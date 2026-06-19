Παπασταύρου: Από τις 14 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο

Για τις πολεοδομίες

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Καθοριστικός ο ρόλος των ΑΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας

για την ελληνική οικονομία τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος,, παρουσιάζοντας το χρονοδιάγραμμα των ερευνών υδρογονανθράκων αλλά και τις εκτιμήσεις του για τις εξελίξεις στις. Ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο θα πραγματοποιηθεί από την κοινοπραξία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy από τις 14 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2027. Θα αποτελέσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια.Όπως είπε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, τα αποτελέσματα της γεώτρησης θα απαιτήσουν 2 μήνες και σύμφωνα με τον ίδιο, οι εκτιμήσεις για τον στόχο «Ασωπός» είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Πρόκειται για κοίτασμα που εκτιμάται ότι μπορεί να φθάνει έως και τα 270 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ποσότητα πολλαπλάσια της ετήσιας κατανάλωσης της Ελλάδας, η οποία κυμαίνεται στα 6-7 δισ. κυβικά μέτρα. Το ποσοστό επιτυχίας τοποθετείται στο 16% που για τον συγκεκριμένο τομές των γεωτρήσεων είναι ικανοποιητικό. Την άνοιξη του 2027 θα ξέρουμε, ανέφερε, αν θα προχωρήσουμε σε παραγωγή ή όχι.Παράλληλα, επισήμανε ότι από ένα μόνο οικόπεδο μπορεί να προκύψουν έσοδα της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, άσχετα από τα έσοδα που θα πάρει η εταρεία. Οι γεωτρήσεις, σύμφωνα με τον υπουργό, αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα, ενισχύοντας την ενεργειακή της ασφάλεια και αυτονομία.Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιταχύνει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των υδρογονανθράκων, σημειώνοντας ότι η παρουσία τόσο της ExxonMobil όσο και της Chevron στην Ελλάδα αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας. Όπως ανέφερε, η Chevron διεύρυνε πρόσφατα την παρουσία της συμμετέχοντας σε ακόμη μία παραχώρηση στο Νότιο Ιόνιο μαζί με τη Helleniq Energy.Στις παραχωρήσεις νότια της Κρήτης η διαδικασία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Όπως είπε, τα διαφορετικά οικόπεδα βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις ωρίμανσης, δημιουργώντας μια «καμπύλη ωρίμανσης» έργων που επιτρέπει στην Ελλάδα να προχωρά σταδιακά προς νέες ερευνητικές γεωτρήσεις τα επόμενα χρόνια.Αναφερόμενος στις πολεοδομίες ανέφερε την ανάγκη για ριζική μεταρρύθμιση. Χρειάζεται, όπως είπε, ένα gov.gr για τις πολεοδομίες ώστε να είναι όλα σε ένα ψηφιακό αρχείο και να μην παρεμβαίνει πού ο ανθρώπινος παράγοντας. Ετσι θα αποφευχθούν οι ασάφειες, οι ανακρίβειες και η διαφθορά, καθώς η ασάφεια δημιουργεί συνθήκες αδιαφάνειας.Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης της κρίσης, επισημαίνοντας όμως ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι η έμπρακτη εφαρμογή της συμφωνίας που έχει ανακοινωθεί.Όπως εξήγησε, εφόσον οι δεσμεύσεις των εμπλεκόμενων πλευρών τηρηθούν και η αποκλιμάκωση συνεχιστεί, οι αγορές και η ενεργειακή κατάσταση θα επιστρέψουν σταδιακά σε πιο ομαλές συνθήκες τους επόμενους μήνες. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι επιπτώσεις της πρόσφατης αναταραχής δεν μπορούν να αναστραφούν άμεσα και ότι θα απαιτηθεί χρόνος για να απορροφηθούν πλήρως οι συνέπειες της κρίσης. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η χώρα διαθέτει τα αναγκαία δημοσιονομικά περιθώρια ώστε να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εάν οι εξελίξεις δεν ακολουθήσουν την επιθυμητή πορεία.Ο υπουργός τόνισε ότι η ισχυρή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα, που πλέον ξεπερνά το 50%, λειτούργησε ως σημαντική ασπίδα απέναντι στις ενεργειακές αναταράξεις των τελευταίων μηνών. Σύμφωνα με τον ίδιο, χωρίς τη συμβολή των αιολικών και φωτοβολταϊκών μονάδων, οι πιέσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος θα ήταν αισθητά μεγαλύτερες.Όπως ανέφερε, η Ελλάδα καταγράφει τις τελευταίες ημέρες από τις χαμηλότερες χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπολειπόμενη μόνο χωρών της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής. Εκτίμησε δε ότι η περαιτέρω αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων θα συμβάλει θετικά και στην πορεία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.