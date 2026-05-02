Επίδομα αναπηρίας: Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται έως 846 ευρώ και ποιες είναι οι προϋποθέσεις
Επίδομα αναπηρίας: Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται έως 846 ευρώ και ποιες είναι οι προϋποθέσεις
Το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του ΕΦΚΑ προσφέρει σημαντική οικονομική ενίσχυση σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους που χρειάζονται διαρκή φροντίδα, με ποσά που φτάνουν έως και τα 846 ευρώ μηνιαίως
Υπάρχουν στιγμές όπου μια σοβαρή επιδείνωση της υγείας μετατρέπει ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές κινήσεις σε δύσκολη υπόθεση. Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να αυτοεξυπηρετηθεί και χρειάζεται μόνιμη βοήθεια από τρίτο πρόσωπο, το βάρος δεν είναι μόνο ψυχολογικό αλλά και οικονομικό. Η ανάγκη για συνεχή φροντίδα, ιατρική υποστήριξη, φάρμακα και καθημερινή βοήθεια δημιουργεί αυξημένα έξοδα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Για αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται από τον e-ΕΦΚΑ το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας, μια οικονομική ενίσχυση που χορηγείται υπό συγκεκριμένες ιατρικές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις.
Ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα
Η ύπαρξη γνωμάτευσης από τα ΚΕΠΑ που αναφέρει ανάγκη «συμπαράστασης ετέρου προσώπου» αποτελεί βασική προϋπόθεση, ωστόσο από μόνη της δεν αρκεί για τη χορήγηση της παροχής. Ο ΕΦΚΑ εξετάζει παράλληλα και το ασφαλιστικό καθεστώς κάθε ενδιαφερόμενου.
Πρώτοι στη λίστα των δικαιούχων βρίσκονται οι συνταξιούχοι αναπηρίας. Εφόσον η πιστοποίηση των ΚΕΠΑ αναγνωρίζει ανάγκη συνεχούς βοήθειας από τρίτο άτομο, η σύνταξη προσαυξάνεται αυτόματα με το αντίστοιχο ποσό του επιδόματος.
Δικαίωμα μπορεί να έχουν και συνταξιούχοι λόγω θανάτου, όμως εδώ ισχύει ένας κρίσιμος περιορισμός: το επίδομα καταβάλλεται μόνο εφόσον ο θανών ασφαλισμένος είχε πρωτοασφαλιστεί πριν από το 1993. Για ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ εφαρμόζονται ειδικές ρυθμίσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον ασφαλιστικό κλάδο.
Αντίθετα, για τους συνταξιούχους γήρατος το πλαίσιο παραμένει ιδιαίτερα περιοριστικό. Η σχετική προσαύξηση δεν καταβάλλεται, εκτός από περιπτώσεις ασφαλισμένων που είναι τυφλοί.
Παράλληλα, όσοι εξακολουθούν να εργάζονται ή δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης δεν μπορούν να λάβουν το συγκεκριμένο βοήθημα, ακόμη κι αν διαθέτουν θετική γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Για αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται από τον e-ΕΦΚΑ το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας, μια οικονομική ενίσχυση που χορηγείται υπό συγκεκριμένες ιατρικές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις.
Ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα
Η ύπαρξη γνωμάτευσης από τα ΚΕΠΑ που αναφέρει ανάγκη «συμπαράστασης ετέρου προσώπου» αποτελεί βασική προϋπόθεση, ωστόσο από μόνη της δεν αρκεί για τη χορήγηση της παροχής. Ο ΕΦΚΑ εξετάζει παράλληλα και το ασφαλιστικό καθεστώς κάθε ενδιαφερόμενου.
Πρώτοι στη λίστα των δικαιούχων βρίσκονται οι συνταξιούχοι αναπηρίας. Εφόσον η πιστοποίηση των ΚΕΠΑ αναγνωρίζει ανάγκη συνεχούς βοήθειας από τρίτο άτομο, η σύνταξη προσαυξάνεται αυτόματα με το αντίστοιχο ποσό του επιδόματος.
Δικαίωμα μπορεί να έχουν και συνταξιούχοι λόγω θανάτου, όμως εδώ ισχύει ένας κρίσιμος περιορισμός: το επίδομα καταβάλλεται μόνο εφόσον ο θανών ασφαλισμένος είχε πρωτοασφαλιστεί πριν από το 1993. Για ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ εφαρμόζονται ειδικές ρυθμίσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον ασφαλιστικό κλάδο.
Αντίθετα, για τους συνταξιούχους γήρατος το πλαίσιο παραμένει ιδιαίτερα περιοριστικό. Η σχετική προσαύξηση δεν καταβάλλεται, εκτός από περιπτώσεις ασφαλισμένων που είναι τυφλοί.
Παράλληλα, όσοι εξακολουθούν να εργάζονται ή δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης δεν μπορούν να λάβουν το συγκεκριμένο βοήθημα, ακόμη κι αν διαθέτουν θετική γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα