Βοήθεια! Πώς σβήνουν τα φώτα σε αυτό το δωμάτιο ξενοδοχείου;
Πολλές φορές, η διαμονή σε δωμάτια καλών ντιζαϊνάτων ξενοδοχείων είναι υπερβολικά πολύπλοκη. Γιατί πρέπει μια απλή λειτουργία, όπως το να ανοίξεις μια βρύση, να χρειάζεται οδηγίες χρήσεως;
Πληρώνεις 300 ευρώ τη βραδιά -μπορεί και παραπάνω- και καταλήγεις να ψάχνεις τον διακόπτη σαν να είσαι σε escape room. Το φως δεν σβήνει, ο κλιματισμός φωτίζει σαν οθόνη, το δωμάτιο κάνει θόρυβο και εσύ αναρωτιέσαι πότε ακριβώς η έννοια της φιλοξενίας μπλέχτηκε τόσο πολύ με το design ώστε να ξεχάσει τη βασική της δουλειά: να σε αφήσει να ξεκουραστείς. Μετά από δεκάδες νύχτες σε ξενοδοχεία, από διεθνείς αλυσίδες μέχρι μικρά boutique σε σοκάκια και θέρετρα που υπόσχονται «εμπειρία», το συμπέρασμα είναι πιο απλό απ’ όσο θα περίμενε κανείς: η τιμή ανεβαίνει πιο γρήγορα από την κοινή λογική ενώ τα προβλήματα που προκύπτουν είναι μικρά, καθημερινά, επαναλαμβανόμενα. Ακριβώς γι’ αυτό και γίνονται ενοχλητικά.
Όταν το design ξεχνά τον άνθρωπο
Πριν καν μπεις στο δωμάτιο, ξεκινά ένα άλλο παιχνίδι. Οι αριθμοί των δωματίων στους διαδρόμους των ορόφων έχουν γίνει διακοσμητικά στοιχεία: ανάγλυφα γράμματα στο ίδιο χρώμα με την πόρτα, τοποθετημένα σε σημεία που απαιτούν σχεδόν αναζήτηση. Περπατάς στον διάδρομο και κοντοστέκεσαι σε κάθε πόρτα, προσπαθώντας να διακρίνεις αν είσαι στο σωστό σημείο. Η λογική είναι ξεκάθαρη: καθαρό design, χωρίς «οπτικό θόρυβο». Το αποτέλεσμα όμως είναι το αντίθετο. Ο επισκέπτης μετατρέπεται σε κάποιον που μαντεύει.
