ΤτΕ: Διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στα €8,3 δισ. στο τετράμηνο 2026
ΤτΕ: Διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στα €8,3 δισ. στο τετράμηνο 2026
Το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025
Επιδείνωση παρουσίασε το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2026 καθώς το έλλειμμα του αυξήθηκε κατά 1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Η διεύρυνση αυτή του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στα 8,3 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, αντανακλά την αύξηση του ελλείμματος πρωτογενών εισοδημάτων και τον περιορισμό του πλεονάσματος στο Ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων. Αντιθέτως το πλεόνασμα του Ισοζυγίου Υπηρεσιών διευρύνθηκε χάρη στο τουριστικό ισοζύγιο καθώς οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 27,1% και τα αντίστοιχα έσοδα κατά 36,9% στα 2,7 δισ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές εμφάνισαν άνοδο κατά 12,0% (4,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 3,6% (0,1% σε σταθερές τιμές).
Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα ενισχύθηκαν κατά 5,3%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 5,4% (2,2% και 4,5% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).
Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε άνοδο σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, κυρίως λόγω της μείωσης σχεδόν κατά το ήμισυ των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε την ίδια περίοδο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς τομείς, εκτός της γενικής κυβέρνησης. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων συρρικνώθηκε συγκριτικά με το πρώτο τετράμηνο του 2025, και διαμορφώθηκε σε 358,5 εκατ. ευρώ.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων , το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό, αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 8,0 δισεκ. ευρώ.
Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν ροές ύψους 4,4 δισεκ. ευρώ.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 2,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 892,3 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 4,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 965,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.
Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην άνοδο κατά 1,8 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, αλλά και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,4 δισεκ. ευρώ), παρά τη μείωση κατά 1,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η άνοδος των υποχρεώσεών τους αποδίδεται πρωτίστως στην άνοδο κατά 5,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και δευτερευόντως στη στατιστική προσαρμογή που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,4 δισεκ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν έως έναν βαθμό από τη μείωση κατά 2,1 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η διεύρυνση αυτή του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στα 8,3 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, αντανακλά την αύξηση του ελλείμματος πρωτογενών εισοδημάτων και τον περιορισμό του πλεονάσματος στο Ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων. Αντιθέτως το πλεόνασμα του Ισοζυγίου Υπηρεσιών διευρύνθηκε χάρη στο τουριστικό ισοζύγιο καθώς οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 27,1% και τα αντίστοιχα έσοδα κατά 36,9% στα 2,7 δισ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές εμφάνισαν άνοδο κατά 12,0% (4,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 3,6% (0,1% σε σταθερές τιμές).
Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα ενισχύθηκαν κατά 5,3%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 5,4% (2,2% και 4,5% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).
Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε άνοδο σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, κυρίως λόγω της μείωσης σχεδόν κατά το ήμισυ των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε την ίδια περίοδο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς τομείς, εκτός της γενικής κυβέρνησης. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων συρρικνώθηκε συγκριτικά με το πρώτο τετράμηνο του 2025, και διαμορφώθηκε σε 358,5 εκατ. ευρώ.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων , το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό, αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 8,0 δισεκ. ευρώ.
Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν ροές ύψους 4,4 δισεκ. ευρώ.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 2,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 892,3 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 4,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 965,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.
Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην άνοδο κατά 1,8 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, αλλά και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,4 δισεκ. ευρώ), παρά τη μείωση κατά 1,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η άνοδος των υποχρεώσεών τους αποδίδεται πρωτίστως στην άνοδο κατά 5,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και δευτερευόντως στη στατιστική προσαρμογή που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,4 δισεκ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν έως έναν βαθμό από τη μείωση κατά 2,1 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα