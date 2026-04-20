Bally’s Intralot: Στα €183,5 εκατ. το προσαρμοσμένο EBITDA το 2025 με αύξηση 40,4%
Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 518 εκατ. ευρώ - Robeson Reeves: «Η επιτυχής εξαγορά της Bally’s International Interactive μετασχημάτισε ουσιαστικά τον Όμιλο σε μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες iGaming και lottery σε παγκόσμιο επίπεδο»
Tα οικονομικά της αποτελέσματα για τη δωδεκάμηνη περίοδο με λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανακοίνωσε η Bally’s Intralot, παρουσιάζοντας έσοδα Ομίλου στα €518,0 εκατ. για το δωδεκάμηνο του 2025 (+34,8% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Bally’s International Interactive στο Δ’ τρίμηνο του 2025.
Πιο αναλυτικά:
Προσαρμοσμένο EBITDA (ΑΕΒΙΤDA) για το 2025 στα €183,5 εκατ. (+40,4% σε ετήσια βάση), με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 35,4%.
Στις αρχές Οκτωβρίου, η Intralοt S.A. ολοκλήρωσε την εξαγορά της Bally’s International Interactive (BII) έναντι €2,7 δις., αποτελούμενη από μετρητά και «νέες μετοχές εισφοράς εις είδος», δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η ενοποίηση της BII προσέθεσε €167,1 εκατ. στα Έσοδα του Ομίλου και €67,0 εκατ. στο AEBITDA (40,1% περιθώριο AEBITDA).
