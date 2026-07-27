ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξημένη η κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους το α’ εξάμηνο του 2026 – 291 χιλ διελεύσεις ημερησίως στην Αττική Οδό
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξημένη η κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους το α’ εξάμηνο του 2026 – 291 χιλ διελεύσεις ημερησίως στην Αττική Οδό
Άνοδο διελεύσεων κατέγραψαν η Αττική, η Εγνατία και η Κεντρική Οδός. Μικρή κάμψη εμφάνισε η Νέα Οδός, με την εικόνα του Ιανουαρίου να επηρεάζεται από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα έργα στην Εγνατία
Ανοδικά κινήθηκε η κυκλοφορία στους περισσότερους μεγάλους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την Αττική Οδό, την Εγνατία Οδό και την Κεντρική Οδό να καταγράφουν αύξηση των διελεύσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία κίνησης που ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Εξαίρεση αποτέλεσε η Νέα Οδός, όπου σημειώθηκε μικρή υποχώρηση της κίνησης, ενώ τα στοιχεία του Ιανουαρίου επηρεάστηκαν από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και, στην περίπτωση της Εγνατίας Οδού, από τα έργα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 290.775.
Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 219.458.
Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το Α’ Εξάμηνο του 2026 παρουσίασε ετήσια μείωση κατά 2,1% και αύξηση 3,5% αντίστοιχα, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) διαμορφώνεται σε 117.869 και 43.695 αντίστοιχα.
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Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 290.775.
Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 219.458.
Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το Α’ Εξάμηνο του 2026 παρουσίασε ετήσια μείωση κατά 2,1% και αύξηση 3,5% αντίστοιχα, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) διαμορφώνεται σε 117.869 και 43.695 αντίστοιχα.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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