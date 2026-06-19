Χρηματιστήριο: Επέστρεψαν οι αγοραστές - Πάνω από €450 εκατ. ο τζίρος λόγω rebalancing
Χρηματιστήριο: Επέστρεψαν οι αγοραστές - Πάνω από €450 εκατ. ο τζίρος λόγω rebalancing
Δεύτερη σερί εβδομαδιαία άνοδος για τον Γενικό Δείκτη, παραμένει κοντά στα υψηλά 17ετίας - Διψήφιο ράλι για την ElvalHalcor με «άρωμα» ΑΜΚ, από κοντά η Viohalco - Νέα ρεκόρ για Aktor, ΕΥΔΑΠ και ΑΔΜΗΕ
Το Χρηματιστήριο Αθηνών επανήλθε στα θετικά πρόσημα, μετά το χθεσινό πτωτικό διάλειμμα για «ανάσες». Ο Γενικός Δείκτης «ψαλίδισε» με αυτό τον τρόπο την απόσταση από τις 2.500 μονάδες και τα υψηλά 17 ετών (επίπεδα Νοεμβρίου 2009). Παράλληλα, είχαμε ισχυρή αύξηση συναλλαγών λόγω της αναθεώρησης (rebalancing) των δεικτών FTSE Russell, STOXX και FTSE/Χ.Α., με τον τζίρο να ξεπερνά τα 450 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (19/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 4,2 μονάδες ή +0,17% και έκλεισε στις 2.475,98 μονάδες. Σε περίπου 19 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.466,69 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.485,37 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ σημείωσε κέρδη +2,24%. Μάλιστα, πρόκειται για το δεύτερο σερί ανοδικό πενθήμερο. Εντός του Ιουνίου ενισχύεται κατά +4,35% και η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +16,75%.
Η ElvalHalcor είχε σήμερα την τιμητική της, καταγράφοντας διψήφιο «άλμα» και επιστρέφοντας πάνω από τα 5 ευρώ, στον απόηχο της δρομολογούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ. Από την κίνηση της ΕΛΧΑ επωφελήθηκε η μητρική, Viohalco, η οποία έκανε ράλι +9%. Η Aktor και η ΕΥΔΑΠ σημείωσαν επίσης ισχυρή άνοδο, η οποία συνοδεύθηκε από νέα ρεκόρ, με την πρώτη να αγγίζει τα 12 ευρώ και τη δεύτερη να πιάνει τιμές που είχε να δει εδώ και 18 χρόνια (Ιούνιος 2008). Ο ΑΔΜΗΕ συνέχισε σε έντονα ανοδικούς ρυθμούς και διεύρυνε το ιστορικό υψηλό του, πιάνοντας τα 4,7 ευρώ, με την ΑΜΚ που ολοκληρώθηκε χθες να δίνει «καύσιμα» στη μετοχή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έναρξη των συναλλαγών πέρασαν τρία πακέτα της Real Consulting 3,83 εκατ. τεμαχίων -αντιστοιχεί στο 12,47% του μετοχικού κεφαλαίου- και συνολικής αξίας 20,08 εκατ. ευρώ. Ένα πακέτο αξίας 15,58 εκατ. ευρώ και 3,08 εκατ. τεμαχίων άλλαξε χέρια στην τιμή των 5,06 ευρώ ανά μετοχή, ενώ τα άλλα δύο πακέτα ύψους 4,05 εκατ. ευρώ πέρασαν έναντι 6 ευρώ ανά μετοχή. Λίγο πριν τις 14:00, πέρασε mega πακέτο 22 εκατ. τεμαχίων στην Bally’s Intralot (1,18% του μετοχικού κεφαλαίου), το οποίο άλλαξε χέρια έναντι 1,15 ευρώ ανά μετοχή (στα 25,3 εκατ. ευρώ η αξία του πακέτου).
Επενδυτικό «κρεσέντο» στο Χ.Α.
Μία συνεδρίαση υψηλών απαιτήσεων και αυξημένης κινητικότητας έλαβε σήμερα χώρα στη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία κλήθηκε να ισορροπήσει ανάμεσα στις γεωπολιτικές αναταράξεις, τη λήξη των παραγώγων και το μπαράζ αναδιαρθρώσεων σε διεθνείς και εγχώριους δείκτες. Την ίδια ώρα, το κλίμα στην επενδυτική κοινότητα τροφοδοτείται από το «κρεσέντο» των επιτυχημένων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες αναδιαμορφώνουν τον επιχειρηματικό χάρτη.
