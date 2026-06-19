Τουρισμός: Άνοδος 36,7% στις εισπράξεις και ισχυρή εκκίνηση για το 2026 – Κοντά στα 2,8 δισ. ευρώ τα έσοδα
Τουρισμός: Άνοδος 36,7% στις εισπράξεις και ισχυρή εκκίνηση για το 2026 – Κοντά στα 2,8 δισ. ευρώ τα έσοδα
Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει σημαντική άνοδο το πρώτο τετράμηνο του 2026
Με εντυπωσιακούς ρυθμούς συνεχίζει να κινείται ο ελληνικός τουρισμός το 2026, καταγράφοντας σημαντική αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα ήδη από τους πρώτους μήνες του έτους. Η ισχυρή επίδοση του Απριλίου, που ενισχύθηκε και από τη συγκυρία του καθολικού Πάσχα, επιβεβαιώνει τις προσδοκίες για περαιτέρω διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και για νέα υψηλά επίπεδα εισπράξεων σε μια χρονιά που ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η φετινή τουριστική χρονιά δείχνει να χτίζει πάνω στις επιδόσεις του προηγούμενου έτους, το οποίο είχε αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό. Τα στοιχεία των πρώτων τεσσάρων μηνών καταγράφουν μια αξιοσημείωτη ενίσχυση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας, με την αύξηση των εσόδων να ξεπερνά ακόμη και τον ρυθμό ανόδου των αφίξεων.
Συνολικά, στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 2,79 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 36,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Την ίδια στιγμή, οι αφίξεις ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 27,1%, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ταξιδιωτών από τις διεθνείς αγορές.
Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται μετά από μία χρονιά-ορόσημο για τον κλάδο. Το γεγονός ότι οι επιδόσεις όχι μόνο διατηρούνται αλλά και ενισχύονται, δείχνει ότι η ζήτηση για τον ελληνικό προορισμό παραμένει ισχυρή και ότι οι προσπάθειες επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου αρχίζουν να αποδίδουν ουσιαστικά αποτελέσματα.
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Η φετινή τουριστική χρονιά δείχνει να χτίζει πάνω στις επιδόσεις του προηγούμενου έτους, το οποίο είχε αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό. Τα στοιχεία των πρώτων τεσσάρων μηνών καταγράφουν μια αξιοσημείωτη ενίσχυση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας, με την αύξηση των εσόδων να ξεπερνά ακόμη και τον ρυθμό ανόδου των αφίξεων.
Συνολικά, στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 2,79 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 36,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Την ίδια στιγμή, οι αφίξεις ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 27,1%, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ταξιδιωτών από τις διεθνείς αγορές.
Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται μετά από μία χρονιά-ορόσημο για τον κλάδο. Το γεγονός ότι οι επιδόσεις όχι μόνο διατηρούνται αλλά και ενισχύονται, δείχνει ότι η ζήτηση για τον ελληνικό προορισμό παραμένει ισχυρή και ότι οι προσπάθειες επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου αρχίζουν να αποδίδουν ουσιαστικά αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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