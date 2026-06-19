Χρηματιστήριο: Επέστρεψαν οι αγοραστές - Πάνω από €450 εκατ. ο τζίρος λόγω rebalancing

Δεύτερη σερί εβδομαδιαία άνοδος για τον Γενικό Δείκτη, παραμένει κοντά στα υψηλά 17ετίας - Διψήφιο ράλι για την ElvalHalcor με «άρωμα» ΑΜΚ, από κοντά η Viohalco - Νέα ρεκόρ για Aktor, ΕΥΔΑΠ και ΑΔΜΗΕ