Υδρογονάνθρακες: «Πατάει γκάζι» η Ελλάδα για γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο - Στόχος ο Φεβρούαριος του 2027, λέει ο Παπασταύρου
Συμφωνία με της Stena Drilling εντός του Απριλίου και έναρξη περιβαλλοντικών μελετών, στο επίκεντρο το μπλοκ 2
Μέσα στον Απρίλιο αναμένεται να «πέσουν» οι υπογραφές για τη μίσθωση του γεωτρύπανου της Stena Drilling, σηματοδοτώντας την επιτάχυνση των διαδικασιών για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Την ίδια ώρα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι έρευνες από το πλοίο Echo One για την εκπόνηση της βασικής περιβαλλοντικής μελέτης, που αποτελεί κρίσιμο προαπαιτούμενο για την έναρξη της γεώτρησης.
Το συγκεκριμένο οικόπεδο διαχειρίζεται κοινοπραξία αποτελούμενη από την ExxonMobil, την Energean και τη HelleniQ Energy, οι οποίες προχωρούν συντονισμένα τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος.
Όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο OPEN TV, στόχος είναι η ερευνητική γεώτρηση να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2027, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τη φάση των ερευνών στη φάση της επιτόπιας επιβεβαίωσης πιθανών κοιτασμάτων.
Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με την ενέργεια να αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα εθνικής ασφάλειας. Όπως σημείωσε, όλες οι χώρες επιδιώκουν ενεργειακή αυτάρκεια και διαφοροποίηση πηγών, ώστε να μειώσουν την εξάρτησή τους και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε γεωπολιτικές κρίσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
