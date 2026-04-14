Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος: Το πρώτο του ναυτικό φυλλάδιο και η ζωντανή συνέχεια της ελληνικής ναυτοσύνης
Η επιστροφή στις ρίζες και το μήνυμα συνέχειας στη σύγχρονη ναυτιλία
Με έντονη συναισθηματική φόρτιση και σαφή συμβολισμό σύνδεσης γενεών, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος κρατούσε στα χέρια του το πρώτο του ναυτικό φυλλάδιο, κατά τη διάρκεια του Tsakos Greek Officers Forum 2026. Το ιστορικό αυτό τεκμήριο εντοπίστηκε και του παραδόθηκε ως αναμνηστικό από τη διοίκηση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), σε μια κίνηση που, σύμφωνα με παριστάμενους, τον συγκίνησε βαθιά.
Η στιγμή αυτή δεν είχε απλώς προσωπικό χαρακτήρα. Λειτούργησε ως υπενθύμιση μιας διαδρομής που ξεκινά από το κατάστρωμα και φτάνει έως την κορυφή της ελληνικής ναυτιλίας, αποτυπώνοντας τη διαχρονική έννοια της ελληνικής ναυτοσύνης: αφοσίωση, πειθαρχία, γνώση και σεβασμός στην παράδοση.
