Συνελήφθη 50χρονος στην Αργυρούπολη με περίστροφο, μαχαίρια και σουγιάδες
Στο όχημα του βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια, σουγιάδες και μικροποσότητα κάνναβης
Στη σύλληψη ενός 50χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της Παρασκευής 15 Μαΐου, στην περιοχή της Αργυρούπολης, μετά από έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε στο οποίο και βρέθηκαν πιστόλι, σουγιάδες και μαχαίρια.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στο πλαίσιο περιπολίας στην περιοχή της Αργυρούπολης, εντόπισαν τον 50χρονο να κινείται με όχημα και του έκαναν σήμα για έλεγχο. Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο, έξι φυσίγγια, έξι σουγιάδες, ένα μαχαίρι, μικροποσότητα κάνναβης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ.
Ο 50χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού-Αργυρούπολης της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 50χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον μικροποσότητα κάνναβης και τέσσερα κυνηγετικά φυσίγγια.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
