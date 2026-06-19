Bank of America για Metlen: Σύσταση buy και τιμή στόχος 52 ευρώ με «καύσιμο» το γάλλιο

Σημαντικό περιθώριο ανόδου 24% από τα τρέχοντα επίπεδα - Πρόβλεψη για επιπλέον καθαρή ενίσχυση στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA uplift) της τάξης των 80-90 εκατ. ευρώ