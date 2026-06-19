Eurobank Equities για Quest: Σε €7,8 – €9,4 το εύρος δίκαιης αξίας, η κρυμμένη αξία της ACS
Eurobank Equities για Quest: Σε €7,8 – €9,4 το εύρος δίκαιης αξίας, η κρυμμένη αξία της ACS
Αναβάθμιση των προβλέψεων για την περίοδο 2026-2028 - Η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή υποτιμά τις προοπτικές της πληροφορικής και του εμπορικού κλάδου
Μεταξύ 7,8 και 9,4 ευρώ προσδιορίζει η Eurobank Equities το εύρος δίκαιης αξίας της μετοχής της Quest Holdings, σε νέα έρευνα με τη χρηματοδότηση του εκδότη (issuer sponsored research) με τίτλο «Συσσώρευση αξίας, αποκρυστάλλωση προοπτικών ανάπτυξης» (Compounding value, crystallizing optionality).
Η επικαιροποιημένη αποτίμηση δείχνει το εύρος δίκαιης αξίας αντιστοιχεί σε discount 10%. Το βασικό σενάριο της χρηματιστηριακής συνεπάγεται μια αποτίμηση EV/EBITDA για το 2026 στο επίπεδο του 8x για το εναπομείναν τμήμα εκτός της ACS (εμπορικά προϊόντα, υπηρεσίες πληροφορικής, ΑΠΕ), σε σύγκριση με το μόλις <6,5x που συνεπάγεται η τρέχουσα τιμή της μετοχής. Κατά την άποψη της Eurobank Equities, η τρέχουσα αποτίμηση υποτιμά τόσο τον δομικά αναπτυσσόμενο βραχίονα των υπηρεσιών πληροφορικής, όσο και την πορεία αύξησης των περιθωρίων κέρδους του εμπορικού τμήματος μετά την εξαγορά της Benrubi.
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Η επικαιροποιημένη αποτίμηση δείχνει το εύρος δίκαιης αξίας αντιστοιχεί σε discount 10%. Το βασικό σενάριο της χρηματιστηριακής συνεπάγεται μια αποτίμηση EV/EBITDA για το 2026 στο επίπεδο του 8x για το εναπομείναν τμήμα εκτός της ACS (εμπορικά προϊόντα, υπηρεσίες πληροφορικής, ΑΠΕ), σε σύγκριση με το μόλις <6,5x που συνεπάγεται η τρέχουσα τιμή της μετοχής. Κατά την άποψη της Eurobank Equities, η τρέχουσα αποτίμηση υποτιμά τόσο τον δομικά αναπτυσσόμενο βραχίονα των υπηρεσιών πληροφορικής, όσο και την πορεία αύξησης των περιθωρίων κέρδους του εμπορικού τμήματος μετά την εξαγορά της Benrubi.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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