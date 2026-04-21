Σχοινάς: Οι ελληνικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2028-2034
Χατζηδάκης: Οι 5 βασικές προτεραιότητες για τη νέα ΚΑΠ
Στο δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, πάνω στο οποίο διεξάγεται η διαπραγμάτευση για την ΚΑΠ 2028-2034, αναφέρθηκε στην εισαγωγική του ομιλία ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, στη συνάντηση για την έναρξη της διαβούλευσης της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Παράλληλα, ξεχώρισε τις βασικές προκλήσεις, αλλά και τις προτεραιότητες, με βάση τις οποίες η χώρα θα συμμετάσχει στη συζήτηση, τονίζοντας ότι η φωνή της Ελλάδας πρέπει να ακουστεί δυνατά στις Βρυξέλλες σε όλα τα επίπεδα και για αυτό, προαπαιτούμενο, είναι ”να δημιουργήσουμε ένα κεφάλαιο αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης”.
Υπογράμμισε, ότι αυτή η διαπραγμάτευση είναι εξαιρετικά σύνθετη γιατί είναι η μόνη που γίνεται σε ένα ιδιαίτερα ασταθές περιβάλλον. Για ό,τι φιλοδοξίες εντάξουμε στον προϋπολογισμό, το τι εργαλεία θα σχεδιάσουμε, πρέπει να λάβουμε υπόψιν και το ευρύτερο πλαίσιο.
Ξεχώρισε ως ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα την ολοκλήρωση της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Όπως είπε, καλούμαστε να μετασχηματιστούμε εν κινήσει, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε τους παραγωγούς.
Βασική προτεραιότητα, κατά τον υπουργό, είναι η αντιμετώπιση των ζωονόσων, που δεν είναι τεχνικό θέμα, αλλά έχει αναχθεί σε ύψιστο ζήτημα πολιτικής προτεραιότητας. ”Δίνουμε μεγάλη μάχη στη Λέσβο και τη δίνουμε συντεταγμένα”.
Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε εκτενώς και στη νέα αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι η πρόταση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο διαφοροποιείται ουσιαστικά από το παρελθόν, καθώς δεν αποτελεί απλή συνέχεια, αλλά επιχειρεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Όπως τόνισε, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο το ύψος των πόρων, αλλά η αποτελεσματικότητά τους. «Το τι πληρώνουμε δηλαδή με αυτά τα λεφτά, παρά στο τι θα θέλαμε να μας πληρώνουν, έχει σημασία», ξεκαθάρισε.
Έναρξη εθνικού διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2028-2034) σήμερα στην Αθήνα, σύντομα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας— Margaritis Schinas (@MargSchinas) April 21, 2026
Οικοδομούμε ένα νέο εθνικό συμβόλαιο για τον πρωτογενή τομέα, μια νέα εθνική εκκίνηση για την ελληνική γεωργία.
Διάλογος, συνεργασία, συναίνεση. pic.twitter.com/keqySjDF2m
