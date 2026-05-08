Μνημόνιο συνεργασίας Εθνικής Τράπεζας – Allianz: Στόχος μειοψηφική συμμετοχή ΕΤΕ στην ασφαλιστική

Η Εθνική Τράπεζα και η Allianz SE ανακοίνωσαν πως υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) που προβλέπει την πρόθεση της Εθνικής Τράπεζας να αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη.



Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποτυπώνει επίσης την πρόθεση η Εθνική Τράπεζα και η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη να προχωρήσουν σε μακροχρόνια αποκλειστική συμφωνία στον τομέα του bancassurance.



Η υπό διαμόρφωση συνεργασία αποσκοπεί στη διεύρυνση της πρόσβασης των πελατών σε λύσεις ασφάλισης ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων μέσω των τραπεζικών καναλιών της Εθνικής Τράπεζας.



Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει επίσης την πρόθεση των δύο μερών να προχωρήσουν σε μακροχρόνια αποκλειστική συμφωνία στον τομέα του bancassurance μεταξύ της ΕΤΕ και της Allianz Ελλάδος, με αρχική διάρκεια 10 ετών και αυτόματη πενταετή παράταση, βάσει συμφωνημένων προϋποθέσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr