5,96 εκατ. ευρώ στη Λέρο για υποδομές από Υπουργείο Μετανάστευσης

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ενέκρινε χρηματοδότηση 5.961.270 ευρώ στον Δήμο Λέρου για έργα οδοποιίας, παιδικές χαρές, συστήματα πόσιμου νερού, φωτισμό και αγορά οχήματος για το Τμήμα Ύδρευσης