Λαμίν Γιαμάλ: Γιατί όλοι στοιχηματίζουν στον 19χρονο σταρ του Μουντιάλ

Κάτοχος του Euro στα 17, αποφασισμένος να κατακτήσει το Μουντιάλ στα 19. Το «αγόρι από τη Ροκαφόντα» κάνει το δύσκολο να μοιάζει αυτονόητο και είναι έτοιμος να καθορίσει τη νεότερη εποχή του ποδοσφαίρου