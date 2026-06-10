Ασπίδα του Αχιλλέα: Ώρα ΚΥΣΕΑ – «Κλείδωσε» η ελληνική συμμετοχή στο 25%
Ασπίδα του Αχιλλέα: Ώρα ΚΥΣΕΑ – «Κλείδωσε» η ελληνική συμμετοχή στο 25%
Ο «Ελληνικός Θόλος» εισέρχεται στην τελική ευθεία, με την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή να κλειδώνει στο 25% και το πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ να οδεύει προς έγκριση από το ΚΥΣΕΑ
Αγώνα δρόμου έδωσαν οι τρεις ισραηλινές εταιρείες – η IAI, η θυγατρική της ELTA και η Rafael – των οποίων τα οπλικά συστήματα θα συγκροτήσουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα», προκειμένου να ολοκληρώσουν και να παραδώσουν τους τελικούς φακέλους το βράδυ της περασμένης Κυριακής, έχοντας διευθετήσει κάθε τεχνική λεπτομέρεια και όλες τις απαιτήσεις που είχαν τεθεί από τη ΓΔΑΕΕ.
Το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, ύψους 3 δισ. ευρώ και με ορίζοντα υλοποίησης τριών ετών, προβλέπει τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου δικτύου αεράμυνας – αντιπυραυλικού, αντιβαλλιστικού και anti-drone – με ισραηλινά οπλικά συστήματα. Ο λεγόμενος «Ελληνικός Θόλος» θα καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και θεωρείται ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα του Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036, συνολικού ύψους 30 δισ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, ύψους 3 δισ. ευρώ και με ορίζοντα υλοποίησης τριών ετών, προβλέπει τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου δικτύου αεράμυνας – αντιπυραυλικού, αντιβαλλιστικού και anti-drone – με ισραηλινά οπλικά συστήματα. Ο λεγόμενος «Ελληνικός Θόλος» θα καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και θεωρείται ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα του Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036, συνολικού ύψους 30 δισ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα