Ρέι Ντάλιο: Ο επενδυτής-θρύλος και αντίπαλο δέος του Γουόρεν Μπάφετ

Υπάρχουν επενδυτές που χτίζουν αυτοκρατορίες με τις αγορές και τις πωλήσεις του, υπάρχουν κι εκείνοι που προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τον ίδιο τον τρόπο που κινείται ο κόσμος. Ο Ray Dalio ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Ο 76χρονος σήμερα θρύλος των επενδύσεων δεν υπήρξε απλώς ένας διαχειριστής κεφαλαίων, αλλά ένας άνθρωπος που προσπάθησε να μετατρέψει την οικονομία σε ένα σύστημα κανόνων, σχεδόν σε φυσική επιστήμη.Αν η ιστορία της Wall Street είχε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, ο Dalio θα ήταν ακριβώς απέναντι από τον Warren Buffett. Όχι ως αντίπαλος με την παραδοσιακή έννοια, αλλά μια εντελώς διαφορετική σχολή σκέψης.O Ray Dalio το 1975, στα 26 του χρόνια και ήδη με bachelor στα οικονομικά από το διάσημο πανεπιστήμιο Harvard, είχε μπροστά του μια πολλά υποσχόμενη καριέρα. Αντί να θέσει τις δυνάμεις του στην διάθεση κάποιας εταιρείας (ήδη είχε δουλέψει για δύο χρόνια στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης), αποφάσισε να γίνει αφεντικό του εαυτού του -κι ας μην είχε κεφάλαια. Μέσα από ένα μικρό διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, ίδρυσε τη Bridgewater Associates, μια εταιρεία επενδύσεων που με τα χρόνια εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο hedge fund στον κόσμο, με κεφάλαια που έφτασαν να ξεπερνούν τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια.Δεν ήταν μια επιτυχία που ήρθε γρήγορα ή εύκολα. Στα πρώτα χρόνια, ο Dalio γνώρισε αποτυχίες που θα μπορούσαν να είχαν τερματίσει την καριέρα του. Πιο χαρακτηριστική απ’ όλες ήταν η πρόβλεψή για την αμερικανική οικονομία στις αρχές της δεκαετίας του ’80, που αποδείχτηκε λάθος. Αντί, όμως, να καταρρεύσει, μετέτρεψε το λάθος σε δομικό στοιχείο της φιλοσοφίας του: η αποτυχία δεν είναι εμπόδιο, αλλά δεδομένο προς ανάλυση.