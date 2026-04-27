Στο Ταμείο Ανάκαμψης η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δισ. ευρώ
Θετική απόφαση των Βρυξελλών θα αποτελέσει σαφές σήμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική κυβέρνηση και τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης - Σχέδιο ΥΠΕΝ για χρηματοδότηση της συμμετοχής του Δημοσίου και επιτάχυνση των μεγάλων ηλεκτρικών διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ
Σε προχωρημένες τεχνικές συζητήσεις με τα αρμόδια κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο να ενταχθεί στην επικείμενη αναθεώρηση του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η συμμετοχή του Δημοσίου σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση πρόσθετων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πέραν των ήδη εγκεκριμένων δράσεων του ΥΠΕΝ, ώστε το Δημόσιο να συμμετάσχει στην προωθούμενη ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ του Διαχειριστή.
Η ενίσχυση αυτή συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του εγκεκριμένου από τη ΡΑΑΕΥ Δεκαετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος ΕΣΜΗΕ 2025-2034, το οποίο περιλαμβάνει κρίσιμες επενδύσεις σε νέα έργα μεταφοράς, ψηφιακές υποδομές και μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις εντός και εκτός συνόρων.
Θετική απόφαση των Βρυξελλών θα αποτελέσει σαφές σήμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική κυβέρνηση και τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ ταυτόχρονα θα επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.
Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται και στις διεθνείς διασυνδέσεις, μέρος των οποίων εντάσσεται στις λεγόμενες «Ενεργειακές Λεωφόρους», την πρωτοβουλία που παρουσίασε πρόσφατα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.
Εφόσον η πρόταση εγκριθεί, κάτι που φαίνεται ότι έχει δρομολογηθεί θα πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις χρηματοδότησης ενεργειακών υποδομών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα, με άμεσο αντίκτυπο στην επιτάχυνση των επενδύσεων του ΑΔΜΗΕ την επόμενη δεκαετία.
