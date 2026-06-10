Οι «διευθετήσεις» προ της κάλπης, ο Μητσοτάκης και οι επαφές, ο Τσίπρας και οι αγαπημένοι του και ο Νίκος… στην υδροπονία, η Lamda και οι ιδιοκτήτες του Riviera
Οι «διευθετήσεις» προ της κάλπης, ο Μητσοτάκης και οι επαφές, ο Τσίπρας και οι αγαπημένοι του και ο Νίκος… στην υδροπονία, η Lamda και οι ιδιοκτήτες του Riviera
Χαίρετε, το ότι ο Μητσοτάκης το σκέφτεται σοβαρά για εκλογές το φθινόπωρο δεν φαίνεται μόνο από το ότι πηγαίνει σε δύο εκδηλώσεις την ημέρα (κάτι σαν χάπι, ένα πρωί, ένα βράδυ) αλλά έμαθα ότι κατατίθεται και ένα νομοσχέδιο με το οποίο θα υπερδιπλασιάζεται λέει ο μισθός των δεσποτάδων, θα πάει από 2.000 στις 5.000 ευρώ!
Στ’ αλήθεια θεϊκό έτσι, αλλά δεν ξέρω μήπως αυτοί που το λένε (και κράζουν) είναι υπερβολικοί όσον αφορά τις αυξήσεις. Τέλος πάντων, έτσι είναι όταν πλησιάζεις στην τελική ευθεία για τις κάλπες και θα βγεις πολύ περισσότερο ο ίδιος στη δημοσιότητα, αφού κακά τα ψέματα πρόσωπο ψηφίζουν οι πολίτες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού και θα κοιτάξεις και τις εκκρεμότητές σου να κλείσεις με ό,τι και όποιον ισχυρό ή «χρήσιμο» υπάρχει και κυκλοφορεί στην αγορά. Έτσι και ο Κ.Μ εδώ και μερικούς μήνες (από το Πάσχα) έχει αποκαταστήσει σχεδόν με όλους σχέσεις -επιχειρηματίες και mediaρχες- ενώ στο Μ.Μ προετοιμάζουν και την επικοινωνιακή ομάδα που θα δώσει τη μάχη των εκλογών. Μη φανταστείτε κάτι διαφορετικό από το προεκλογικό team του 2023, άλλωστε «ο πρόεδρος δεν αλλάζει εύκολα συνήθειες και δεν εμπιστεύεται εξίσου εύκολα ανθρώπους και συνεργάτες, οπότε επιμένει σταθερά στους ίδιους», μου είπε η πηγή. Από τους μη κυβερνητικούς (με θέση, εννοώ) που γνωρίζω τουλάχιστον και πλην του δημοσκοπικού team, επανεμφανίζεται ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης συχνά στο Μ.Μ, στέλεχος παραδοσιακό με σημαντική εμπειρία στην επικοινωνία και φυσικά την πολιτική, ενώ όπου να 'ναι θα πυκνώσουν και οι επισκέψεις του γνωστού Αμερικανού επικοινωνιολόγου Σταν Γκρίνμπεργκ που τον ακολουθεί από τις εκλογές του 2019.
Και ο Τσίπρας…
-Από τους υπόλοιπους «απέναντι» στον Μητσοτάκη, παρότι ανακοίνωσε κόμμα μόλις προ ημερών, ο πιο έτοιμος εμφανίζεται ο Τσίπρας σε επίπεδο «υψηλών επαφών» αλλά και σχέσεων με τα media. Οι στάνταρ πλούσιοι φίλοι-ολιγάρχες του Αλέξη δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ, ούτε στα δύσκολα, ενώ αντιθέτως ο ίδιος (με κάποιες βοήθειες φίλων) κατόρθωσε τρία χρόνια τώρα να κλείσει εκκρεμότητες με φανατικούς μηντιακούς και άλλους «εχθρούς» του. Δεν έγιναν φίλοι, αλλά «δεν θα τον πάνε και αίμα» να το πω έτσι λαϊκά, γιατί ο ίδιος είχε την ευφυΐα (ή έστω την πονηριά) μίας στοιχειώδους ευγενούς πολιτικής συμπεριφοράς. Εντάξει, ο φουκαράς ο Ανδρουλάκης είναι στο άλλο άκρο, ο Νίκος αντιθέτως πρέπει να μη μιλάει με άνθρωπο που λέει ο λόγος εντός και εκτός του κόμματός του, αλλά γούστο του και καπέλο του, αφού έτσι θέλει. Απλώς αυτό που δεν έχουν καταλάβει οι συμπαθείς υπόλοιποι Πασόκοι -Γερουλάνος, Αννα, Χριστοδουλάκης κ.λπ.- είναι ότι στο τέλος δεν θα βρουν να παραλάβουν ούτε τις καρέκλες από το πάλαι ποτέ κραταιό κεντροαριστερό κόμμα. Στο επιτελείο του Τσίπρα πάντως όσοι ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις βάζουν στοίχημα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον καθαρά μονοψήφιο και όταν τους λες ότι «είστε προκατειλημμένοι γιατί αυτός είναι ο αντίπαλός σας» απαντάνε «ναι, αλλά εμείς δεν λέμε ότι έπεσε ο Μητσοτάκης κι ότι είμαστε παραπάνω απ’ ό,τι μας δίνουν οι δημοσκόποι, αλλά το ΠΑΣΟΚ όμως δεν είναι πάνω από 9% και σύντομα θα το δείτε». Να το δούμε…
ΠΑΣΟΚ και υδροπονία!
-Το ΠΑΣΟΚ είναι αν μη τι άλλο κόμμα που διακρίθηκε για γλωσσοπλασίες, πομπώδεις εκφράσεις έως και πομφόλυγες που δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Από το «μη πόλεμος» του μακαρίτη του Ανδρέα μέχρι την «παραγωγική ανασυγκρότηση και κοινωνική αναδιάρθρωση» του Τσοχατζόπουλου και τη «λυτρωτική πράξη ελπίδας και προοπτικής» του Λαλιώτη. Σήμερα, ο νέος γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης το πήγε σε άλλο επίπεδο. Θέλοντας να δείξει ότι έχει κοινωνικές αναφορές έκανε μια μάλλον πρωτότυπη παρομοίωση: «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι… υδροπονικό κόμμα, είναι ένα κόμμα βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία» είπε σε συνέντευξή του. Επέμεινε μάλιστα στον «στρατηγικό στόχο του ΠΑΣΟΚ για πρωτιά στις εκλογές»! Η επιστήμη της γεωπονίας σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Γεραπετρίτης-Φιντάν
-Μιας και είμαστε στα διπλωματικά, να σας πω ότι αναμένεται σήμερα ο Γεραπετρίτης με τον Φιντάν να βρεθούν για λίγο στο περιθώριο της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης που γίνεται στη Σόφια. Επισήμως στο πρόγραμμα δεν υπάρχει τετ-α-τετ των δύο ανδρών, μου λένε όμως ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να τα πουν για λίγο έστω και "στα όρθια", καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα λέγεται ότι υπάρχει κρίση στις διμερείς σχέσεις. Βέβαια, στα ελληνοτουρκικά δεν βγάζεις άκρη, διότι και να βρεθούν θα λένε μετά ορισμένοι για υποχωρητικότητα και ότι δεν συνομιλείς με αυτόν που σε απειλεί με πόλεμο και γαλάζιες πατρίδες.
Η Παπαδοπούλου υπηρεσιακή ΥΦΥΠΕΞ
-Την Παρασκευή θα γίνει η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης και ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα ΦΕΚ μου επέστησε την προσοχή στο ΥΠΕΞ, όπου με την παρουσία του Τάσου Χατζηβασιλείου οι υφυπουργοί θα είναι 4, κάτι που δεν γίνεται. Γι' αυτό και, όπως μου ανέφερε η πηγή μου, θα αξιοποιηθεί η συνταγματική πρόβλεψη, ώστε να διαμορφωθεί θέση "υπηρεσιακού" υφυπουργού Εξωτερικών, προσώπου δηλαδή που θα προέρχεται από τη διπλωματική υπηρεσία. Στην παρούσα σύνθεση, η "υπηρεσιακή" θα είναι η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, καθώς ο νέος Χατζηβασιλείου και οι υφιστάμενοι Χάρης Θεοχάρης και Γιάννης Λοβέρδος είναι πολιτικοί, αιρετοί, με σταυρό.
Παπασταύρου με Chevron και Exxon
-«Η κυβέρνηση συνεργάζεται με την ExxonMobil και τη Chevron για να αναπτύξει τον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα» είπε σε συνέντευξή του στο Fox Business ο Σταύρος Παπασταύρου. Σε αυτό το πνεύμα επιτάχυνσης των χρονοδιαγραμμάτων, μαθαίνω ότι στο ταξίδι του στις ΗΠΑ θα συναντήσει στελέχη και των δύο μεγάλων αμερικανικών κολοσσών. Χθες, στο πλαίσιο του Eastern Mediterranean Energy Business Forum που διοργάνωσε το Atlantic Council, ο Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων της Chevron, ενώ στο Χιούστον θα δει τον υπεύθυνο για τα project της Exxon στην Ελλάδα, Neil Hartley. Στόχος να μην αργήσει ούτε μια μέρα η ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο που προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Αλλά και να γίνουν οι σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης έως το τέλος του 2026.
