδιτούλα Λάτιν αν «η μαμά της είχε πάει με γύφτο και την έκανε». Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αν προσθέσει κανείς την Καρυστιανού, τη Ζωή και τον Βελόπουλο, την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και τις ρετρό φορολογικές ιδέες του Τσίπρα, με τι αντιπάλους θα έχει να κάνει ο Μητσοτάκης στις εκλογές!Η "επιχείρηση Καραμανλής"-Ο πρόσφατος διαχωρισμός του Σαμαρά και του Καραμανλή στη συνέντευξη που έδωσε ο Κ.Μ στον Χατζηνικολάου δεν ήταν τυχαία, όπως τυχαίο δεν ήταν το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα ο νέος γραμματέας Κώστας Κυρανάκης άρχισαν επαφές με πρώην προέδρους, όπως ο Μεϊμαράκης που κάπως "ξαναζεστάθηκε". Σε αυτό το κλίμα των κινήσεων προσέγγισης είδα χθες με ενδιαφέρον την ανακοίνωση για μια εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής την ερχόμενη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με γραμματεία Παλαιών Στελεχών της ΝΔ και τη Διοικούσα της πόλης. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κωστής Χατζηδάκης που ήταν κεντρικός υπουργός από ένα σημείο και μετά στην κυβέρνηση Καραμανλή, μαζί με τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρο Πελαγίδη. Το θέμα είναι "Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ελλάδα του 2030", αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι τίτλοι δεν παίζουν μεγάλο ρόλο.Οι απογοητευμένοι του Σαμαρά-Αν περάσει κανείς από τη Βαλαωρίτου θα δει συνεργάτες του Σαμαρά σε γνωστό καφέ να κάνουν τηλέφωνα. Τηλέφωνα κάνει και ο ίδιος ο Σαμαράς σε μια σειρά ανθρώπων, κάποιοι εκ των οποίων βολιδοσκοπούνται και για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Επειδή ο Μεσσήνιος έχει κατάλογο από την κατάρτιση ψηφοδελτίων την περίοδο που ήταν στα πράγματα, βολιδοσκοπεί παλιά στελέχη της ΝΔ, απογοητευμένους δεξιόστροφους και πρώην βουλευτές. Σε πολλούς νομούς λέγεται ότι έχει 2-3 κλειδωμένα άτομα και συνεχίζει, αν και οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να είναι αποθαρρυντικές για το πόσο μακριά μπορεί να πάει το εγχείρημά του.Οι χειρισμοί του Τζίτζι για τους επιβάτες-Πριν από λίγες μέρες η Κομισιόν ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών εταιρειών. Το πακέτο που εγκρίθηκε και πέρασε και από το Κοινοβούλιο περιλαμβάνει μεγαλύτερες αποζημιώσεις, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση, σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης από τρεις ώρες, απλοποίηση της διαδικασίας επιστροφής χρημάτων, καλύτερη προστασία για παιδιά και οικογένειες κ.λπ. Το πακέτο δεν πέρασε χωρίς... ανθρώπινο παράγοντα, καθώς ο Έλληνας Επίτροπος στην Κομισιόν Απόστολος Τζιτζικώστας ανέλαβε και ξεκόλλησε τη "στοιχειωμένη" διαδικασία, καθώς η συζήτηση είχε χρονίσει από το 2013.ΠΑΣΟΚ, έρχεται μπέρδεμα και στα ψηφοδέλτια-Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ τα βλέπετε τα θαύματα, από αλλού το περίμενε από αλλού το βρήκε ο Νίκος μας τον νέο σαματά στο πολύπαθο κόμμα του, που κρατά τις ανάσες του εν όψει των νέων γκάλοπ που έρχονται. Και έτσι, την ώρα που πέταγε για Βρυξέλλες για τη συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών -εκεί που δεν αποκλείεται να δει να εμφανίζεται σύντομα ως νέος «μέτοχος» και ο Αλέξης Τσίπρας- άρχισε να μαθαίνει για τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου που έκαναν τούρμπο μια