Φυσικό αέριο: Βουτιά 6% στην Ευρώπη λόγω αισιοδοξίας για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Tρία δεξαμενόπλοια LNG από τον Περσικό Κόλπο διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες, προσφέροντας περιορισμένες ενδείξεις αποκλιμάκωσης
Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχώρησαν περισσότερο από 6%, με τα συμβόλαια να κινούνται κοντά στα 45,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Οι αγορές εμφανίζονται πιο αισιόδοξες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε το Σάββατο ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη βρίσκεται κοντά.
Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε αργότερα ότι οι διαπραγματευτές δεν θα πρέπει να βιαστούν, ξεκαθαρίζοντας πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία.
Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποίησε ότι το προσχέδιο συμφωνίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι μπλοκάρει βασικά αιτήματα της Τεχεράνης.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, θέμα που θεωρείται κομβικό για την ολοκλήρωση των συνομιλιών.
Παρά τη συνεχιζόμενη ένταση, εξαγωγείς από το Κατάρ και τα ΗΑΕ προσπαθούν να συνεχίσουν τις παραδόσεις LNG προς διεθνείς αγοραστές, ακόμη και με το Στενό του Ορμούζ να παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία δεξαμενόπλοια LNG από τον Περσικό Κόλπο διέσχισαν το Στενό τις τελευταίες ημέρες, προσφέροντας περιορισμένες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στην ενεργειακή κρίση.
