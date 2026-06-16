Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τη ρύθμιση του ελβετικού φράγκου, ποιοι κερδίζουν κούρεμα έως 50%
Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τη ρύθμιση του ελβετικού φράγκου, ποιοι κερδίζουν κούρεμα έως 50%
Ήδη 14.000 δανειολήπτες έχουν υποβάλει αίτηση, όπως ενημέρωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Το φθινόπωρο η πλήρης λειτουργία του Φορέα Επαναμίσθωσης Ακινήτων
Ανάσα τριών επιπλέον μηνών δίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στους κατόχους δανείων σε ελβετικό φράγκο, παρατείνοντας έως τις 30 Σεπτεμβρίου τη δυνατότητα ένταξης στη νέα ρύθμιση. Η αυξημένη συμμετοχή των δανειοληπτών, που ήδη ξεπερνά τις 14.000 αιτήσεις, οδήγησε στην απόφαση για παράταση της διαδικασίας, προκειμένου περισσότεροι ενδιαφερόμενοι να αξιοποιήσουν τα οφέλη που προβλέπει το νέο πλαίσιο.
Την απόφαση ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», σημειώνοντας ότι η ανταπόκριση των πολιτών επιβεβαιώνει πως η ρύθμιση ανταποκρίνεται σε ένα χρόνιο πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά. Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον για τη ρύθμιση του ελβετικού φράγκου αλλά και για τον εξωδικαστικό μηχανισμό παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, καθώς οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν με βάση τις πραγματικές ανάγκες των δανειοληπτών.
Η ρύθμιση αφορά εξυπηρετούμενα ή ήδη ρυθμισμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και προβλέπει μετατροπή τους σε ευρώ με ευνοϊκότερη ισοτιμία, σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής και δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε έτη. Στόχος είναι να περιοριστεί σημαντικά η μηνιαία δόση και να αποκατασταθεί μέρος της επιβάρυνσης που προκάλεσε η μεταβολή της ισοτιμίας τα προηγούμενα χρόνια.
Για τους ενήμερους δανειολήπτες προβλέπονται τρεις κατηγορίες ενίσχυσης. Η πρώτη αφορά όσους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και καταθετικά κριτήρια και εξασφαλίζει κούρεμα ισοτιμίας 30% και επιτόκιο 2,50%. Η δεύτερη προβλέπει κούρεμα 20% και επιτόκιο 2,70%, ενώ για όσους δεν εντάσσονται στις δύο προηγούμενες κατηγορίες προβλέπεται βελτιωμένη ισοτιμία κατά 15% και επιτόκιο 2,90%.
Ακόμη μεγαλύτερα είναι τα οφέλη για τους οικονομικά ευάλωτους δανειολήπτες. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται κούρεμα ισοτιμίας που μπορεί να φθάσει έως και το 50%, με επιτόκιο 2,30%, γεγονός που μειώνει αισθητά τόσο το ύψος της οφειλής όσο και τη μηνιαία επιβάρυνση.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν εντάσσονται στο συγκεκριμένο σχήμα και συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος αποτελεί το βασικό εργαλείο ρύθμισης για οφειλέτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.
Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή, με βελτιώσεις σε διατάξεις που αφορούν την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, καθώς και την παράταση φορολογικών κινήτρων για ορισμένες κατηγορίες υβριδικών οχημάτων.
Ειδικότερα, εξετάζεται η παροχή πρόσθετων κινήτρων σε επενδυτικά κεφάλαια που επιθυμούν να μεταφέρουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική τους δραστηριότητα θα υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια. Παράλληλα, παρατείνεται για ακόμη έξι μήνες το ισχύον καθεστώς εκπτώσεων για ορισμένες κατηγορίες plug-in υβριδικών αυτοκινήτων.
Στο πεδίο της στεγαστικής πολιτικής, ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι το φθινόπωρο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων για τους ευάλωτους οφειλέτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η διαδικασία υποβολής προσφορών έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προτάσεων.
Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί κανονικά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής λόγω της μεγάλης ποικιλίας περιπτώσεων που υπάρχουν στην πράξη.
Την απόφαση ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», σημειώνοντας ότι η ανταπόκριση των πολιτών επιβεβαιώνει πως η ρύθμιση ανταποκρίνεται σε ένα χρόνιο πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά. Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον για τη ρύθμιση του ελβετικού φράγκου αλλά και για τον εξωδικαστικό μηχανισμό παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, καθώς οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν με βάση τις πραγματικές ανάγκες των δανειοληπτών.
Η ρύθμιση αφορά εξυπηρετούμενα ή ήδη ρυθμισμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και προβλέπει μετατροπή τους σε ευρώ με ευνοϊκότερη ισοτιμία, σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής και δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε έτη. Στόχος είναι να περιοριστεί σημαντικά η μηνιαία δόση και να αποκατασταθεί μέρος της επιβάρυνσης που προκάλεσε η μεταβολή της ισοτιμίας τα προηγούμενα χρόνια.
Για τους ενήμερους δανειολήπτες προβλέπονται τρεις κατηγορίες ενίσχυσης. Η πρώτη αφορά όσους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και καταθετικά κριτήρια και εξασφαλίζει κούρεμα ισοτιμίας 30% και επιτόκιο 2,50%. Η δεύτερη προβλέπει κούρεμα 20% και επιτόκιο 2,70%, ενώ για όσους δεν εντάσσονται στις δύο προηγούμενες κατηγορίες προβλέπεται βελτιωμένη ισοτιμία κατά 15% και επιτόκιο 2,90%.
Ακόμη μεγαλύτερα είναι τα οφέλη για τους οικονομικά ευάλωτους δανειολήπτες. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται κούρεμα ισοτιμίας που μπορεί να φθάσει έως και το 50%, με επιτόκιο 2,30%, γεγονός που μειώνει αισθητά τόσο το ύψος της οφειλής όσο και τη μηνιαία επιβάρυνση.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν εντάσσονται στο συγκεκριμένο σχήμα και συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος αποτελεί το βασικό εργαλείο ρύθμισης για οφειλέτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.
Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή, με βελτιώσεις σε διατάξεις που αφορούν την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, καθώς και την παράταση φορολογικών κινήτρων για ορισμένες κατηγορίες υβριδικών οχημάτων.
Ειδικότερα, εξετάζεται η παροχή πρόσθετων κινήτρων σε επενδυτικά κεφάλαια που επιθυμούν να μεταφέρουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική τους δραστηριότητα θα υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια. Παράλληλα, παρατείνεται για ακόμη έξι μήνες το ισχύον καθεστώς εκπτώσεων για ορισμένες κατηγορίες plug-in υβριδικών αυτοκινήτων.
Στο πεδίο της στεγαστικής πολιτικής, ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι το φθινόπωρο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων για τους ευάλωτους οφειλέτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η διαδικασία υποβολής προσφορών έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προτάσεων.
Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί κανονικά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής λόγω της μεγάλης ποικιλίας περιπτώσεων που υπάρχουν στην πράξη.
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