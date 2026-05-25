Πετρέλαιο: Βουτιά άνω του 5% μετά τα μηνύματα Τραμπ για «εποικοδομητικές» συνομιλίες με το Ιράν
Το Brent υποχωρεί προς τα 97 δολάρια το βαρέλι, καθώς το «premium φόβου» στις αγορές δείχνει να αποκλιμακώνεται
Ισχυρές απώλειες καταγράφουν από το βράδυ της Κυριακής οι τιμές του πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ προχωρούν με «ομαλό και εποικοδομητικό τρόπο», αν και ξεκαθάρισε πως η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει να επισπεύσει μια συμφωνία.
Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate υποχωρούσαν πριν από λίγο κατά 5,62% στα 91,17 δολ/βαρέλι. Αντίστοιχα, το Brent σημείωνε απώλειες 5,43%, στα 97,92 δολάρια ανά βαρέλι.
«Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με ομαλό και εποικοδομητικό τρόπο και έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να κλείσουν συμφωνία, καθώς ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα social media.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ήδη από το Σάββατο ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά και για άλλα ζητήματα, βρίσκεται ουσιαστικά στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων και αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για αποκλιμάκωση της κρίσης με το Ιράν, καθώς στο παρελθόν παρόμοιες δηλώσεις είχαν ακολουθηθεί από νέα ένταση και απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.
