Φορολογικές δηλώσεις 2026: Tελευταία ευκαιρία για έκπτωση 4%

Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων





Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στον φόρο εισοδήματος , υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό της οφειλής έως τις 31 Ιουλίου 2026.Μετά την ημερομηνία αυτή, η έκπτωση περιορίζεται στο 3% για δηλώσεις που θα κατατεθούν έως τις 15 Ιουνίου, ενώ για όσες υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου η έκπτωση μειώνεται στο 2%.Η προϋπόθεση για την παροχή της έκπτωσης παραμένει η εφάπαξ εξόφληση του φόρου έως τα τέλη Ιουλίου.Η «ακτινογραφία» των φορολογικών δηλώσεων 2026 αποκαλύπτει μια εικόνα ταχείας ανταπόκρισης των πολιτών και σημαντικών ροών χρημάτων προς και από το Δημόσιο.Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι τώρα, έχουν υποβληθεί 3.041.862 φορολογικές δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων.Από το 43% των συνολικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν έως τώρα, προκύπτει ότι τουλάχιστον το 72% των φορολογουμένων, είτε δεν πληρώνουν φόρο είτε λαμβάνουν επιστροφή για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025. Το 27,53% των φορολογικών δηλώσεων (837.424) είναι χρεωστικές με το μέσο φόρο να διαμορφώνεται στα 1.281 ευρώ.Επιστροφή φόρου λαμβάνει το 35,13% των φορολογουμένων (1.068.606), με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 244 ευρώ, ενώ το 37,34% (1.135.831) των δηλώσεων είναι μηδενικές.Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ φαίνεται να λειτουργεί ομαλά, επιτρέποντας στους φορολογούμενους να ολοκληρώνουν γρήγορα τις υποχρεώσεις τους.Για όσους έχουν να πληρώσουν φόρο, η αποπληρωμή του μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, εντούτοις υπάρχει και η δυνατότητα να πληρωθεί εφάπαξ με έκπτωση που φτάνει το 4%, αν η φορολογική δήλωση του υπόχρεου οριστικοποιηθεί -μετά την παράταση που δόθηκε- μέχρι τις 15 Μαΐου.Μετά τις 15 Μαΐου η έκπτωση στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης μειώνεται στο 3% ή και 2% ανάλογα με το χρόνο υποβολής.Οι ημερομηνίες είναι οι εξής:-Υποβολή φορολογικής δήλωσης έως τις 15 Μαΐου: Έκπτωση 4%

Πριν από την οριστική υποβολή χρειάζεται έλεγχος στα προσυμπληρωμένα εισοδήματα, στις παρακρατήσεις φόρου, στις αποδείξεις, στα στοιχεία κατοικίας, στα μισθώματα και στα προστατευόμενα μέλη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε όσους είχαν 2η δουλειά ή αμοιβές από περισσότερους εργοδότες, καθώς η χαμηλή ή μηδενική παρακράτηση μέσα στη χρονιά μπορεί να εμφανιστεί στο εκκαθαριστικό ως υψηλότερος φόρος.