Το τηλεφώνημα Κυρανάκη-Μεϊμαράκη
Και ο Τσίπρας…
-Από τους υπόλοιπους «απέναντι» στον Μητσοτάκη, παρότι ανακοίνωσε κόμμα μόλις προ ημερών, ο πιο έτοιμος εμφανίζεται ο Τσίπρας σε επίπεδο «υψηλών επαφών» αλλά και σχέσεων με τα media. Οι στάνταρ πλούσιοι φίλοι-ολιγάρχες του Αλέξη δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ, ούτε στα δύσκολα, ενώ αντιθέτως ο ίδιος (με κάποιες βοήθειες φίλων) κατόρθωσε τρία χρόνια τώρα να κλείσει εκκρεμότητες με φανατικούς μηντιακούς και άλλους «εχθρούς» του. Δεν έγιναν φίλοι, αλλά «δεν θα τον πάνε και αίμα» να το πω έτσι λαϊκά, γιατί ο ίδιος είχε την ευφυΐα (ή έστω την πονηριά) μίας στοιχειώδους ευγενούς πολιτικής συμπεριφοράς. Εντάξει, ο φουκαράς ο Ανδρουλάκης είναι στο άλλο άκρο, ο Νίκος αντιθέτως πρέπει να μη μιλάει με άνθρωπο που λέει ο λόγος εντός και εκτός του κόμματός του, αλλά γούστο του και καπέλο του, αφού έτσι θέλει. Απλώς αυτό που δεν έχουν καταλάβει οι συμπαθείς υπόλοιποι Πασόκοι -Γερουλάνος, Αννα, Χριστοδουλάκης κ.λπ.- είναι ότι στο τέλος δεν θα βρουν να παραλάβουν ούτε τις καρέκλες από το πάλαι ποτέ κραταιό κεντροαριστερό κόμμα. Στο επιτελείο του Τσίπρα πάντως όσοι ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις βάζουν στοίχημα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον καθαρά μονοψήφιο και όταν τους λες ότι «είστε προκατειλημμένοι γιατί αυτός είναι ο αντίπαλός σας» απαντάνε «ναι, αλλά εμείς δεν λέμε ότι έπεσε ο Μητσοτάκης κι ότι είμαστε παραπάνω απ’ ό,τι μας δίνουν οι δημοσκόποι, αλλά το ΠΑΣΟΚ όμως δεν είναι πάνω από 9% και σύντομα θα το δείτε». Να το δούμε…
ΠΑΣΟΚ και υδροπονία!
-Το ΠΑΣΟΚ είναι αν μη τι άλλο κόμμα που διακρίθηκε για γλωσσοπλασίες, πομπώδεις εκφράσεις έως και πομφόλυγες που δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Από το «μη πόλεμος» του μακαρίτη του Ανδρέα μέχρι την «παραγωγική ανασυγκρότηση και κοινωνική αναδιάρθρωση» του Τσοχατζόπουλου και τη «λυτρωτική πράξη ελπίδας και προοπτικής» του Λαλιώτη. Σήμερα, ο νέος γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης το πήγε σε άλλο επίπεδο. Θέλοντας να δείξει ότι έχει κοινωνικές αναφορές έκανε μια μάλλον πρωτότυπη παρομοίωση: «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι… υδροπονικό κόμμα, είναι ένα κόμμα βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία» είπε σε συνέντευξή του. Επέμεινε μάλιστα στον «στρατηγικό στόχο του ΠΑΣΟΚ για πρωτιά στις εκλογές»! Η επιστήμη της γεωπονίας σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Γεραπετρίτης-Φιντάν
-Μιας και είμαστε στα διπλωματικά, να σας πω ότι αναμένεται σήμερα ο Γεραπετρίτης με τον Φιντάν να βρεθούν για λίγο στο περιθώριο της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης που γίνεται στη Σόφια. Επισήμως στο πρόγραμμα δεν υπάρχει τετ-α-τετ των δύο ανδρών, μου λένε όμως ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να τα πουν για λίγο έστω και "στα όρθια", καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα λέγεται ότι υπάρχει κρίση στις διμερείς σχέσεις. Βέβαια, στα ελληνοτουρκικά δεν βγάζεις άκρη, διότι και να βρεθούν θα λένε μετά ορισμένοι για υποχωρητικότητα και ότι δεν συνομιλείς με αυτόν που σε απειλεί με πόλεμο και γαλάζιες πατρίδες.
Η Παπαδοπούλου υπηρεσιακή ΥΦΥΠΕΞ
-Την Παρασκευή θα γίνει η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης και ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα ΦΕΚ μου επέστησε την προσοχή στο ΥΠΕΞ, όπου με την παρουσία του Τάσου Χατζηβασιλείου οι υφυπουργοί θα είναι 4, κάτι που δεν γίνεται. Γι' αυτό και, όπως μου ανέφερε η πηγή μου, θα αξιοποιηθεί η συνταγματική πρόβλεψη, ώστε να διαμορφωθεί θέση "υπηρεσιακού" υφυπουργού Εξωτερικών, προσώπου δηλαδή που θα προέρχεται από τη διπλωματική υπηρεσία. Στην παρούσα σύνθεση, η "υπηρεσιακή" θα είναι η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, καθώς ο νέος Χατζηβασιλείου και οι υφιστάμενοι Χάρης Θεοχάρης και Γιάννης Λοβέρδος είναι πολιτικοί, αιρετοί, με σταυρό.
Παπασταύρου με Chevron και Exxon
-«Η κυβέρνηση συνεργάζεται με την ExxonMobil και τη Chevron για να αναπτύξει τον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα» είπε σε συνέντευξή του στο Fox Business ο Σταύρος Παπασταύρου. Σε αυτό το πνεύμα επιτάχυνσης των χρονοδιαγραμμάτων, μαθαίνω ότι στο ταξίδι του στις ΗΠΑ θα συναντήσει στελέχη και των δύο μεγάλων αμερικανικών κολοσσών. Χθες, στο πλαίσιο του Eastern Mediterranean Energy Business Forum που διοργάνωσε το Atlantic Council, ο Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων της Chevron, ενώ στο Χιούστον θα δει τον υπεύθυνο για τα project της Exxon στην Ελλάδα, Neil Hartley. Στόχος να μην αργήσει ούτε μια μέρα η ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο που προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Αλλά και να γίνουν οι σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης έως το τέλος του 2026.
Το τηλεφώνημα Κυρανάκη-Μεϊμαράκη
-Ενόψει της σημερινής διαδικασίας στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ για την εκλογή του ως νέος γραμματέας, ο Κυρανάκης έχει ξεκινήσει τα τηλέφωνα σε βουλευτές και στελέχη για να μαζέψει τις αναγκαίες υπογραφές και βεβαίως για να ενημερώσει το σύστημα ότι αναλαμβάνει. Μαθαίνω ότι ένα από τα ενδιαφέροντα τηλεφωνήματα που έκανε ήταν αυτό με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος είναι γενικώς αποστασιοποιημένος και ακόμα και στο συνέδριο εμφανίστηκε χωρίς να μιλήσει. Μίλησαν για ώρα, ο Μεϊμαράκης του έδωσε συμβουλές με δεδομένο ότι ήταν για πέντε χρόνια γραμματέας της ΝΔ από το 2001 ως το 2006 και μάλιστα ήταν πρωταγωνιστής της νίκης του 2004. Μιας και μιλάω για εκείνη την περίοδο, μην αποκλείσετε το επόμενο διάστημα ο Κυρανάκης να δει και τον Καραμανλή που γενικώς βλέπει κόσμο στο γραφείο του.
Πολιτικές Ακαδημίες
-Μιας και είμαι στα της ΝΔ, να σας πω ότι το επόμενο διάστημα ξεκινούν Πολιτικές Ακαδημίες, σε μια προσπάθεια να ζεσταθεί η στελεχιακή βάση ενόψει των εκλογών. Η αρχή γίνεται αύριο Πέμπτη από τη Θεσσαλονίκη και θα είναι η "πρεμιέρα" του Κυρανάκη. Η βασική σύνθεση συμμετεχόντων περιλαμβάνει επίσης τον γενικό διευθυντή της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή, τον Σκέρτσο και τον Κοντογεώργη, τον Νίκο Ρωμανό, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα ανέβουν επίσης ο Βασίλης Φεύγας, ο Δημήτρης Καιρίδης, ο Μάκης Βορίδης και ο Χρίστος Δήμας. Θα συμμετέχουν 250-400 στελέχη του κόμματος σε ένα τετράωρο πρόγραμμα, ενώ ως επόμενοι σταθμοί έχουν επιλεγεί το Αγρίνιο την άλλη εβδομάδα, μετά τα Ιωάννινα και στις αρχές Ιουλίου η Λάρισα.
