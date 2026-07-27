ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξημένη η κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους το α’ εξάμηνο του 2026 – 291 χιλ διελεύσεις ημερησίως στην Αττική Οδό

Άνοδο διελεύσεων κατέγραψαν η Αττική, η Εγνατία και η Κεντρική Οδός. Μικρή κάμψη εμφάνισε η Νέα Οδός, με την εικόνα του Ιανουαρίου να επηρεάζεται από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα έργα στην Εγνατία