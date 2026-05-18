Υπηρεσία ασφαλιστικής κάλυψης πλοίων μέσω Bitcoin για τα Στενά του Ορμούζ λανσάρει το Ιράν
Η υπηρεσία, με την ονομασία «Hormuz Safe», σύμφωνα με το Ιράν, θα μπορούσε να αποφέρει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια στα κρατικά ταμεία - Μόνο εμπορικά πλοία και συνεργαζόμενοι με το Ιράν θα επωφεληθούν από τη νέα υπηρεσία
Το Ιράν ξεκίνησε μια υπηρεσία ασφάλισης πλοίων βασισμένη σε Bitcoin, με στόχο να διευκολύνει τις εμπορικές μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο της Τεχεράνης, Fars, που επικαλείται έγγραφα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της χώρας.
Η υπηρεσία, με την ονομασία «Hormuz Safe», σύμφωνα με το Ιράν, θα μπορούσε να αποφέρει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια στα κρατικά ταμεία, χωρίς ωστόσο να δίνεται χρονοδιάγραμμα ή αναλυτική περιγραφή για τη λειτουργία της. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιρανικές ναυτιλιακές εταιρείες και ιδιοκτήτες φορτίων, με ασφαλιστήρια που θα επιβεβαιώνονται κρυπτογραφικά και οι πληρωμές να εκκαθαρίζονται σε Bitcoin. Η κάλυψη θα ισχύει από τη στιγμή της επιβεβαίωσης της αποστολής και θα παραδίδεται υπογεγραμμένη απόδειξη στον ιδιοκτήτη.
Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς το Ιράν έχει στην ουσία κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών, μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Η κυβέρνηση και οι Φρουροί της Επανάστασης επιδιώκουν να ελέγξουν πλήρως τη διέλευση, επιβάλλοντας διόδια και άλλα τέλη, ενώ μια ασφαλιστική υπηρεσία θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσθετο μέσο άντλησης εσόδων.
Η υπηρεσία Hormuz Safe φαίνεται να συνδέεται με την ευρύτερη προσπάθεια του Ιράν να θεσμοθετήσει επίσημο σύστημα διοδίων για τα Στενά, αν και δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής σχέση της με τους Φρουρούς. Η χρήση Bitcoin εγείρει ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της, καθώς η κρυπτονομισματική αγορά είναι εξαιρετικά ασταθής, ενώ οι ξένοι ιδιοκτήτες πλοίων ενδέχεται να διστάσουν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία λόγω κυρώσεων των ΗΠΑ.
Ο Μπαμπάκ Ζανιάνι, Ιρανός επιχειρηματίας που έγινε γνωστός για την εκμετάλλευση παρακάμψεων κυρώσεων, προώθησε πρώτος την ιδέα της ασφαλιστικής υπηρεσίας στις 8 Μαΐου, λίγες ώρες μετά από δημοσίευμα του Fars. Ο Ζανιάνι είχε απελευθερωθεί πέρυσι μετά την αναστολή της θανατικής του ποινής, ενώ στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ιρανικό Υπουργείο Πετρελαίου.
Σύμφωνα με τον Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής εθνικής ασφάλειας, μόνο εμπορικά πλοία και συνεργαζόμενοι με το Ιράν θα επωφεληθούν από τη νέα υπηρεσία, ενώ όσοι εμπλέκονται στον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης θα αποκλειστούν από τη διέλευση.
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ανακοίνωσε ότι ιρανικές και ομανικές αρχές πραγματοποίησαν συναντήσεις για τον σχεδιασμό μηχανισμού ασφαλούς διέλευσης για τα πλοία στα Στενά, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία για τον έλεγχο του περάσματος.
🇮🇷🇸🇦 Iran drops "Hormuz Safe," which sounds like a healthcare system, but it's actually a crypto insurance toll for ships passing the Strait— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 17, 2026
It covers against everything... inspection, detention, or confiscation while crossing the Strait of Hormuz.
No military attack…
Πάνω από 1.500 εγκλωβισμένα πλοία μέχρι τις αρχές ΜαΐουΜέχρι τις αρχές Μαΐου, πάνω από 1.500 εμπορικά πλοία παρέμεναν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, ενώ οι παραγωγοί πετρελαίου στην περιοχή υποχρεώθηκαν να μειώσουν σημαντικά την παραγωγή τους λόγω έλλειψης χώρου αποθήκευσης. Ορισμένα πλοία επιτρέπονταν να διέλθουν μέσω καθορισμένης διαδρομής κοντά στις ακτές του Ιράν, με πληρωμές που έφταναν μέχρι και τα 2 εκατομμύρια δολάρια.