Η Attica Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο
-Προς την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την είσοδο της Attica Πολυκαταστήματα στο Euronext Athens. Το ΙΡΟ θα αφορά τη διάθεση ποσοστού 30% της εταιρείας και υλοποιείται με την Attica να έχει ήδη διανύσει μια περίοδο ισχυρής οργανικής ανάπτυξης, η οποία επιταχύνθηκε μετά την είσοδο της Ideal Holdings στο μετοχικό της κεφάλαιο. Είναι χαρακτηριστικό πως την τριετία 2022-2025 τα λειτουργικά κέρδη (EBT) σχεδόν διπλασιάστηκαν, αποτυπώνοντας τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της εμπορικής δυναμικής της εταιρείας, ενώ ανέβηκαν στα 244 εκατ. ευρώ, από 190,6 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, επικεφαλής της Ideal Holdings, σε δημοσιογραφική συνάντηση, η εταιρεία έχει ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο, διαθέτει πολύ υγιή ισολογισμό, cash flow και χρηματορροές, άρα μπορεί να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της και γι' αυτό δεν είχε νόημα για την εισαγωγή στο Χ.Α. να σηκώσουμε καινούργια κεφάλαια διαθέτοντας νέες μετοχές. Στόχος, όπως ανέφερε ο CEO, Δ. Μπούμης, είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς από το 11% σήμερα, στο 15-16% σε βάθος 4ετίας, κάτι που θα επιτευχθεί με έναν συνδυασμό ανάπτυξης των υφιστάμενων δραστηριοτήτων με νέα projects. Όσο για το ενδεχόμενο τα Attica από μισθωτής σήμερα, να αποκτήσουν ακίνητο ή ακίνητα στο μέλλον για τα καταστήματά τους, η διοίκηση το απέκλεισε.
Lamda Development: Ευελιξία για Riviera Tower, κινητικότητα στη μετοχή
-Ευέλικτη πολιτική έδειξε η Lamda Development καθώς αποφάσισε να επιτρέψει στους κατόχους διαμερισμάτων στον Riviera Tower να μεταβιβάζουν σε τρίτα πρόσωπα οι ίδιοι τα διαμερίσματά τους - εφόσον το επιθυμούν. Για τα διαμερίσματα του πύργου υπάρχει μεγάλη ζήτηση και αρκετοί ιδιοκτήτες δέχονται από ενδιαφερόμενους δελεαστικές προτάσεις, καθώς δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Ωστόσο, έως πρόσφατα αν κάποιος ήθελε να πουλήσει, αυτό γινόταν μέσω του ειδικού γραφείου που είχε συστήσει για αυτόν τον σκοπό η εταιρεία. Τώρα πλέον οι μεταβιβάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται απευθείας από τους ιδιοκτήτες. Η κατασκευή του Riviera Tower -του υψηλότερου κτηρίου της χώρας- συνεχίζεται και μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση, ενώ στους χαμηλότερους ορόφους ξεκίνησε το εξωτερικό “ντύσιμο” του κτηρίου που κατασκευάζει το σχήμα Bouygues-AKTOR. Στο μεταξύ, δυναμική επιστροφή στο προσκήνιο είχαμε χθες για τη μετοχή της Lamda Development, η οποία ξεχώρισε στην υψηλή κεφαλαιοποίηση με ένα ράλι σχεδόν +4%, κλείνοντας στις παρυφές των 6,5 ευρώ. Με αυτή την κίνηση, ο τίτλος επιχειρεί να γεφυρώσει την απόσταση από τα -προ της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή- επίπεδα των 7 ευρώ. Η ισχυρή άνοδος συνοδεύτηκε από κατακόρυφη αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, καθώς διακινήθηκε μεγάλος όγκος πακέτων, με την αξία των προσυμφωνημένων πράξεων να αγγίζει τα 6,2 εκατ. ευρώ (σχεδόν 1 εκατ. τεμάχια). Το επενδυτικό ενδιαφέρον πυροδοτήθηκε από τις εξελίξεις στο μέτωπο της δανειακής της διάρθρωσης. Το ράλι σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη διαπραγμάτευσης του νέου 7ετούς εταιρικού ομολόγου της, ύψους 350 εκατ. ευρώ, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Οι «ανταγωνιστές» του Βακάκη δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος τους
-Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που στην Αθήνα κυκλοφορούσε έντονα η φήμη πως η πολωνική Pepco Group ετοιμάζει απόβαση στην Ελλάδα, με στόχο να ανταγωνιστεί τον κυρίαρχο της αγοράς, JUMBO. H Pepko Group έχει χτιστεί πάνω στη λογική «όλα φτηνά». Χθες, αποφάσισε ότι κάποια πράγματα δεν αξίζουν καν να τα κρατάς, ακόμα κι αν τα πουλάς με 1 ζλότι. Η Pepco Group ανακοίνωσε την πώληση του 100% των μετοχών της Dealz Poland, σε μια νεοσύστατη εταιρεία «ειδικού Ευρωπαίου επενδυτή λιανικής» με τίμημα 1 ζλότι. Πληροφορίες αναφέρουν πως αγοραστής είναι ένα βρετανικό private equity, το Modella Capital του Jamie Constable. Είναι το ίδιο fund που μόλις τον περασμένο Μάιο απέκτησε το Flying Tiger Copenhagen και διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της το TG Jones (πρώην WHSmith) και τη Hobbycraft. Η Dealz Poland, με 343 καταστήματα και 1.500 εργαζομένους, κατέγραφε αρνητικά λειτουργικά κέρδη και αποτελούσε «ουσιαστικό βάρος στην κερδοφορία και τις αποδόσεις του ομίλου». Η Pepco, προσφέρει μαζί με την πώληση και διευκόλυνση χρηματοδότησης έως 20 εκατ. λίρες, εξασφαλισμένη με αποθέματα. Έτσι διατηρεί δικαίωμα συμμετοχής 35% στα καθαρά έσοδα από οποιαδήποτε μελλοντική μεταπώληση, χωρίς χρονικό περιορισμό. Πέρυσι, η Pepco είχε πουλήσει την Poundland και τα Dealz Βρετανίας/Ιρλανδίας, περισσότερα από 800 καταστήματα και 16.000 εργαζομένους, στην αμερικανική Gordon Brothers. Κι εκείνη η πώληση έγινε υπό την πίεση των οικονομικών της δεδομένων. Ο όμιλος έχει σήμερα κεφαλαιοποίηση 4,54 δισ. ευρώ και είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Βαρσοβίας από το 2021, με τη Ρουμανία να αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του. Μόνο που στη Ρουμανία, με τη δραματική υποτίμηση του τοπικού νομίσματος, τα οικονομικά αποτελέσματα του δικτύου 500 καταστημάτων και 4.000 εργαζομένων είναι πενιχρά.
Το premium για την Alpha Trust, το «πράσινο φως» του Δ.Σ. και η αντίστροφη μέτρηση
-Στην αγορά της διαχείρισης κεφαλαίων τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη δημόσια πρόταση της Alpha Bank για την Alpha Trust, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 26 Ιουνίου. Καθοριστικό ρόλο στο ενδιαφέρον των επενδυτών παίζει το προσφερόμενο τίμημα των 20,20 ευρώ ανά μετοχή, που ενσωματώνει premium 55,74% έναντι της μέσης χρηματιστηριακής τιμής των τελευταίων έξι μηνών και 13,23% έναντι της ανεξάρτητης αποτίμησης. Σημαντική θεωρείται επίσης η ομόφωνη θετική γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Trust, το οποίο βλέπει σημαντικές συνέργειες από τη συνένωση δυνάμεων στους τομείς του Wealth Management και του Private Banking. Για όσους μετόχους επιθυμούν περισσότερες διευκρινίσεις πριν λάβουν τις αποφάσεις τους, η Alpha Bank έχει διαθέσει τη γραμμή 216 005 3030 και η AXIA Ventures τη γραμμή 210 7414400 για την παροχή σχετικών πληροφοριών.
Nestlé: Στα δικαστήρια για το πρόστιμο των 3 εκατ. ευρώ
-Στη Δικαιοσύνη θα προσφύγει η Nestlé Hellas κατά του προστίμου των 2,99 εκατ. ευρώ που της επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς, θεωρώντας την απόφαση άδικη και τη μεθοδολογία του μέτρου προβληματική. Πηγές της εταιρείας αναφέρουν ότι θα χρησιμοποιηθεί «κάθε διαθέσιμο θεσμικό μέσο», υποστηρίζοντας πως το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους ανακοινώθηκε στις 12 Μαρτίου και τέθηκε ουσιαστικά σε εφαρμογή από την επόμενη ημέρα, χωρίς να δοθεί χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, αμφισβητούν τη σύγκριση μιας περιόδου μόλις τριών εβδομάδων με τον μέσο όρο ολόκληρου του προηγούμενου έτους. Η ουσία της διαφωνίας, ωστόσο, βρίσκεται αλλού. Η Nestlé απορρίπτει τη σύνδεση της υπόθεσης με φαινόμενα αισχροκέρδειας, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία τρία χρόνια η κερδοφορία της στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει περίπου κατά 50%. «Είναι θεμιτή η επιδίωξη της Πολιτείας να στηρίξει τους καταναλωτές, όμως δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως αισχροκέρδεια μια κατάσταση όπου η κερδοφορία έχει μειωθεί στο μισό», σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Το πρόστιμο των 2,99 εκατ. ευρώ είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των ελέγχων για το πλαφόν κέρδους. Έχουν προηγηθεί κυρώσεις 1,76 εκατ. ευρώ στη ΦΑΓΕ, 512.551 ευρώ στην KAFEA TERRA, 328.067 ευρώ στην PEPSICO HELLAS, 248.061 ευρώ στη JACOBS DOUWE EGBERTS, 63.371 ευρώ στη Ferrero και 44.431 ευρώ σε γαλακτοβιομηχανία, ενώ η ίδια η Nestlé είχε βρεθεί αντιμέτωπη και με πρόστιμο 144.700 ευρώ νωρίτερα φέτος για παλαιότερη υπόθεση.
