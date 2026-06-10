Οι «διευθετήσεις» προ της κάλπης, ο Μητσοτάκης και οι επαφές, ο Τσίπρας και οι αγαπημένοι του και ο Νίκος… στην υδροπονία, η Lamda και οι ιδιοκτήτες του Riviera

Κλείσιμο

Στ’ αλήθεια θεϊκό έτσι, αλλά δεν ξέρω μήπως αυτοί που το λένε (και κράζουν) είναι υπερβολικοί όσον αφορά τις αυξήσεις. Τέλος πάντων, έτσι είναι όταν πλησιάζεις στην τελική ευθεία για τις κάλπες και θα βγεις πολύ περισσότερο ο ίδιος στη δημοσιότητα, αφού κακά τα ψέματα πρόσωπο ψηφίζουν οι πολίτες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού και θα κοιτάξεις και τις εκκρεμότητές σου να κλείσεις με ό,τι και όποιον ισχυρό ή «χρήσιμο» υπάρχει και κυκλοφορεί στην αγορά. Έτσι και ο Κ.Μ εδώ και μερικούς μήνες (από το Πάσχα) έχει αποκαταστήσει σχεδόν με όλους σχέσεις -επιχειρηματίες και mediaρχες- ενώ στο Μ.Μ προετοιμάζουν και την επικοινωνιακή ομάδα που θα δώσει τη μάχη των εκλογών. Μη φανταστείτε κάτι διαφορετικό από το προεκλογικό team του 2023, άλλωστε «ο πρόεδρος δεν αλλάζει εύκολα συνήθειες και δεν εμπιστεύεται εξίσου εύκολα ανθρώπους και συνεργάτες, οπότε επιμένει σταθερά στους ίδιους», μου είπε η πηγή. Από τους μη κυβερνητικούς (με θέση, εννοώ) που γνωρίζω τουλάχιστον και πλην του δημοσκοπικού team, επανεμφανίζεται ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης συχνά στο Μ.Μ, στέλεχος παραδοσιακό με σημαντική εμπειρία στην επικοινωνία και φυσικά την πολιτική, ενώ όπου να 'ναι θα πυκνώσουν και οι επισκέψεις του γνωστού Αμερικανού επικοινωνιολόγου Σταν Γκρίνμπεργκ που τον ακολουθεί από τις εκλογές του 2019.Και ο Τσίπρας…-Από τους υπόλοιπους «απέναντι» στον Μητσοτάκη, παρότι ανακοίνωσε κόμμα μόλις προ ημερών, ο πιο έτοιμος εμφανίζεται ο Τσίπρας σε επίπεδο «υψηλών επαφών» αλλά και σχέσεων με τα media. Οι στάνταρ πλούσιοι φίλοι-ολιγάρχες του Αλέξη δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ, ούτε στα δύσκολα, ενώ αντιθέτως ο ίδιος (με κάποιες βοήθειες φίλων) κατόρθωσε τρία χρόνια τώρα να κλείσει εκκρεμότητες με φανατικούς μηντιακούς και άλλους «εχθρούς» του. Δεν έγιναν φίλοι, αλλά «δεν θα τον πάνε και αίμα» να το πω έτσι λαϊκά, γιατί ο ίδιος είχε την ευφυΐα (ή έστω την πονηριά) μίας στοιχειώδους ευγενούς πολιτικής συμπεριφοράς. Εντάξει, ο φουκαράς ο Ανδρουλάκης είναι στο άλλο άκρο, ο Νίκος αντιθέτως πρέπει να μη μιλάει με άνθρωπο που λέει ο λόγος εντός και εκτός του κόμματός του, αλλά γούστο του και καπέλο του, αφού έτσι θέλει. Απλώς αυτό που δεν έχουν καταλάβει οι συμπαθείς υπόλοιποι Πασόκοι -Γερουλάνος, Αννα, Χριστοδουλάκης κ.λπ.- είναι ότι στο τέλος δεν θα βρουν να παραλάβουν ούτε τις καρέκλες από το πάλαι ποτέ κραταιό κεντροαριστερό κόμμα. Στο επιτελείο του Τσίπρα πάντως όσοι ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις βάζουν στοίχημα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον καθαρά μονοψήφιο και όταν τους λες ότι «είστε προκατειλημμένοι γιατί αυτός είναι ο αντίπαλός σας» απαντάνε «ναι, αλλά εμείς δεν λέμε ότι έπεσε ο Μητσοτάκης κι ότι είμαστε παραπάνω απ’ ό,τι μας δίνουν οι δημοσκόποι, αλλά το ΠΑΣΟΚ όμως δεν είναι πάνω από 9% και σύντομα θα το δείτε». Να το δούμε…ΠΑΣΟΚ και υδροπονία!