άλλη ψυχή στο ΠΑΣΟΚ, τον Χάρη Δούκα. Κάποιοι πιστεύουν ότι η Άννα έχει τελευταία τα νεύρα της διότι ο Ανδρουλάκης δεν έχει εκτιμήσει τη στήριξη που του παρείχε κι ότι έχει κόψει τις πολλές συζητήσεις μαζί της για τη «στρατηγική του ΠΑΣΟΚ» προς τα δύσκολα που έρχονται (εδώ γελάνε). Λένε μάλιστα ότι η ίδια τονίζει σε κάθε ευκαιρία στους συνομιλητές της ότι δεν είναι πια επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού (από το Συνέδριο και μετά) και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για τις επιδόσεις του κόμματος. Σε κάτι λοιπόν που συμφωνεί η Διαμαντοπούλου με τον Δούκα δεν είναι η γραμμή για τις μετεκλογικές συνεργασίες -τις γελοίες κατά δήλωσή της και τις μη- αλλά ότι ο Ανδρουλάκης συνεχίζει να αποφασίζει με έναν στενό κύκλο συνεργατών του στη Χαριλάου Τρικούπη. Τι, έτσι δεν είναι, κάθε πότε συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο για να έχει την ευκαιρία ο Δούκας, η Άννα, τα άλλα κορυφαία στελέχη και ο πρόεδρος να τα πουν από κοντά, πίνοντας τσάι με συμπάθεια και κατανόηση; Ο Δούκας από την άλλη μετά του Αγίου Πνεύματος είπε να περιορίσει τις εμφανίσεις του για θέματα ξένα με την ατζέντα του δήμου Αθηναίων. Αλλά, ως γνωστόν, το χούι πεθαίνει τελευταίο. Άσε που μιλάει πλέον πιο συχνά με τσιπρικούς και συριζαίους παρά με πασόκους, πολλοί εκ των οποίων συνεχίζουν να «στοιχηματίζουν» ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει την πόρτα της αποχώρησης. Οι πιο κακοί σύντροφοί του στο ΠΑΣΟΚ διαδίδουν δε ότι ποντάρει σε μια θέση στο Επικρατείας (του Τσίπρα βέβαια), αφού με τον Ανδρουλάκη δεν έχει καμία τέτοια τύχη. Η κεντροδεξιούλα Άννα και ο αριστερούλης Χάρης δεν έχουν άλλωστε μπροστά τους την εκλογή τους στο τσεπάκι, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και κυρίως τα δημοσκοπικά για το ΠΑΣΟΚ.Ποιον θα αφήσει εκτός Βουλής ο Ανδρουλάκης;-Άσε που τελευταία δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για το πού θα κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής ο Νίκος μας. Ως αρχηγός του κόμματος έχει το προνόμιο να κατέβει σε τρεις περιφέρειες και να επιλέξει στο τέλος μία (αυτή που μάλλον έχει ήδη κυκλώσει, αλλά δεν το λέει). Η απόφασή του να κατέβει και σε μία εκλογική περιφέρεια της Αττικής -και αυτή τη φορά θεωρείται δεδομένη- αυτό που δεν ακούγεται με ένταση είναι αν θα ξανακατέβει στη Θεσσαλονίκη, αφού τώρα Χάρης Καστανίδης (εσωκομματικός του αντίπαλος) να του πάρει την έδρα στην Α’ Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει. Στην Αττική λοιπόν υπάρχει καταρχάς η Α’ Αθήνας. Ορισμένοι ανδρουλακικοί που δεν πάνε τον Παύλο Γερουλάνο αφήνουν να ακουστεί ότι «γιατί να μην κατέβει και ο ίδιος ο πρόεδρος στην περιοχή του Παύλου για να ανέβει το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ;». Εγώ δεν το πιστεύω. Ο Γερουλάνος παραμένει ισχυρός στην περιοχή και επενδύει στη στήριξη όλων των τάσεων - σε αντίθεση δε, με την Άννα και τον Χάρη δεν σκοπεύει να βγει σύντομα ο ίδιος στα κεραμίδια ταράζοντας με δηλητηριώδη σχόλια τη Χαριλάου Τρικούπη για τις επιδόσεις της. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εν τω μεταξύ θεωρούν ακραίο το σενάριο να πάρει ο Ανδρουλάκης τη μία και μοναδική έδρα στην Α’ Αθήνας, δηλαδή να αφήσει εκτός Βουλής τον Γερουλάνο, έναν βασικό αντίπαλό του στην εκλογή ηγεσίας.Χρηστίδης, Διαμαντοπούλου