Το στοίχημα της μπαταρίας
-Η Ελλάδα, από το 2019 έως σήμερα, έχει τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), από 6 GW σε περίπου 19 GW που αναμφίβολα αποτελεί επίτευγμα. Αυτή η επιτυχία δημιούργησε το νέο πρόβλημα. Η πλεονάζουσα πράσινη ενέργεια αναμένεται να εκτοξευθεί έως και στο 12-13% έναντι μόλις 3% το 2024, με ό,τι αυτό σημαίνει για αποδόσεις έργων ΑΠΕ και για ισορροπία του συστήματος. Ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Γιάννης Μάργαρης, προσπάθησε να δώσει απαντήσεις αλλά και να περιγράψει το μέλλον της αποθήκευσης. Οι ΑΠΕ λειτουργούν ήδη ως «μαξιλάρι ασφαλείας» για τις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρισμού σε περιόδους πιέσεων και τώρα τα συστήματα αποθήκευσης αποτελούν το επόμενο κρίσιμο πεδίο της ενεργειακής μετάβασης. Από την 1η Απριλίου, οι πρώτες μπαταρίες και συγκεκριμένα οι σταθμοί Τερνίτσα στη Φωκίδα (30 MW/60 MWh), Βεύη στη Φλώρινα (22 MW/44 MWh) και Σανίδα στη Βοιωτία (20 MW/40 MWh), εντάχθηκαν σταδιακά στο σύστημα. Η κατασκευή τους ολοκληρώθηκε σε μόλις 5 μήνες. Έως το τέλος του 2026 η εγκατεστημένη ισχύς αποθήκευσης αναμένεται να προσεγγίσει τα 700 MW. Μέχρι τον Μάρτιο 2027 θα φτάσει τα 800 MW ως ενδιάμεσο σταθμό για τον εθνικό στόχο. Ο στόχος είναι το 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος αποθήκευσης έως το 2027. Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ έχουν επίσης οι μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Κύπρο, Ισραήλ και Ιταλία, καθώς και παρεμβάσεις στο Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Το κύκλωμα ολοκληρώνεται. Παραγωγή, αποθήκευση, εξαγωγή. Ο χρόνος θα κρίνει αν ο ρυθμός αρκεί.
Η ΕΚΤΕΡ ανεβαίνει στο τελευταίο σκαλί
-Μέχρι το τέλος του μήνα, η ΕΚΤΕΡ θα έχει πετύχει έναν στρατηγικό της στόχο, την απόκτηση πτυχίου 7ης τάξης. Η αναβάθμιση στην ανώτατη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων επιτρέπει τη συμμετοχή της ΕΚΤΕΡ σε οποιοδήποτε δημόσιο έργο ανεξαρτήτως μεγέθους. Μεθαύριο, η ΕΚΤΕΡ θα δώσει στους μετόχους της μέρισμα 0,076 ευρώ/μετοχή ενώ η διοίκηση υποσχέθηκε ότι μέσα στα επόμενα 5 χρόνια ο κύκλος εργασιών της εταιρείας θα τριπλασιαστεί και θα φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ με κατασκευές, τουρισμό, ΣΔΙΤ και real estate. Σήμερα, το ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο έργων ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ, διπλάσιο από τα 100 εκατ. ευρώ στα τέλη 2024. Με το νέο πτυχίο 7ης τάξης, η ΕΚΤΕΡ έχει βάλει στόχο το logistics hub της ΠΑΕΓΑΕ στη Μαγούλα, μια επένδυση 200 εκατ. ευρώ που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους αποθήκευσης και διανομής στην Αττική. Η μετοχή το τελευταίο 6μηνο έχει αποδώσει περισσότερο από +60% και η κεφαλαιοποίησή της ξεπέρασε τα 140,5 εκατ. ευρώ.
Η κορυφή και ο δύσκολος Ιούνιος
-Η αγορά έκλεισε πλέον την ψαλίδα με τα φετινά της υψηλά καθώς τη χωρίζει πολύ μικρή απόσταση από το υψηλό της 4ης Φεβρουαρίου (2407,07 μονάδες). Το 2025 ο Γενικός Δείκτης είχε καταγράψει 58 υψηλά έτους με το τελευταίο να καταγράφεται στις 23 Δεκεμβρίου (2.127 μονάδες). Φέτος έχουν καταγραφεί 14 υψηλά έτους και είναι λογικό η πενταετής άνοδος της αγοράς να έχει επιβραδύνει τον ρυθμό με τον οποίο ο Γενικός Δείκτης κατακτά τα επίπεδα της αγοράς. Ο Ιούνιος πάντως δεν θα είναι εύκολος μήνας για την ανακατάληψη της κορυφής, καθώς ο δείκτης θα κληθεί να καλύψει και μια τεχνική δυσκολία: το χαμένο έδαφος των αποκοπών των τακτικών μερισμάτων (2,2 δισ. ευρώ ή 1,2% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς) τα οποία ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ως καύσιμο ρευστότητας για την άνοδο των μετοχών. Οι οιωνοί πάντως είναι θετικοί.
ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ δίνουν «ρεύμα» στην αγορά
-Ο ενεργειακός κλάδος αποτελεί βασικό καταλύτη -πέρα από τις τράπεζες- για την πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς τις φετινές κορυφές, με τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ να ηγούνται της ανοδικής κίνησης και να καταρρίπτουν ιστορικά ρεκόρ. Η εντυπωσιακή χρηματιστηριακή τους συμπεριφορά συνδέεται άρρηκτα με τις στρατηγικές κεφαλαιακές τους κινήσεις, οι οποίες αναδιαμορφώνουν το status quo της εγχώριας αγοράς και προσελκύουν ισχυρό θεσμικό ενδιαφέρον. Η ΔΕΗ συνέχισε το εντυπωσιακό της κρεσέντο, καταγράφοντας άνοδο +2,31% για να κλείσει στα 22,14 ευρώ, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξε έως και τα 22,40 ευρώ. Πρόκειται για νέο υψηλό 18 ετών (επίπεδα Ιουλίου 2008), με τον όγκο των συναλλαγών να πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια τεμάχια. Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου εκτινάχθηκε στα 13,22 δισ. ευρώ, κυνηγώντας την Εθνική Τράπεζα (13,46 δισ. ευρώ) στην τρίτη θέση των πολυτιμότερων εισηγμένων. Η χρηματιστηριακή «έκρηξη» αποτελεί τη μακροπρόθεσμη επιβράβευση της εμβληματικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε η επιχείρηση, η οποία της εξασφάλισε τα απαραίτητα κεφάλαια για τον μετασχηματισμό της και οδήγησε στην κατακόρυφη αύξηση της στάθμισής της στους διεθνείς δείκτες. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έκλεψε την παράσταση, κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό στα 4,065 ευρώ (+1,88%). Η εδραίωση πάνω από τα 4 ευρώ έρχεται εν αναμονή της κρίσιμης γενικής συνέλευσης της Πέμπτης, όπου οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν την ΑΜΚ των 530 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για το βιβλίο προσφορών στις 16-18 Ιουνίου, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού πλάνου ύψους 1 δισ. ευρώ. Προηγείται σήμερα το πρωί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α' τριμήνου. Η αγορά προεξοφλεί την επιτυχία της έκδοσης, με τη Eurobank Equities να δίνει επιπλέον ώθηση αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 4,4 ευρώ και υπογραμμίζοντας τη μετάβαση του ΑΔΜΗΕ από μια σταθερή μερισματική μετοχή, σε μια ισχυρή «μηχανή ρυθμιζόμενης ανάπτυξης».
Mεγαλώνουν τη METROSTAR οι Παναγιώτης και Δημήτρης Αγγελόπουλος
-Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται η εταιρεία METROSTAR από τα αδέλφια Παναγιώτης και Δημήτρης Αγγελόπουλος. Πρόσφατα έβαλαν παραγγελίες για τη ναυπήγηση δύο MR δεξαμενόπλοιων στις γιάρδες της κορεατικής Hyundai Mipo. Τα πλοία θα τα παρακολουθεί ο νορβηγικός νηογνώμονας DNV και θα παραδοθούν μέσα στο 2028. Είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο της Λιβερίας. Η εταιρεία έχει στο νερό συνολικά επτά δεξαμενόπλοια και τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας feeder - με μεταφορική ικανότητα 1.300 κουτιών το καθένα.
