Generali Hellas: Το ορόσημο του 10% στο μερίδιο ασφαλιστικής αγοράς και το στοίχημα της επόμενης μέρας

Με παραγωγή 617,5 εκατ. ευρώ και κέρδη 28,1 εκατ. ευρώ, η εταιρεία εδραιώνεται στο Top 3 της αγοράς, ενώ η Ευρωκλινική περνά για πρώτη φορά στις οικονομικές της καταστάσεις