Η επενδυτική ψυχολογία δέχεται πιέσεις από τη διεθνή «σκακιέρα», καθώς η απόφαση του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, να αναβάλει το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με το Ιράν έβαλε «πάγο» στις προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε στο προσκήνιο την αβεβαιότητα, προκαλώντας άμεση αντίδραση στις ενεργειακές αγορές, με το Brent να ενισχύεται προσωρινά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Υπό αυτό το πρίσμα, οι επενδυτές περιορίζουν την ανάληψη ρίσκου εν όψει και του Σαββατοκύριακου.
Σε εγχώρια βάση, η συναλλακτική δραστηριότητα χτύπησε «κόκκινο», ιδιαίτερα στις δημοπρασίες. Σήμερα έλαβε επίσης χώρα η λήξη των συμβολαίων παραγώγων Ιουνίου σε μετοχές και δείκτες, γεγονός που παραδοσιακά προκαλεί μεταβλητότητα. Το κυρίως «πιάτο», ωστόσο, ήρθε στο κλείσιμο, όπου ενεργοποιήθηκαν οι εισροές και εκροές κεφαλαίων από τις εξαμηνιαίες και τριμηνιαίες αναθεωρήσεις των δεικτών FTSE Russell, STOXX και FTSE/Χ.Α.
Η ελληνική αγορά αποδεικνύει ότι διαθέτει βάθος, με το timing να θεωρείται ιδανικό για την άντληση κεφαλαίων. Μετά το πρόσφατο «success story» της ΔΕΗ, σειρά πήρε ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ολοκλήρωσε χθες μια άκρως επιτυχημένη ΑΜΚ. Η ζήτηση «εκτοξεύθηκε» στα 3,5 δισ. ευρώ για τα 250 εκατ. ευρώ που ζητούνταν (υπερκάλυψη 14 φορές), με το διεθνές βιβλίο να εισφέρει 2,8 δισ. ευρώ και να «κλειδώνει» την τελική τιμή στα 4,05 ευρώ ανά μετοχή.
Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα «ανοίγουν την όρεξη» και για άλλες εισηγμένες. Πρώτη που σπεύδει να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ είναι η ElvalHalcor, η οποία ανακοίνωσε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για τις 9 Ιουλίου, με σκοπό την έγκριση δικής της ΑΜΚ, ύψους 250 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία θα ακολουθήσει το ίδιο επιτυχημένο μοντέλο (book building με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και προνομιακή κατανομή για τους υφιστάμενους μετόχους), επιβεβαιώνοντας ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών λειτουργεί πλέον ως αποτελεσματικός μοχλός χρηματοδότησης.
H «ακτινογραφία» των rebalancings και οι ΑΜΚ των ΑΔΜΗΕ-ElvalHalcor
Μετά την ολοκλήρωση των σημερινών συναλλαγών, ενεργοποιήθηκαν οι εισροές και εκροές κεφαλαίων (flows) που προκύπτουν από τις αλλαγές στους δείκτες FTSE All World και Stoxx, με επίσημη ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE Global Equity δεν επέφερε αλλαγές στις ελληνικές μετοχές για τους δείκτες FTSE Emerging Europe Large Cap και Mid Cap. Μετά και την τελευταία αναθεώρηση, ο δείκτης FTSE All-World περιλαμβάνει 30 ελληνικές εταιρείες. Η αναθεώρηση των δεικτών Stoxx είχε ως αποτέλεσμα την προσθήκη της CrediaBank και τη διαγραφή της Ελλάκτωρ από τους ακόλουθους δείκτες: STOXX Greece, STOXX Developed and Emerging Markets, STOXX Emerging Markets, STOXX Eastern Europe, STOXX Balkan, STOXX All Europe και τους δείκτες STOXX Global Total Market.
Παράλληλα, μετά το σημερινό κλείσιμο έλαβαν χώρα οι αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων (rebalancing) που προκύπτουν από την εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE/Χ.Α., με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από το άνοιγμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Όπως υπενθυμίζει η Eurobank Equities, η εξαμηνιαία αναθεώρηση της σειράς δεικτών FTSE/ATHEX οδήγησε στην προσθήκη της CrediaBank στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap, αντικαθιστώντας τη Σαράντης. Στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Mid Cap, η Σαράντης αντικαθιστά την Profile. Στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εξαμηνιαία αναθεώρηση έφερε τρεις προσθήκες, και συγκεκριμένα των Credia Bank, Real Consulting και ΟΝΥΞ, οι οποίες αντικαθιστούν τις Ίλυδα, Ιατρικό Αθηνών και Unibios.
