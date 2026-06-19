Bank of America για Metlen: Σύσταση buy και τιμή στόχος 52 ευρώ με «καύσιμο» το γάλλιο
Bank of America για Metlen: Σύσταση buy και τιμή στόχος 52 ευρώ με «καύσιμο» το γάλλιο
Σημαντικό περιθώριο ανόδου 24% από τα τρέχοντα επίπεδα - Πρόβλεψη για επιπλέον καθαρή ενίσχυση στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA uplift) της τάξης των 80-90 εκατ. ευρώ
Ψήφο εμπιστοσύνης στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της Metlen Energy & Metals δίνει η Bank of America (BofA) σε σημερινή της έκθεση, διατηρώντας τη σύσταση «buy» (αγορά) και θέτοντας την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ. Η νέα αυτή αποτίμηση συνεπάγεται ένα άκρως ελκυστικό περιθώριο ανόδου (upside) της τάξης του 24% από τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό.
Σύμφωνα με τους αναλυτές του διεθνούς οίκου, το αναβαθμισμένο αναπτυξιακό success story της εισηγμένης εδράζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: τις ανθεκτικές τιμές του αλουμινίου -μέσω στρατηγικού hedging και υψηλών premiums- και, κυρίως, την ενσωμάτωση του γαλλίου στο οικονομικό της μοντέλο, το οποίο αναδεικνύεται σε έναν πανίσχυρο, νέο μοχλό δημιουργίας αξίας.
Η BofA εστιάζει ιδιαίτερα στο δομικό (structural) story του γαλλίου, ενός σπάνιου μετάλλου που θεωρείται απολύτως κρίσιμο για τις τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα 5G, οι ημιαγωγοί (semiconductors) και η αμυντική βιομηχανία. Με δεδομένο ότι η Κίνα ελέγχει σήμερα το 98-99% της παγκόσμιας προσφοράς, η στρατηγική σημασία της Metlen αποκτά πλέον γεωπολιτικές διαστάσεις.
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Σύμφωνα με τους αναλυτές του διεθνούς οίκου, το αναβαθμισμένο αναπτυξιακό success story της εισηγμένης εδράζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: τις ανθεκτικές τιμές του αλουμινίου -μέσω στρατηγικού hedging και υψηλών premiums- και, κυρίως, την ενσωμάτωση του γαλλίου στο οικονομικό της μοντέλο, το οποίο αναδεικνύεται σε έναν πανίσχυρο, νέο μοχλό δημιουργίας αξίας.
Η BofA εστιάζει ιδιαίτερα στο δομικό (structural) story του γαλλίου, ενός σπάνιου μετάλλου που θεωρείται απολύτως κρίσιμο για τις τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα 5G, οι ημιαγωγοί (semiconductors) και η αμυντική βιομηχανία. Με δεδομένο ότι η Κίνα ελέγχει σήμερα το 98-99% της παγκόσμιας προσφοράς, η στρατηγική σημασία της Metlen αποκτά πλέον γεωπολιτικές διαστάσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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