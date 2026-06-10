Λαμίν Γιαμάλ: Γιατί όλοι στοιχηματίζουν στον 19χρονο σταρ του Μουντιάλ
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Λαμίν Γιαμάλ: Γιατί όλοι στοιχηματίζουν στον 19χρονο σταρ του Μουντιάλ

Κάτοχος του Euro στα 17, αποφασισμένος να κατακτήσει το Μουντιάλ στα 19. Το «αγόρι από τη Ροκαφόντα» κάνει το δύσκολο να μοιάζει αυτονόητο και είναι έτοιμος να καθορίσει τη νεότερη εποχή του ποδοσφαίρου

Λαμίν Γιαμάλ: Γιατί όλοι στοιχηματίζουν στον 19χρονο σταρ του Μουντιάλ
Ο Λιονέλ Μέσι είναι απόλυτος. Όταν κατά την παρουσίαση διαφημιστικής καμπάνιας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, κλήθηκε να κατονομάσει τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της νέας γενιάς, η απάντησή του ήταν άμεση: «Ο Λαμίν. Χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι ο καλύτερος». Το ίδιο διάστημα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS ρώτησε τον Γιαμάλ αν η Ισπανία θα κατακτήσει το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εκείνος μπροστά στις κάμερες, με το γνωστό χαμόγελο της σιγουριάς και της ανωτερότητας που τον διακρίνει, απάντησε μονολεκτικά: «Ναι!»


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