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι, μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών -σε 3,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το μερίδιο της αγοράς ύψους 250 εκατ. ευρώ, που συνεπάγεται υπερκάλυψη κατά 14 φορές- η τελική τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή στην ΑΜΚ διαμορφώθηκε στα 4,05 ευρώ ανά μετοχή. Η τελική τιμή εμπεριέχει premium μεγαλύτερο του 18% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος πριν από την έναρξη της διαδικασίας και discount μόλις 3% έναντι της ανακοινωθείσας μέγιστης τιμής προσφοράς των 4,17 ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα οδηγήσει στην έκδοση 130,9 εκατ. νέων μετοχών και στην άντληση 530 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτώντας την πλήρη συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην κεφαλαιακή «ένεση» ύψους 1 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (19/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 4,2 μονάδες ή +0,17% και έκλεισε στις 2.475,98 μονάδες. Σε περίπου 19 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.466,69 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.485,37 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ σημείωσε κέρδη +2,24%. Μάλιστα, πρόκειται για το δεύτερο σερί ανοδικό πενθήμερο. Εντός του Ιουνίου ενισχύεται κατά +4,35% και η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +16,75%.
Η ElvalHalcor είχε σήμερα την τιμητική της, καταγράφοντας διψήφιο «άλμα» και επιστρέφοντας πάνω από τα 5 ευρώ, στον απόηχο της δρομολογούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ. Από την κίνηση της ΕΛΧΑ επωφελήθηκε η μητρική, Viohalco, η οποία έκανε ράλι +9%. Η Aktor και η ΕΥΔΑΠ σημείωσαν επίσης ισχυρή άνοδο, η οποία συνοδεύθηκε από νέα ρεκόρ, με την πρώτη να αγγίζει τα 12 ευρώ και τη δεύτερη να πιάνει τιμές που είχε να δει εδώ και 18 χρόνια (Ιούνιος 2008). Ο ΑΔΜΗΕ συνέχισε σε έντονα ανοδικούς ρυθμούς και διεύρυνε το ιστορικό υψηλό του, πιάνοντας τα 4,7 ευρώ, με την ΑΜΚ που ολοκληρώθηκε χθες να δίνει «καύσιμα» στη μετοχή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έναρξη των συναλλαγών πέρασαν τρία πακέτα της Real Consulting 3,83 εκατ. τεμαχίων -αντιστοιχεί στο 12,47% του μετοχικού κεφαλαίου- και συνολικής αξίας 20,08 εκατ. ευρώ. Ένα πακέτο αξίας 15,58 εκατ. ευρώ και 3,08 εκατ. τεμαχίων άλλαξε χέρια στην τιμή των 5,06 ευρώ ανά μετοχή, ενώ τα άλλα δύο πακέτα ύψους 4,05 εκατ. ευρώ πέρασαν έναντι 6 ευρώ ανά μετοχή. Λίγο πριν τις 14:00, πέρασε mega πακέτο 22 εκατ. τεμαχίων στην Bally’s Intralot (1,18% του μετοχικού κεφαλαίου), το οποίο άλλαξε χέρια έναντι 1,15 ευρώ ανά μετοχή (στα 25,3 εκατ. ευρώ η αξία του πακέτου).
Επενδυτικό «κρεσέντο» στο Χ.Α.
Μία συνεδρίαση υψηλών απαιτήσεων και αυξημένης κινητικότητας έλαβε σήμερα χώρα στη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία κλήθηκε να ισορροπήσει ανάμεσα στις γεωπολιτικές αναταράξεις, τη λήξη των παραγώγων και το μπαράζ αναδιαρθρώσεων σε διεθνείς και εγχώριους δείκτες. Την ίδια ώρα, το κλίμα στην επενδυτική κοινότητα τροφοδοτείται από το «κρεσέντο» των επιτυχημένων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες αναδιαμορφώνουν τον επιχειρηματικό χάρτη.