Από τα ναυπηγεία στους πυρηνικούς αντιδραστήρες
-Αν κάποιος πίστευε ότι το μεγάλο θέμα συζήτησης στα φετινά Ποσειδώνια ήταν μόνο οι ναύλοι, οι γεωπολιτικές εξελίξεις ή οι νέες παραγγελίες πλοίων, μάλλον δεν βρέθηκε στα σωστά πηγαδάκια. Γιατί πίσω από τις επίσημες παρουσιάσεις και τα επιχειρηματικά ραντεβού, η λέξη που κυριάρχησε ήταν μία: πυρηνική πρόωση. Το ενδιαφέρον είχε αρχίσει να διαφαίνεται ήδη από τις συζητήσεις που άνοιξε η παρουσίαση του Project NEXUS από τον επικεφαλής της ONEX, Πάνο Ξενοκώστα, ο οποίος έθεσε στο τραπέζι το ενδεχόμενο αξιοποίησης μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMRs) στα εμπορικά πλοία του μέλλοντος. Μια πρόταση που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα ακουγόταν σχεδόν επιστημονική φαντασία, σήμερα όμως φαίνεται να αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως ένα πιθανό επόμενο βήμα για τη διεθνή ναυτιλία. Το θέμα, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στις αίθουσες των συνεδρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο reception party της αμερικανικής πρεσβείας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στην πρεσβευτική κατοικία, οι εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των παρευρισκομένων. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε μάλιστα το γεγονός ότι αρκετά από τα υψηλόβαθμα στελέχη των συγκεκριμένων εταιρειών είναι Έλληνες, οι οποίοι ζουν και εργάζονται σε Βοστώνη και Λονδίνο. Γύρω τους σχηματίστηκαν από νωρίς μικροί κύκλοι συζητήσεων, με εφοπλιστές, στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, επενδυτές αλλά και εκπροσώπους ναυπηγείων να αναζητούν απαντήσεις για το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις η πυρηνική τεχνολογία θα μπορούσε να περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, είτε η τεχνολογία ωριμάσει γρήγορα είτε χρειαστεί περισσότερο χρόνο, η πυρηνική πρόωση μπήκε πλέον δυναμικά στην ατζέντα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και όπως έδειξαν τα φετινά Ποσειδώνια, οι σχετικές συζητήσεις μόλις ξεκίνησαν.
Αντάρτικο Ελλήνων εφοπλιστών στον IMO - Ποιοι αγωνιούν από την ελληνική επίθεση στο Net Zero
-Ενώ τα φώτα των Ποσειδωνίων έπεφταν πάνω στα νέα «πράσινα» αφηγήματα της ναυτιλίας, στο παρασκήνιο εξελισσόταν μια σύγκρουση με πολύ μεγαλύτερο πολιτικό και οικονομικό βάθος. Η συντονισμένη επίθεση κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών κατά του Net-Zero Framework (NZF) του IMO-πλήρης απαναθρακοποίηση της ναυτιλίας, δεν προκάλεσε μόνο αναταράξεις στους διεθνείς οργανισμούς, αλλά έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση ολόκληρο το οικοσύστημα των εταιρειών που έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια στην «πράσινη μετάβαση» της ναυτιλίας. Με μπροστάρη τη Μαρία Αγγελικούση και με τη δημόσια στήριξη του υπουργού Ναυτιλίας, η ελληνική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να αμφισβητήσει ευθέως το σχέδιο του IMO. Το μήνυμα είναι σαφές: χωρίς διαθέσιμα και οικονομικά βιώσιμα πράσινα καύσιμα, οι νέοι κανονισμοί κινδυνεύουν να μετατραπούν σε έναν ακριβό φόρο για τη διεθνή οικονομία χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, η δυναμική αυτή παρέμβαση έχει και παράπλευρες απώλειες. Εταιρείες που πουλούν τεχνολογίες απανθρακοποίησης, συστήματα συμμόρφωσης και λύσεις ενεργειακής μετάβασης βλέπουν ξαφνικά το επιχειρηματικό τους μοντέλο να αμφισβητείται. Πολλές από αυτές στηρίζουν την ανάπτυξή τους στην υπόθεση ότι οι παγκόσμιοι κανονισμοί για τις εκπομπές θα προχωρήσουν χωρίς μεγάλες αντιστάσεις. Η ειρωνεία είναι ότι όσο οι εφοπλιστές καταγγέλλουν το NZF ως ανεφάρμοστο, οι εταιρείες της πράσινης τεχνολογίας προειδοποιούν ότι η κατάρρευσή του μπορεί να οδηγήσει σε ένα ακόμη πιο σύνθετο και ακριβό μωσαϊκό περιφερειακών κανονισμών από την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία και ενδεχομένως την Κίνα.
Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που μεγαλώνει και πείθει
-Στον χώρο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντιθέτως, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του υπουργείου Οικονομικών τρέχει πάνω από τους μέσους όρους. Την 1η Ιουνίου 2026, το ΤΕΑ-ΥπΟικ ξεπέρασε τους 15.000 ασφαλισμένους. Είναι το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που συστάθηκε και χορήγησε παροχές στα μέλη του με βάση τον Ν.3029/2002, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε ο 2ος Πυλώνας ασφάλισης στη χώρα μας. Είναι, με άλλα λόγια, ο πρωτοπόρος ενός θεσμού που αργεί να ωριμάσει στην Ελλάδα. Βασικός σκοπός του είναι η προαιρετική χορήγηση πρόσθετης ασφαλιστικής προστασίας έναντι γήρατος, αναπηρίας και υγειονομικής περίθαλψης, με διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα των παροχών. Το μυστικό της επιτυχίας φαίνεται πως κρύβεται στο γεγονός ότι το ΤΕΑ ΥπΟικ επέλεξε να ανοίξει τις πύλες του σε όλους τους εργαζομένους του Δημοσίου Τομέα, στενού και ευρύτερου, διευρύνοντας έτσι τη δεξαμενή υποψήφιων μελών. Πρόεδρος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και ταυτόχρονα Πρόεδρος της ΕΛΕΤΕΑ (Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης), ο Χρήστος Νούνης που χρόνια τώρα προσπαθεί για να νομοθετηθεί η εξίσωση των όρων λειτουργίας ΤΕΑ και Ομαδικών Ασφαλιστηρίων. Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τα ταξί χωρίς οδηγό της Bolt
-Μία μικρή startup εταιρεία ξεκίνησε από την Εσθονία ως φτηνή εναλλακτική στο Uber. Σήμερα ετοιμάζεται να αναδιαμορφώσει την κινητικότητα μιας ολόκληρης ηπείρου. Η Bolt είναι σήμερα η μεγαλύτερη πλατφόρμα κινητικότητας στην Ευρώπη, με παρουσία σε 50 χώρες και 200 εκατομμύρια χρήστες. Ξεκινά, φέτος, δοκιμαστικές διαδρομές αυτόνομων οχημάτων Level 4, δηλαδή χωρίς οδηγό, σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές πόλεις. Στόχος του Markus Villig είναι να κυκλοφορούν 100.000 αυτόνομα οχήματα, μέσω της πλατφόρμας, μέχρι το 2035. Η στρατηγική της Bolt στηρίζεται σε τρεις ισχυρούς συμμάχους. Με τη Stellantis, η συνεργασία συνδυάζει τις πλατφόρμες AV-Ready Platforms™, συγκεκριμένα το eK0 minivan και το STLA Small, με το δίκτυο της Bolt. Αρχικός στόχος παραγωγής το 2029 και δοκιμές από το 2026. Με την κινεζική Pony.ai, αξιοποιεί την αποδεδειγμένα αποτελεσματική τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης για Level 4 υπηρεσίες σε ευρωπαϊκές πόλεις, όπου η Bolt παρέχει το οικοσύστημα και η Pony.ai την τεχνολογία. Η σπονδυλική στήλη του εγχειρήματος όμως είναι η NVIDIA. Η συνεργασία που ανακοινώθηκε στο GTC 2026 χρησιμοποιεί το DRIVE Hyperion platform, το Cosmos για επεξεργασία δεδομένων πραγματικού δρόμου, το Omniverse για ψηφιακά δίδυμα ευρωπαϊκών πόλεων και το Alpamayo για λογική αντίδραση στις ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής κυκλοφορίας, από τα μεσαιωνικά στενά της Πράγας ως τους ποδηλατόδρομους του Άμστερνταμ. Η Ευρώπη υστερεί σοβαρά στην κούρσα των αυτόνομων οχημάτων έναντι ΗΠΑ και Κίνας. Με τα δεδομένα εκατομμυρίων διαδρομών σε 23 κράτη-μέλη της ΕΕ θα αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που κανένας νεοεισερχόμενος στην αγορά δεν μπορεί να αγοράσει εύκολα, τη γνώση του εδάφους.
Πηγή: newmoney.gr
Πολιτικές Ακαδημίες
-Μιας και είμαι στα της ΝΔ, να σας πω ότι το επόμενο διάστημα ξεκινούν Πολιτικές Ακαδημίες, σε μια προσπάθεια να ζεσταθεί η στελεχιακή βάση ενόψει των εκλογών. Η αρχή γίνεται αύριο Πέμπτη από τη Θεσσαλονίκη και θα είναι η "πρεμιέρα" του Κυρανάκη. Η βασική σύνθεση συμμετεχόντων περιλαμβάνει επίσης τον γενικό διευθυντή της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή, τον Σκέρτσο και τον Κοντογεώργη, τον Νίκο Ρωμανό, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα ανέβουν επίσης ο Βασίλης Φεύγας, ο Δημήτρης Καιρίδης, ο Μάκης Βορίδης και ο Χρίστος Δήμας. Θα συμμετέχουν 250-400 στελέχη του κόμματος σε ένα τετράωρο πρόγραμμα, ενώ ως επόμενοι σταθμοί έχουν επιλεγεί το Αγρίνιο την άλλη εβδομάδα, μετά τα Ιωάννινα και στις αρχές Ιουλίου η Λάρισα.
