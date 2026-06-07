Έλον Μασκ: Οραματιστής, showman ή ο πιο αποτελεσματικός πωλητής του μέλλοντος;
Έλον Μασκ: Οραματιστής, showman ή ο πιο αποτελεσματικός πωλητής του μέλλοντος;
Οι New York Times ανέλυσαν εκατοντάδες δημόσιες δεσμεύσεις του δισεκατομμυριούχου και όπως προκύπτει μόλις το 19% υλοποιήθηκε εγκαίρως - Η SpaceX ετοιμάζεται για ιστορική IPO και νέες φιλόδοξους στόχους
Ο Έλον Μασκ έχει παρουσιάσει κατά καιρούς εκατοντάδες στόχους για το μέλλον των επιχειρήσεών του. Ο 54χρονος επιχειρηματίας έχει δηλώσει ότι η SpaceX θα δημιουργήσει μια ανθρώπινη αποικία στον Άρη. Έχει υποσχεθεί ότι η Tesla θα εξοπλίσει όλα τα οχήματά της με πλήρως αυτόνομη οδήγηση. Έχει επίσης διαβεβαιώσει ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ της Tesla θα αποκτήσουν δεξιότητες αρκετά προηγμένες ώστε να περνούν κλωστή σε βελόνα.
Τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, γράφουν οι The New York Times. Ενόψει της προγραμματισμένης δημόσιας εγγραφής της SpaceX, ανάλυση των δημόσιων δηλώσεων που έχει κάνει ο Μασκ τα τελευταία 15 χρόνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε παρουσιάσεις προς επενδυτές δείχνει ότι μόνο ένα μέρος όσων είχε υποσχεθεί υλοποιήθηκε στον χρόνο που είχε ανακοινώσει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, γράφουν οι The New York Times. Ενόψει της προγραμματισμένης δημόσιας εγγραφής της SpaceX, ανάλυση των δημόσιων δηλώσεων που έχει κάνει ο Μασκ τα τελευταία 15 χρόνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε παρουσιάσεις προς επενδυτές δείχνει ότι μόνο ένα μέρος όσων είχε υποσχεθεί υλοποιήθηκε στον χρόνο που είχε ανακοινώσει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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