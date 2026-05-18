Δεν θα εκδοθεί στην Ελλάδα ο Τόμι Όλσεν της ΜΚΟ Aegean Boat Report που συνελήφθη στη Νορβηγία για εγκληματική οργάνωση
Οι αρχές τον είχαν συλλάβει στα μέσα Μαρτίου μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης από την Ελλάδα - Κατηγορείται για κατασκοπεία, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών
Ο Νορβηγός Τόμι Όλσεν, ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Aegean Boat Report (ABR), που συνελήφθη στις 16 Μαρτίου στο σπίτι του στο Τρόμσο της Νορβηγίας, μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης από την Ελλάδα, δεν θα εκδοθεί στη χώρα μας.
Η γερμανική taz εξηγεί ότι «το Εφετείο Χάλογκαλαντ στη βόρεια Νορβηγία απέρριψε την Παρασκευή ομόφωνα έφεση σε δεύτερο βαθμό κατά του αιτήματος εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το οποίο είχε εκδοθεί από την εισαγγελία της Κω τον Δεκέμβριο του 2025, εναντίον του ακτιβιστή και αντιπάλου παράνομων επαναπροωθήσεων μεταναστών.
Η εισαγγελία της Κω κατηγορεί τον Τόμι Όλσεν για κατασκοπεία, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στην Ελλάδα. Οι κατηγορίες αφορούν περιστατικά του 2021 και του 2022 στα ανοικτά των νησιών Κω και Φαρμακονησίου.
Ο Όλσεν κατηγορείται ότι διατηρούσε τηλεφωνική επαφή με διακινητές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού των μεταναστών. Η Aegean Boat Report φέρεται να διαβίβασε δεδομένα και την τοποθεσία των αφίξεων στις ελληνικές αρχές, ώστε οι μετανάστες να μπορέσουν να μεταφερθούν σε προσφυγικούς καταυλισμούς και να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Οι ελληνικές αρχές θεωρούν την προώθηση των εν λόγω δεδομένων συνέργεια σε παράτυπη είσοδο στη χώρα.
Ο ιδρυτής της ΜΚΟ συνελήφθη τον Μάρτιο στο σπίτι του στο Τρούμσε στη Νορβηγία. Τοπικό δικαστήριο αποφάνθηκε αρχικά υπέρ του αιτήματος έκδοσης των ελληνικών αρχών. Ο δικηγόρος του Όλσεν, Μπρίνγουλφ Ρίσνες, δήλωσε μετά την αρχική απόφαση ότι "προφανώς δεν υπήρχαν λόγοι έκδοσης" και άσκησε έφεση, η οποία ήταν επιτυχής. Ο Τόμι Όλσεν δεν απειλείται πλέον με έκδοση στην Ελλάδα. Όπως δήλωσε ο Έλληνας δικηγόρος του Όλσεν, Ζαχαρίας Κεσσές, η απόφαση του Εφετείου του Χάλογκαλαντ καταδεικνύει ότι "το κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και αυτό αντικατοπτρίζεται στις αποφάσεις της δικαιοσύνης άλλων ευρωπαϊκών χωρών"».
