Δυνατά μπαίνει στο καλοκαίρι η Ελλάδα με άνοδο 9,3% στη ζήτηση για τα Airbnb
Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις η χώρα μας φέτος με βάση τις μέχρι στιγμής κρατήσεις, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της AirDNA - Η μέση τιμή για τη θερινή περίοδο αντιστοιχεί στα 174 ευρώ
Η Ελλάδα εισέρχεται στη φετινή θερινή σεζόν με ισχυρή δυναμική στη ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις, παρά τη συγκρατημένη εικόνα που καταγράφηκε τον Απρίλιο.
Τα στοιχεία προκύπτουν από την τελευταία ευρωπαϊκή ανάλυση της εξειδικευμένης εταιρείας αναλύσεων AirDNA και όπως προκύπτει ειδικότερα για τις προκρατήσεις της καλοκαιρινής περιόδου, η ζήτηση για τη θερινή περίοδο στην Ελλάδα στα καταλύματα τύπου «Airbnb» κινείται ήδη κατά 9,3% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, με 3,9 εκατ. διανυκτερεύσεις. Τη μεγαλύτερη ώθηση καταγράφουν ο Ιούλιος (+13,5%) και ο Αύγουστος (+11,4%), ενώ ισχυρή δυναμική εμφανίζει και ο Σεπτέμβριος (+12,4%), επιβεβαιώνοντας την περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η αύξηση της θερινής ζήτησης στην Ελλάδα υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 8,2%, ενώ η χώρα εμφανίζει και το υψηλότερο εποχικό premium τιμών στην Ευρώπη, στο 55%, προσφέροντας σημαντικά περιθώρια ανόδου στις τιμές κατά την κορύφωση της σεζόν: Η αύξηση στην τιμή για τη θερινή περίοδο (ο μέσος όρος της τρίμηνης περιόδου Ιουνίου- Αυγούστου) αντιστοιχεί στα 174 ευρώ όταν ο μέσος όρος των υπόλοιπων 9 μηνών, εκτός του «θερμού» καλοκαιριού είναι στα 113 ευρώ.
Δεύτερη έρχεται η Κροατία με ένα premium για το καλοκαίρι 37,6% και μέση τιμή τη θερινή περίοδο στα 154 ευρώ και έπεται η Πορτογαλία με +36,5% ως προς την ψαλίδα μεταξύ των τιμών της θερινής περιόδου και των υπόλοιπων μηνών με μία μέση τιμή ανά διανυκτέρευση για το καλοκαίρι στα 160 ευρώ.