Η Attica Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο
-Προς την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την είσοδο της Attica Πολυκαταστήματα στο Euronext Athens. Το ΙΡΟ θα αφορά τη διάθεση ποσοστού 30% της εταιρείας και υλοποιείται με την Attica να έχει ήδη διανύσει μια περίοδο ισχυρής οργανικής ανάπτυξης, η οποία επιταχύνθηκε μετά την είσοδο της Ideal Holdings στο μετοχικό της κεφάλαιο. Είναι χαρακτηριστικό πως την τριετία 2022-2025 τα λειτουργικά κέρδη (EBT) σχεδόν διπλασιάστηκαν, αποτυπώνοντας τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της εμπορικής δυναμικής της εταιρείας, ενώ ανέβηκαν στα 244 εκατ. ευρώ, από 190,6 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, επικεφαλής της Ideal Holdings, σε δημοσιογραφική συνάντηση, η εταιρεία έχει ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο, διαθέτει πολύ υγιή ισολογισμό, cash flow και χρηματορροές, άρα μπορεί να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της και γι' αυτό δεν είχε νόημα για την εισαγωγή στο Χ.Α. να σηκώσουμε καινούργια κεφάλαια διαθέτοντας νέες μετοχές. Στόχος, όπως ανέφερε ο CEO, Δ. Μπούμης, είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς από το 11% σήμερα, στο 15-16% σε βάθος 4ετίας, κάτι που θα επιτευχθεί με έναν συνδυασμό ανάπτυξης των υφιστάμενων δραστηριοτήτων με νέα projects. Όσο για το ενδεχόμενο τα Attica από μισθωτής σήμερα, να αποκτήσουν ακίνητο ή ακίνητα στο μέλλον για τα καταστήματά τους, η διοίκηση το απέκλεισε.
Lamda Development: Ευελιξία για Riviera Tower, κινητικότητα στη μετοχή
-Ευέλικτη πολιτική έδειξε η Lamda Development καθώς αποφάσισε να επιτρέψει στους κατόχους διαμερισμάτων στον Riviera Tower να μεταβιβάζουν σε τρίτα πρόσωπα οι ίδιοι τα διαμερίσματά τους - εφόσον το επιθυμούν. Για τα διαμερίσματα του πύργου υπάρχει μεγάλη ζήτηση και αρκετοί ιδιοκτήτες δέχονται από ενδιαφερόμενους δελεαστικές προτάσεις, καθώς δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Ωστόσο, έως πρόσφατα αν κάποιος ήθελε να πουλήσει, αυτό γινόταν μέσω του ειδικού γραφείου που είχε συστήσει για αυτόν τον σκοπό η εταιρεία. Τώρα πλέον οι μεταβιβάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται απευθείας από τους ιδιοκτήτες. Η κατασκευή του Riviera Tower -του υψηλότερου κτηρίου της χώρας- συνεχίζεται και μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση, ενώ στους χαμηλότερους ορόφους ξεκίνησε το εξωτερικό “ντύσιμο” του κτηρίου που κατασκευάζει το σχήμα Bouygues-AKTOR. Στο μεταξύ, δυναμική επιστροφή στο προσκήνιο είχαμε χθες για τη μετοχή της Lamda Development, η οποία ξεχώρισε στην υψηλή κεφαλαιοποίηση με ένα ράλι σχεδόν +4%, κλείνοντας στις παρυφές των 6,5 ευρώ. Με αυτή την κίνηση, ο τίτλος επιχειρεί να γεφυρώσει την απόσταση από τα -προ της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή- επίπεδα των 7 ευρώ. Η ισχυρή άνοδος συνοδεύτηκε από κατακόρυφη αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, καθώς διακινήθηκε μεγάλος όγκος πακέτων, με την αξία των προσυμφωνημένων πράξεων να αγγίζει τα 6,2 εκατ. ευρώ (σχεδόν 1 εκατ. τεμάχια). Το επενδυτικό ενδιαφέρον πυροδοτήθηκε από τις εξελίξεις στο μέτωπο της δανειακής της διάρθρωσης. Το ράλι σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη διαπραγμάτευσης του νέου 7ετούς εταιρικού ομολόγου της, ύψους 350 εκατ. ευρώ, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Οι «ανταγωνιστές» του Βακάκη δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος τους
-Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που στην Αθήνα κυκλοφορούσε έντονα η φήμη πως η πολωνική Pepco Group ετοιμάζει απόβαση στην Ελλάδα, με στόχο να ανταγωνιστεί τον κυρίαρχο της αγοράς, JUMBO. H Pepko Group έχει χτιστεί πάνω στη λογική «όλα φτηνά». Χθες, αποφάσισε ότι κάποια πράγματα δεν αξίζουν καν να τα κρατάς, ακόμα κι αν τα πουλάς με 1 ζλότι. Η Pepco Group ανακοίνωσε την πώληση του 100% των μετοχών της Dealz Poland, σε μια νεοσύστατη εταιρεία «ειδικού Ευρωπαίου επενδυτή λιανικής» με τίμημα 1 ζλότι. Πληροφορίες αναφέρουν πως αγοραστής είναι ένα βρετανικό private equity, το Modella Capital του Jamie Constable. Είναι το ίδιο fund που μόλις τον περασμένο Μάιο απέκτησε το Flying Tiger Copenhagen και διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της το TG Jones (πρώην WHSmith) και τη Hobbycraft. Η Dealz Poland, με 343 καταστήματα και 1.500 εργαζομένους, κατέγραφε αρνητικά λειτουργικά κέρδη και αποτελούσε «ουσιαστικό βάρος στην κερδοφορία και τις αποδόσεις του ομίλου». Η Pepco, προσφέρει μαζί με την πώληση και διευκόλυνση χρηματοδότησης έως 20 εκατ. λίρες, εξασφαλισμένη με αποθέματα. Έτσι διατηρεί δικαίωμα συμμετοχής 35% στα καθαρά έσοδα από οποιαδήποτε μελλοντική μεταπώληση, χωρίς χρονικό περιορισμό. Πέρυσι, η Pepco είχε πουλήσει την Poundland και τα Dealz Βρετανίας/Ιρλανδίας, περισσότερα από 800 καταστήματα και 16.000 εργαζομένους, στην αμερικανική Gordon Brothers. Κι εκείνη η πώληση έγινε υπό την πίεση των οικονομικών της δεδομένων. Ο όμιλος έχει σήμερα κεφαλαιοποίηση 4,54 δισ. ευρώ και είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Βαρσοβίας από το 2021, με τη Ρουμανία να αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του. Μόνο που στη Ρουμανία, με τη δραματική υποτίμηση του τοπικού νομίσματος, τα οικονομικά αποτελέσματα του δικτύου 500 καταστημάτων και 4.000 εργαζομένων είναι πενιχρά.
Το premium για την Alpha Trust, το «πράσινο φως» του Δ.Σ. και η αντίστροφη μέτρηση
-Στην αγορά της διαχείρισης κεφαλαίων τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη δημόσια πρόταση της Alpha Bank για την Alpha Trust, η οποία παραμένει ανοιχτή έως τις 26 Ιουνίου. Καθοριστικό ρόλο στο ενδιαφέρον των επενδυτών παίζει το προσφερόμενο τίμημα των 20,20 ευρώ ανά μετοχή, που ενσωματώνει premium 55,74% έναντι της μέσης χρηματιστηριακής τιμής των τελευταίων έξι μηνών και 13,23% έναντι της ανεξάρτητης αποτίμησης. Σημαντική θεωρείται επίσης η ομόφωνη θετική γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Trust, το οποίο βλέπει σημαντικές συνέργειες από τη συνένωση δυνάμεων στους τομείς του Wealth Management και του Private Banking. Για όσους μετόχους επιθυμούν περισσότερες διευκρινίσεις πριν λάβουν τις αποφάσεις τους, η Alpha Bank έχει διαθέσει τη γραμμή 216 005 3030 και η AXIA Ventures τη γραμμή 210 7414400 για την παροχή σχετικών πληροφοριών.