-Το ΠΑΣΟΚ είναι αν μη τι άλλο κόμμα που διακρίθηκε για γλωσσοπλασίες, πομπώδεις εκφράσεις έως και πομφόλυγες που δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Από το «μη πόλεμος» του μακαρίτη του Ανδρέα μέχρι την «παραγωγική ανασυγκρότηση και κοινωνική αναδιάρθρωση» του Τσοχατζόπουλου και τη «λυτρωτική πράξη ελπίδας και προοπτικής» του Λαλιώτη. Σήμερα, ο νέος γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης το πήγε σε άλλο επίπεδο. Θέλοντας να δείξει ότι έχει κοινωνικές αναφορές έκανε μια μάλλον πρωτότυπη παρομοίωση: «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι… υδροπονικό κόμμα, είναι ένα κόμμα βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία» είπε σε συνέντευξή του. Επέμεινε μάλιστα στον «στρατηγικό στόχο του ΠΑΣΟΚ για πρωτιά στις εκλογές»! Η επιστήμη της γεωπονίας σηκώνει τα χέρια ψηλά.Γεραπετρίτης-Φιντάν-Μιας και είμαστε στα διπλωματικά, να σας πω ότι αναμένεται σήμερα ο Γεραπετρίτης με τον Φιντάν να βρεθούν για λίγο στο περιθώριο της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης που γίνεται στη Σόφια. Επισήμως στο πρόγραμμα δεν υπάρχει τετ-α-τετ των δύο ανδρών, μου λένε όμως ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να τα πουν για λίγο έστω και "στα όρθια", καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα λέγεται ότι υπάρχει κρίση στις διμερείς σχέσεις. Βέβαια, στα ελληνοτουρκικά δεν βγάζεις άκρη, διότι και να βρεθούν θα λένε μετά ορισμένοι για υποχωρητικότητα και ότι δεν συνομιλείς με αυτόν που σε απειλεί με πόλεμο και γαλάζιες πατρίδες.Η Παπαδοπούλου υπηρεσιακή ΥΦΥΠΕΞ-Την Παρασκευή θα γίνει η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης και ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα ΦΕΚ μου επέστησε την προσοχή στο ΥΠΕΞ, όπου με την παρουσία του Τάσου Χατζηβασιλείου οι υφυπουργοί θα είναι 4, κάτι που δεν γίνεται. Γι' αυτό και, όπως μου ανέφερε η πηγή μου, θα αξιοποιηθεί η συνταγματική πρόβλεψη, ώστε να διαμορφωθεί θέση "υπηρεσιακού" υφυπουργού Εξωτερικών, προσώπου δηλαδή που θα προέρχεται από τη διπλωματική υπηρεσία. Στην παρούσα σύνθεση, η "υπηρεσιακή" θα είναι η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, καθώς ο νέος Χατζηβασιλείου και οι υφιστάμενοι Χάρης Θεοχάρης και Γιάννης Λοβέρδος είναι πολιτικοί, αιρετοί, με σταυρό.Παπασταύρου με Chevron και Exxon-«Η κυβέρνηση συνεργάζεται με την ExxonMobil και τη Chevron για να αναπτύξει τον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα» είπε σε συνέντευξή του στο Fox Business ο Σταύρος Παπασταύρου. Σε αυτό το πνεύμα επιτάχυνσης των χρονοδιαγραμμάτων, μαθαίνω ότι στο ταξίδι του στις ΗΠΑ θα συναντήσει στελέχη και των δύο μεγάλων αμερικανικών κολοσσών. Χθες, στο πλαίσιο του Eastern Mediterranean Energy Business Forum που διοργάνωσε το Atlantic Council, ο Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων της Chevron, ενώ στο Χιούστον θα δει τον υπεύθυνο για τα project της Exxon στην Ελλάδα, Neil Hartley. Στόχος να μην αργήσει ούτε μια μέρα η ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο που προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Αλλά και να γίνουν οι σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης έως το τέλος του 2026.Το τηλεφώνημα Κυρανάκη-Μεϊμαράκη