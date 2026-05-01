Ανάμεσα σε δύο θρύλους στο ΣΕΦ
Ανάμεσα σε δύο θρύλους στο ΣΕΦ
Με τον κορυφαίο τενίστα Nόβακ Τζόκοβιτς και τον σούπερ σταρ του NBA Γιάννη Αντετοκούνμπο
Από το Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν και τη Νέα Υόρκη όπου παρακολούθησε τους New York Knicks να κερδίζουν στα play offs, «κατευθείαν» στο ΣΕΦ και το Φάληρο, βρέθηκε, χθες, ο Νίκος Τσάκος όπου είδε τον Ολυμπιακό να συνεχίζει τη φρενήρη πορεία του στην Εuroleague.
Και στις δύο ομάδες η οικογένεια Τσάκου είναι χορηγός. Στους μεν Knicks με την Tsakos Energy Navigation, την πρώτη ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία που εισήχθη στην αμερικανική χρηματαγορά-NYSE και στους ερυθρόλευκους με τα νερά Arrena.
Ο Νίκος Τσάκος, φορώντας το τζόκεϊ καπέλο των New York Knicks, βρέθηκε ανάμεσα σε δύο θρύλους του παγκόσμιου αθλητισμού. Τον κορυφαίο τενίστα Nόβακ Τζόκοβιτς και τον σούπερ σταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η συνύπαρξη κορυφαίων αθλητών και ισχυρών επιχειρηματικών παρουσιών ανέδειξε τη διεθνή δυναμική της βραδιάς και την αυξανόμενη απήχηση του Ολυμπιακού στο διεθνές αθλητικό στερέωμα.
Και στις δύο ομάδες η οικογένεια Τσάκου είναι χορηγός. Στους μεν Knicks με την Tsakos Energy Navigation, την πρώτη ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία που εισήχθη στην αμερικανική χρηματαγορά-NYSE και στους ερυθρόλευκους με τα νερά Arrena.
Ο Νίκος Τσάκος, φορώντας το τζόκεϊ καπέλο των New York Knicks, βρέθηκε ανάμεσα σε δύο θρύλους του παγκόσμιου αθλητισμού. Τον κορυφαίο τενίστα Nόβακ Τζόκοβιτς και τον σούπερ σταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η συνύπαρξη κορυφαίων αθλητών και ισχυρών επιχειρηματικών παρουσιών ανέδειξε τη διεθνή δυναμική της βραδιάς και την αυξανόμενη απήχηση του Ολυμπιακού στο διεθνές αθλητικό στερέωμα.