Nestlé: Στα δικαστήρια για το πρόστιμο των 3 εκατ. ευρώ
-Στη Δικαιοσύνη θα προσφύγει η Nestlé Hellas κατά του προστίμου των 2,99 εκατ. ευρώ που της επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς, θεωρώντας την απόφαση άδικη και τη μεθοδολογία του μέτρου προβληματική. Πηγές της εταιρείας αναφέρουν ότι θα χρησιμοποιηθεί «κάθε διαθέσιμο θεσμικό μέσο», υποστηρίζοντας πως το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους ανακοινώθηκε στις 12 Μαρτίου και τέθηκε ουσιαστικά σε εφαρμογή από την επόμενη ημέρα, χωρίς να δοθεί χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, αμφισβητούν τη σύγκριση μιας περιόδου μόλις τριών εβδομάδων με τον μέσο όρο ολόκληρου του προηγούμενου έτους. Η ουσία της διαφωνίας, ωστόσο, βρίσκεται αλλού. Η Nestlé απορρίπτει τη σύνδεση της υπόθεσης με φαινόμενα αισχροκέρδειας, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία τρία χρόνια η κερδοφορία της στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει περίπου κατά 50%. «Είναι θεμιτή η επιδίωξη της Πολιτείας να στηρίξει τους καταναλωτές, όμως δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως αισχροκέρδεια μια κατάσταση όπου η κερδοφορία έχει μειωθεί στο μισό», σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Το πρόστιμο των 2,99 εκατ. ευρώ είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των ελέγχων για το πλαφόν κέρδους. Έχουν προηγηθεί κυρώσεις 1,76 εκατ. ευρώ στη ΦΑΓΕ, 512.551 ευρώ στην KAFEA TERRA, 328.067 ευρώ στην PEPSICO HELLAS, 248.061 ευρώ στη JACOBS DOUWE EGBERTS, 63.371 ευρώ στη Ferrero και 44.431 ευρώ σε γαλακτοβιομηχανία, ενώ η ίδια η Nestlé είχε βρεθεί αντιμέτωπη και με πρόστιμο 144.700 ευρώ νωρίτερα φέτος για παλαιότερη υπόθεση.
Το στοίχημα της μπαταρίας
-Η Ελλάδα, από το 2019 έως σήμερα, έχει τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), από 6 GW σε περίπου 19 GW που αναμφίβολα αποτελεί επίτευγμα. Αυτή η επιτυχία δημιούργησε το νέο πρόβλημα. Η πλεονάζουσα πράσινη ενέργεια αναμένεται να εκτοξευθεί έως και στο 12-13% έναντι μόλις 3% το 2024, με ό,τι αυτό σημαίνει για αποδόσεις έργων ΑΠΕ και για ισορροπία του συστήματος. Ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Γιάννης Μάργαρης, προσπάθησε να δώσει απαντήσεις αλλά και να περιγράψει το μέλλον της αποθήκευσης. Οι ΑΠΕ λειτουργούν ήδη ως «μαξιλάρι ασφαλείας» για τις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρισμού σε περιόδους πιέσεων και τώρα τα συστήματα αποθήκευσης αποτελούν το επόμενο κρίσιμο πεδίο της ενεργειακής μετάβασης. Από την 1η Απριλίου, οι πρώτες μπαταρίες και συγκεκριμένα οι σταθμοί Τερνίτσα στη Φωκίδα (30 MW/60 MWh), Βεύη στη Φλώρινα (22 MW/44 MWh) και Σανίδα στη Βοιωτία (20 MW/40 MWh), εντάχθηκαν σταδιακά στο σύστημα. Η κατασκευή τους ολοκληρώθηκε σε μόλις 5 μήνες. Έως το τέλος του 2026 η εγκατεστημένη ισχύς αποθήκευσης αναμένεται να προσεγγίσει τα 700 MW. Μέχρι τον Μάρτιο 2027 θα φτάσει τα 800 MW ως ενδιάμεσο σταθμό για τον εθνικό στόχο. Ο στόχος είναι το 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος αποθήκευσης έως το 2027. Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ έχουν επίσης οι μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Κύπρο, Ισραήλ και Ιταλία, καθώς και παρεμβάσεις στο Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Το κύκλωμα ολοκληρώνεται. Παραγωγή, αποθήκευση, εξαγωγή. Ο χρόνος θα κρίνει αν ο ρυθμός αρκεί.
Η ΕΚΤΕΡ ανεβαίνει στο τελευταίο σκαλί
-Μέχρι το τέλος του μήνα, η ΕΚΤΕΡ θα έχει πετύχει έναν στρατηγικό της στόχο, την απόκτηση πτυχίου 7ης τάξης. Η αναβάθμιση στην ανώτατη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων επιτρέπει τη συμμετοχή της ΕΚΤΕΡ σε οποιοδήποτε δημόσιο έργο ανεξαρτήτως μεγέθους. Μεθαύριο, η ΕΚΤΕΡ θα δώσει στους μετόχους της μέρισμα 0,076 ευρώ/μετοχή ενώ η διοίκηση υποσχέθηκε ότι μέσα στα επόμενα 5 χρόνια ο κύκλος εργασιών της εταιρείας θα τριπλασιαστεί και θα φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ με κατασκευές, τουρισμό, ΣΔΙΤ και real estate. Σήμερα, το ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο έργων ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ, διπλάσιο από τα 100 εκατ. ευρώ στα τέλη 2024. Με το νέο πτυχίο 7ης τάξης, η ΕΚΤΕΡ έχει βάλει στόχο το logistics hub της ΠΑΕΓΑΕ στη Μαγούλα, μια επένδυση 200 εκατ. ευρώ που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους αποθήκευσης και διανομής στην Αττική. Η μετοχή το τελευταίο 6μηνο έχει αποδώσει περισσότερο από +60% και η κεφαλαιοποίησή της ξεπέρασε τα 140,5 εκατ. ευρώ.
Η κορυφή και ο δύσκολος Ιούνιος
-Η αγορά έκλεισε πλέον την ψαλίδα με τα φετινά της υψηλά καθώς τη χωρίζει πολύ μικρή απόσταση από το υψηλό της 4ης Φεβρουαρίου (2407,07 μονάδες). Το 2025 ο Γενικός Δείκτης είχε καταγράψει 58 υψηλά έτους με το τελευταίο να καταγράφεται στις 23 Δεκεμβρίου (2.127 μονάδες). Φέτος έχουν καταγραφεί 14 υψηλά έτους και είναι λογικό η πενταετής άνοδος της αγοράς να έχει επιβραδύνει τον ρυθμό με τον οποίο ο Γενικός Δείκτης κατακτά τα επίπεδα της αγοράς. Ο Ιούνιος πάντως δεν θα είναι εύκολος μήνας για την ανακατάληψη της κορυφής, καθώς ο δείκτης θα κληθεί να καλύψει και μια τεχνική δυσκολία: το χαμένο έδαφος των αποκοπών των τακτικών μερισμάτων (2,2 δισ. ευρώ ή 1,2% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς) τα οποία ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ως καύσιμο ρευστότητας για την άνοδο των μετοχών. Οι οιωνοί πάντως είναι θετικοί.
ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ δίνουν «ρεύμα» στην αγορά
-Ο ενεργειακός κλάδος αποτελεί βασικό καταλύτη -πέρα από τις τράπεζες- για την πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς τις φετινές κορυφές, με τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ να ηγούνται της ανοδικής κίνησης και να καταρρίπτουν ιστορικά ρεκόρ. Η εντυπωσιακή χρηματιστηριακή τους συμπεριφορά συνδέεται άρρηκτα με τις στρατηγικές κεφαλαιακές τους κινήσεις, οι οποίες αναδιαμορφώνουν το status quo της εγχώριας αγοράς και προσελκύουν ισχυρό θεσμικό ενδιαφέρον. Η ΔΕΗ συνέχισε το εντυπωσιακό της κρεσέντο, καταγράφοντας άνοδο +2,31% για να κλείσει στα 22,14 ευρώ, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξε έως και τα 22,40 ευρώ. Πρόκειται για νέο υψηλό 18 ετών (επίπεδα Ιουλίου 2008), με τον όγκο των συναλλαγών να πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια τεμάχια. Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου εκτινάχθηκε στα 13,22 δισ. ευρώ, κυνηγώντας την Εθνική Τράπεζα (13,46 δισ. ευρώ) στην τρίτη θέση των πολυτιμότερων εισηγμένων. Η χρηματιστηριακή «έκρηξη» αποτελεί τη μακροπρόθεσμη επιβράβευση της εμβληματικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε η επιχείρηση, η οποία της εξασφάλισε τα απαραίτητα κεφάλαια για τον μετασχηματισμό της και οδήγησε στην κατακόρυφη αύξηση της στάθμισής της στους διεθνείς δείκτες. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έκλεψε την παράσταση, κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό στα 4,065 ευρώ (+1,88%). Η εδραίωση πάνω από τα 4 ευρώ έρχεται εν αναμονή της κρίσιμης γενικής συνέλευσης της Πέμπτης, όπου οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν την ΑΜΚ των 530 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για το βιβλίο προσφορών στις 16-18 Ιουνίου, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού πλάνου ύψους 1 δισ. ευρώ. Προηγείται σήμερα το πρωί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α' τριμήνου. Η αγορά προεξοφλεί την επιτυχία της έκδοσης, με τη Eurobank Equities να δίνει επιπλέον ώθηση αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 4,4 ευρώ και υπογραμμίζοντας τη μετάβαση του ΑΔΜΗΕ από μια σταθερή μερισματική μετοχή, σε μια ισχυρή «μηχανή ρυθμιζόμενης ανάπτυξης».
Mεγαλώνουν τη METROSTAR οι Παναγιώτης και Δημήτρης Αγγελόπουλος
-Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται η εταιρεία METROSTAR από τα αδέλφια Παναγιώτης και Δημήτρης Αγγελόπουλος. Πρόσφατα έβαλαν παραγγελίες για τη ναυπήγηση δύο MR δεξαμενόπλοιων στις γιάρδες της κορεατικής Hyundai Mipo. Τα πλοία θα τα παρακολουθεί ο νορβηγικός νηογνώμονας DNV και θα παραδοθούν μέσα στο 2028. Είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο της Λιβερίας. Η εταιρεία έχει στο νερό συνολικά επτά δεξαμενόπλοια και τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας feeder - με μεταφορική ικανότητα 1.300 κουτιών το καθένα.
