Πορτογαλία: Πώς μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων έγινε ο φόβος των Big Tech

Οι αγωγές δισεκατομμυρίων κατά Google, Meta και άλλων κολοσσών, η άνοδος νέων οργανώσεων καταναλωτών και οι φόβοι ότι η επιτυχία ως τεχνολογικού κόμβου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο