Έλον Μασκ: Οραματιστής, showman ή ο πιο αποτελεσματικός πωλητής του μέλλοντος;

Οι New York Times ανέλυσαν εκατοντάδες δημόσιες δεσμεύσεις του δισεκατομμυριούχου και όπως προκύπτει μόλις το 19% υλοποιήθηκε εγκαίρως - Η SpaceX ετοιμάζεται για ιστορική IPO και νέες φιλόδοξους στόχους