Η επενδυτική ψυχολογία δέχεται πιέσεις από τη διεθνή «σκακιέρα», καθώς η απόφαση του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, να αναβάλει το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με το Ιράν έβαλε «πάγο» στις προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε στο προσκήνιο την αβεβαιότητα, προκαλώντας άμεση αντίδραση στις ενεργειακές αγορές, με το Brent να ενισχύεται προσωρινά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Υπό αυτό το πρίσμα, οι επενδυτές περιορίζουν την ανάληψη ρίσκου εν όψει και του Σαββατοκύριακου.
Σε εγχώρια βάση, η συναλλακτική δραστηριότητα χτύπησε «κόκκινο», ιδιαίτερα στις δημοπρασίες. Σήμερα έλαβε επίσης χώρα η λήξη των συμβολαίων παραγώγων Ιουνίου σε μετοχές και δείκτες, γεγονός που παραδοσιακά προκαλεί μεταβλητότητα. Το κυρίως «πιάτο», ωστόσο, ήρθε στο κλείσιμο, όπου ενεργοποιήθηκαν οι εισροές και εκροές κεφαλαίων από τις εξαμηνιαίες και τριμηνιαίες αναθεωρήσεις των δεικτών FTSE Russell, STOXX και FTSE/Χ.Α.
Η ελληνική αγορά αποδεικνύει ότι διαθέτει βάθος, με το timing να θεωρείται ιδανικό για την άντληση κεφαλαίων. Μετά το πρόσφατο «success story» της ΔΕΗ, σειρά πήρε ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ολοκλήρωσε χθες μια άκρως επιτυχημένη ΑΜΚ. Η ζήτηση «εκτοξεύθηκε» στα 3,5 δισ. ευρώ για τα 250 εκατ. ευρώ που ζητούνταν (υπερκάλυψη 14 φορές), με το διεθνές βιβλίο να εισφέρει 2,8 δισ. ευρώ και να «κλειδώνει» την τελική τιμή στα 4,05 ευρώ ανά μετοχή.
Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα «ανοίγουν την όρεξη» και για άλλες εισηγμένες. Πρώτη που σπεύδει να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ είναι η ElvalHalcor, η οποία ανακοίνωσε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για τις 9 Ιουλίου, με σκοπό την έγκριση δικής της ΑΜΚ, ύψους 250 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία θα ακολουθήσει το ίδιο επιτυχημένο μοντέλο (book building με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και προνομιακή κατανομή για τους υφιστάμενους μετόχους), επιβεβαιώνοντας ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών λειτουργεί πλέον ως αποτελεσματικός μοχλός χρηματοδότησης.
H «ακτινογραφία» των rebalancings και οι ΑΜΚ των ΑΔΜΗΕ-ElvalHalcor
Μετά την ολοκλήρωση των σημερινών συναλλαγών, ενεργοποιήθηκαν οι εισροές και εκροές κεφαλαίων (flows) που προκύπτουν από τις αλλαγές στους δείκτες FTSE All World και Stoxx, με επίσημη ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE Global Equity δεν επέφερε αλλαγές στις ελληνικές μετοχές για τους δείκτες FTSE Emerging Europe Large Cap και Mid Cap. Μετά και την τελευταία αναθεώρηση, ο δείκτης FTSE All-World περιλαμβάνει 30 ελληνικές εταιρείες. Η αναθεώρηση των δεικτών Stoxx είχε ως αποτέλεσμα την προσθήκη της CrediaBank και τη διαγραφή της Ελλάκτωρ από τους ακόλουθους δείκτες: STOXX Greece, STOXX Developed and Emerging Markets, STOXX Emerging Markets, STOXX Eastern Europe, STOXX Balkan, STOXX All Europe και τους δείκτες STOXX Global Total Market.
Παράλληλα, μετά το σημερινό κλείσιμο έλαβαν χώρα οι αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων (rebalancing) που προκύπτουν από την εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE/Χ.Α., με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από το άνοιγμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Όπως υπενθυμίζει η Eurobank Equities, η εξαμηνιαία αναθεώρηση της σειράς δεικτών FTSE/ATHEX οδήγησε στην προσθήκη της CrediaBank στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap, αντικαθιστώντας τη Σαράντης. Στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Mid Cap, η Σαράντης αντικαθιστά την Profile. Στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εξαμηνιαία αναθεώρηση έφερε τρεις προσθήκες, και συγκεκριμένα των Credia Bank, Real Consulting και ΟΝΥΞ, οι οποίες αντικαθιστούν τις Ίλυδα, Ιατρικό Αθηνών και Unibios.
