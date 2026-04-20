Bally’s Intralot: Πρόταση για εξαγορά της Evoke στη Μεγάλη Βρετανία
Η Bally’s Intralot εξετάζει πρόταση εξαγοράς της evoke με τίμημα 0,50 λίρες ανά μετοχή - Δημιουργείται προοπτική για 1 δισ. Εbitda
Σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της Evoke βρίσκεται η Bally’s Intralot, έχοντας καταθέσει πρόταση με τίμημα 0,50 λίρες ανά μετοχή για το σύνολο του εκδοθέντος και του προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της, Η πρόταση, σύμφωνε με τη σχετική ανακοίνωση της Bally’s Intralot αναμένεται να περιλαμβάνει ανταλλαγή μετοχών, με μια εναλλακτική για μερικώς καταβολή μετρητών. Η εξαγορά σε περίπτωση ολοκλήρωσης δημιουργεί προοπτική για 1 δισ. Εbitda, ενώ η διοίκηση της BYLOT έχει αναφέρει πως θα τηρήσει τους στόχους μόχλευσης και μερίσματος μέσω αρχιτεκτονικής της κεφαλαιακής διάρθρωσης που υπονοεί ότι το χρέος της Εvoke με όποια μορφή αυτό θα λάβει στο τέλος της συναλλαγής δεν επιβαρύνει τη μόχλευση της εισηγμένης.
Η εξαγορά δημιουργεί μεγάλο πεδίο συνεργιών καθώς η Evoke αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους online στοιχηματισμού και gaming στη Μεγάλη Βρετανία, με παρουσία σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Πρόκειται για τη μετεξέλιξη της 888 Holdings, η οποία το 2024 προχώρησε σε rebranding με στόχο να ενοποιήσει τα διαφορετικά της brands κάτω από μία ενιαία εταιρική ταυτότητα και να ενισχύσει τη διεθνή της εικόνα. Ο όμιλος δραστηριοποιείται τόσο στο ψηφιακό περιβάλλον όσο και σε φυσικά καταστήματα, με βασικούς πυλώνες το αθλητικό στοίχημα και τα online καζίνο, ενώ στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται γνωστά ονόματα όπως η William Hill και οι πλατφόρμες 888.
Σε σχετική ανακοίνωση για την πρόταση εξαγοράς προχώρησε και η Evοke Plc προς τις βρετανικές χρηματιστηριακές αρχές, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόταση εξαγοράς αναμένεται να παρέχει η διοίκηση της Bally’s Intralot στη σημερινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.
