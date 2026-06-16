Generali Hellas: Το ορόσημο του 10% στο μερίδιο ασφαλιστικής αγοράς και το στοίχημα της επόμενης μέρας
Generali Hellas: Το ορόσημο του 10% στο μερίδιο ασφαλιστικής αγοράς και το στοίχημα της επόμενης μέρας
Με παραγωγή 617,5 εκατ. ευρώ και κέρδη 28,1 εκατ. ευρώ, η εταιρεία εδραιώνεται στο Top 3 της αγοράς, ενώ η Ευρωκλινική περνά για πρώτη φορά στις οικονομικές της καταστάσεις
Η Generali Hellas ξεπέρασε το 10% της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ανεβάζοντας το μερίδιό της στο 10,3% και εδραιώνοντας τη θέση της στην πρώτη τριάδα του κλάδου. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, που υπογράφηκαν από τη διοίκηση στα τέλη Μαΐου και αναρτήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο ΓΕΜΗ, καταγράφουν παραγωγή ασφαλίστρων 617,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 28,1 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εταιρείας και την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιβεβαιώνει τη μετάβαση της Generali στην κατηγορία των κορυφαίων παικτών της αγοράς. Με βάση τα στοιχεία παραγωγής, η εταιρεία συγκαταλέγεται πλέον σταθερά μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας, έχοντας αυξήσει σημαντικά το αποτύπωμά της τα τελευταία χρόνια.
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Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιβεβαιώνει τη μετάβαση της Generali στην κατηγορία των κορυφαίων παικτών της αγοράς. Με βάση τα στοιχεία παραγωγής, η εταιρεία συγκαταλέγεται πλέον σταθερά μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας, έχοντας αυξήσει σημαντικά το αποτύπωμά της τα τελευταία χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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