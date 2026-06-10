Ασπίδα του Αχιλλέα: Ώρα ΚΥΣΕΑ – «Κλείδωσε» η ελληνική συμμετοχή στο 25%

Ο «Ελληνικός Θόλος» εισέρχεται στην τελική ευθεία, με την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή να κλειδώνει στο 25% και το πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ να οδεύει προς έγκριση από το ΚΥΣΕΑ