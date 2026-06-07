Πορτογαλία: Πώς μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων έγινε ο φόβος των Big Tech
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Πορτογαλία: Πώς μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων έγινε ο φόβος των Big Tech

Οι αγωγές δισεκατομμυρίων κατά Google, Meta και άλλων κολοσσών, η άνοδος νέων οργανώσεων καταναλωτών και οι φόβοι ότι η επιτυχία ως τεχνολογικού κόμβου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο

Πορτογαλία: Πώς μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων έγινε ο φόβος των Big Tech
Ο Τζεφ Μπέζος πιθανότατα δεν σκέφτεται συχνά την Πορτογαλία. Ωστόσο, η μικρή χώρα των περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν απρόσμενο πονοκέφαλο για την Amazon.

Οργανώσεις καταναλωτών έχουν καταθέσει σειρά ομαδικών αγωγών κατά του αμερικανικού κολοσσού, κατηγορώντας τον για παραπλανητικές εκπτώσεις, αμφιλεγόμενες πρακτικές στο Amazon Prime και προβλήματα στη διαχείριση των συμβάσεων και της ενημέρωσης των καταναλωτών.

Μόνο η οργάνωση Citizens’ Voice έχει καταθέσει τέσσερις διαφορετικές ομαδικές αγωγές κατά της Amazon, μετατρέποντας την Πορτογαλία σε ένα από τα πιο δραστήρια μέτωπα δικαστικών διεκδικήσεων κατά της εταιρείας στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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