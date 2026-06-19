Servicers: «Παγώνουν» μέχρι νεωτέρας οι τόκοι για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη

Οι Εταιρίες Διαχείρισης καλούν τους οφειλέτες του ν. 3869/2010 να συνεχίσουν να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης μέχρι να υπάρξουν διευκρινίσεις σχετικά με τη χρονική διάρκεια της περιόδου εκτοκισμού