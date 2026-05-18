Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε πληρώνονται, οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία
Ξεκινούν από τις 26 Μαΐου οι πληρωμές των συντάξεων Ιουνίου 2026, με τις πιστώσεις να εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας
Την περασμένη Δευτέρα 11 Μαΐου ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Ιουνίου 2026, ανά κατηγορία δικαιούχων.
Οι πρώτοι που θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους, είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι στις 26 Μαΐου 2026.
-Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
-Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Οι επίσημες ανακοινώσεις για τις συντάξεις Ιουνίου 2026Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