Από τα ναυπηγεία στους πυρηνικούς αντιδραστήρες
-Αν κάποιος πίστευε ότι το μεγάλο θέμα συζήτησης στα φετινά Ποσειδώνια ήταν μόνο οι ναύλοι, οι γεωπολιτικές εξελίξεις ή οι νέες παραγγελίες πλοίων, μάλλον δεν βρέθηκε στα σωστά πηγαδάκια. Γιατί πίσω από τις επίσημες παρουσιάσεις και τα επιχειρηματικά ραντεβού, η λέξη που κυριάρχησε ήταν μία: πυρηνική πρόωση. Το ενδιαφέρον είχε αρχίσει να διαφαίνεται ήδη από τις συζητήσεις που άνοιξε η παρουσίαση του Project NEXUS από τον επικεφαλής της ONEX, Πάνο Ξενοκώστα, ο οποίος έθεσε στο τραπέζι το ενδεχόμενο αξιοποίησης μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMRs) στα εμπορικά πλοία του μέλλοντος. Μια πρόταση που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα ακουγόταν σχεδόν επιστημονική φαντασία, σήμερα όμως φαίνεται να αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως ένα πιθανό επόμενο βήμα για τη διεθνή ναυτιλία. Το θέμα, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στις αίθουσες των συνεδρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο reception party της αμερικανικής πρεσβείας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στην πρεσβευτική κατοικία, οι εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των παρευρισκομένων. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε μάλιστα το γεγονός ότι αρκετά από τα υψηλόβαθμα στελέχη των συγκεκριμένων εταιρειών είναι Έλληνες, οι οποίοι ζουν και εργάζονται σε Βοστώνη και Λονδίνο. Γύρω τους σχηματίστηκαν από νωρίς μικροί κύκλοι συζητήσεων, με εφοπλιστές, στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, επενδυτές αλλά και εκπροσώπους ναυπηγείων να αναζητούν απαντήσεις για το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις η πυρηνική τεχνολογία θα μπορούσε να περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, είτε η τεχνολογία ωριμάσει γρήγορα είτε χρειαστεί περισσότερο χρόνο, η πυρηνική πρόωση μπήκε πλέον δυναμικά στην ατζέντα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και όπως έδειξαν τα φετινά Ποσειδώνια, οι σχετικές συζητήσεις μόλις ξεκίνησαν.
Αντάρτικο Ελλήνων εφοπλιστών στον IMO - Ποιοι αγωνιούν από την ελληνική επίθεση στο Net Zero
-Ενώ τα φώτα των Ποσειδωνίων έπεφταν πάνω στα νέα «πράσινα» αφηγήματα της ναυτιλίας, στο παρασκήνιο εξελισσόταν μια σύγκρουση με πολύ μεγαλύτερο πολιτικό και οικονομικό βάθος. Η συντονισμένη επίθεση κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών κατά του Net-Zero Framework (NZF) του IMO-πλήρης απαναθρακοποίηση της ναυτιλίας, δεν προκάλεσε μόνο αναταράξεις στους διεθνείς οργανισμούς, αλλά έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση ολόκληρο το οικοσύστημα των εταιρειών που έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια στην «πράσινη μετάβαση» της ναυτιλίας. Με μπροστάρη τη Μαρία Αγγελικούση και με τη δημόσια στήριξη του υπουργού Ναυτιλίας, η ελληνική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να αμφισβητήσει ευθέως το σχέδιο του IMO. Το μήνυμα είναι σαφές: χωρίς διαθέσιμα και οικονομικά βιώσιμα πράσινα καύσιμα, οι νέοι κανονισμοί κινδυνεύουν να μετατραπούν σε έναν ακριβό φόρο για τη διεθνή οικονομία χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, η δυναμική αυτή παρέμβαση έχει και παράπλευρες απώλειες. Εταιρείες που πουλούν τεχνολογίες απανθρακοποίησης, συστήματα συμμόρφωσης και λύσεις ενεργειακής μετάβασης βλέπουν ξαφνικά το επιχειρηματικό τους μοντέλο να αμφισβητείται. Πολλές από αυτές στηρίζουν την ανάπτυξή τους στην υπόθεση ότι οι παγκόσμιοι κανονισμοί για τις εκπομπές θα προχωρήσουν χωρίς μεγάλες αντιστάσεις. Η ειρωνεία είναι ότι όσο οι εφοπλιστές καταγγέλλουν το NZF ως ανεφάρμοστο, οι εταιρείες της πράσινης τεχνολογίας προειδοποιούν ότι η κατάρρευσή του μπορεί να οδηγήσει σε ένα ακόμη πιο σύνθετο και ακριβό μωσαϊκό περιφερειακών κανονισμών από την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία και ενδεχομένως την Κίνα.
Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που μεγαλώνει και πείθει
-Στον χώρο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντιθέτως, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του υπουργείου Οικονομικών τρέχει πάνω από τους μέσους όρους. Την 1η Ιουνίου 2026, το ΤΕΑ-ΥπΟικ ξεπέρασε τους 15.000 ασφαλισμένους. Είναι το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που συστάθηκε και χορήγησε παροχές στα μέλη του με βάση τον Ν.3029/2002, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε ο 2ος Πυλώνας ασφάλισης στη χώρα μας. Είναι, με άλλα λόγια, ο πρωτοπόρος ενός θεσμού που αργεί να ωριμάσει στην Ελλάδα. Βασικός σκοπός του είναι η προαιρετική χορήγηση πρόσθετης ασφαλιστικής προστασίας έναντι γήρατος, αναπηρίας και υγειονομικής περίθαλψης, με διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα των παροχών. Το μυστικό της επιτυχίας φαίνεται πως κρύβεται στο γεγονός ότι το ΤΕΑ ΥπΟικ επέλεξε να ανοίξει τις πύλες του σε όλους τους εργαζομένους του Δημοσίου Τομέα, στενού και ευρύτερου, διευρύνοντας έτσι τη δεξαμενή υποψήφιων μελών. Πρόεδρος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και ταυτόχρονα Πρόεδρος της ΕΛΕΤΕΑ (Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης), ο Χρήστος Νούνης που χρόνια τώρα προσπαθεί για να νομοθετηθεί η εξίσωση των όρων λειτουργίας ΤΕΑ και Ομαδικών Ασφαλιστηρίων. Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τα ταξί χωρίς οδηγό της Bolt
-Μία μικρή startup εταιρεία ξεκίνησε από την Εσθονία ως φτηνή εναλλακτική στο Uber. Σήμερα ετοιμάζεται να αναδιαμορφώσει την κινητικότητα μιας ολόκληρης ηπείρου. Η Bolt είναι σήμερα η μεγαλύτερη πλατφόρμα κινητικότητας στην Ευρώπη, με παρουσία σε 50 χώρες και 200 εκατομμύρια χρήστες. Ξεκινά, φέτος, δοκιμαστικές διαδρομές αυτόνομων οχημάτων Level 4, δηλαδή χωρίς οδηγό, σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές πόλεις. Στόχος του Markus Villig είναι να κυκλοφορούν 100.000 αυτόνομα οχήματα, μέσω της πλατφόρμας, μέχρι το 2035. Η στρατηγική της Bolt στηρίζεται σε τρεις ισχυρούς συμμάχους. Με τη Stellantis, η συνεργασία συνδυάζει τις πλατφόρμες AV-Ready Platforms™, συγκεκριμένα το eK0 minivan και το STLA Small, με το δίκτυο της Bolt. Αρχικός στόχος παραγωγής το 2029 και δοκιμές από το 2026. Με την κινεζική Pony.ai, αξιοποιεί την αποδεδειγμένα αποτελεσματική τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης για Level 4 υπηρεσίες σε ευρωπαϊκές πόλεις, όπου η Bolt παρέχει το οικοσύστημα και η Pony.ai την τεχνολογία. Η σπονδυλική στήλη του εγχειρήματος όμως είναι η NVIDIA. Η συνεργασία που ανακοινώθηκε στο GTC 2026 χρησιμοποιεί το DRIVE Hyperion platform, το Cosmos για επεξεργασία δεδομένων πραγματικού δρόμου, το Omniverse για ψηφιακά δίδυμα ευρωπαϊκών πόλεων και το Alpamayo για λογική αντίδραση στις ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής κυκλοφορίας, από τα μεσαιωνικά στενά της Πράγας ως τους ποδηλατόδρομους του Άμστερνταμ. Η Ευρώπη υστερεί σοβαρά στην κούρσα των αυτόνομων οχημάτων έναντι ΗΠΑ και Κίνας. Με τα δεδομένα εκατομμυρίων διαδρομών σε 23 κράτη-μέλη της ΕΕ θα αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που κανένας νεοεισερχόμενος στην αγορά δεν μπορεί να αγοράσει εύκολα, τη γνώση του εδάφους.
Πηγή: newmoney.gr
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