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι, μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών -σε 3,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το μερίδιο της αγοράς ύψους 250 εκατ. ευρώ, που συνεπάγεται υπερκάλυψη κατά 14 φορές- η τελική τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή στην ΑΜΚ διαμορφώθηκε στα 4,05 ευρώ ανά μετοχή. Η τελική τιμή εμπεριέχει premium μεγαλύτερο του 18% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος πριν από την έναρξη της διαδικασίας και discount μόλις 3% έναντι της ανακοινωθείσας μέγιστης τιμής προσφοράς των 4,17 ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα οδηγήσει στην έκδοση 130,9 εκατ. νέων μετοχών και στην άντληση 530 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτώντας την πλήρη συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην κεφαλαιακή «ένεση» ύψους 1 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτηση ύψους 2,8 δισ. ευρώ προήλθε από διεθνείς επενδυτές και 700 εκατ. ευρώ από Έλληνες επενδυτές, ενώ στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται οι Atlas Infrastructure, Norges Bank και Covalis, παράλληλα με την βασική δέσμευση (cornerstone) ύψους 70 εκατ. ευρώ από την Capital Group. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της κατανομής αναμένονται στις 23 Ιουνίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου.
Την «σκυτάλη» από τον ΑΔΜΗΕ παίρνει η ElvalHalcor, η οποία ανακοίνωσε πρόταση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ με σκοπό τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού της σχεδίου για την περίοδο 2026-2030, «ξεκλειδώνοντας» ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 455 εκατ. ευρώ. Η άντληση κεφαλαίων θα δομηθεί ως μια πλήρως εμπορεύσιμη προσφορά (fully marketed offering) νέων μετοχών, με μία έκτακτη γενική συνέλευση να έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου προκειμένου να εγκριθεί η εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου.
Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, αν και οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά θα λάβουν προνομιακή κατανομή για να διατηρήσουν το ποσοστό ιδιοκτησίας τους, με την επιφύλαξη των κριτηρίων κατανομής. Συνολικά, η διοίκηση της ElvalHalcor στοχεύει σε μακροπρόθεσμα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA) ύψους 425-475 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά συγκρίνονται με τα 236-253 εκατ. ευρώ που επιτεύχθηκαν κατά την τελευταία τετραετία.
Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens οι 20.368 νέες μετοχές της Alpha Trust – Ανδρομέδα, οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος (κερδών χρήσης 2025 και παρελθουσών χρήσεων), από 77 μετόχους συνολικά, με τιμή διάθεσης 8,35 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, οι μετοχές της Πλαστικά Κρήτης είναι διαπραγματεύσιμες με νέα ονομαστική αξία 1,71 ευρώ ανά μετοχή, από 0,98 ευρώ προηγουμένως.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Την «σκυτάλη» από τον ΑΔΜΗΕ παίρνει η ElvalHalcor, η οποία ανακοίνωσε πρόταση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ με σκοπό τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού της σχεδίου για την περίοδο 2026-2030, «ξεκλειδώνοντας» ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 455 εκατ. ευρώ. Η άντληση κεφαλαίων θα δομηθεί ως μια πλήρως εμπορεύσιμη προσφορά (fully marketed offering) νέων μετοχών, με μία έκτακτη γενική συνέλευση να έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου προκειμένου να εγκριθεί η εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου.
Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, αν και οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά θα λάβουν προνομιακή κατανομή για να διατηρήσουν το ποσοστό ιδιοκτησίας τους, με την επιφύλαξη των κριτηρίων κατανομής. Συνολικά, η διοίκηση της ElvalHalcor στοχεύει σε μακροπρόθεσμα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA) ύψους 425-475 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά συγκρίνονται με τα 236-253 εκατ. ευρώ που επιτεύχθηκαν κατά την τελευταία τετραετία.
Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens οι 20.368 νέες μετοχές της Alpha Trust – Ανδρομέδα, οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος (κερδών χρήσης 2025 και παρελθουσών χρήσεων), από 77 μετόχους συνολικά, με τιμή διάθεσης 8,35 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, οι μετοχές της Πλαστικά Κρήτης είναι διαπραγματεύσιμες με νέα ονομαστική αξία 1,71 ευρώ ανά μετοχή, από 0,98 ευρώ προηγουμένως.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα