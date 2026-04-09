Fuel Pass 2026: Ποιoι ΑΦΜ υποβάλλουν αίτηση σήμερα στο gov.gr
Μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass.
Κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφηκε ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα, που οδήγησε σε επιβάρυνση των υπολογιστικών συστημάτων και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση. Γι’ αυτό και η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ των φυσικών προσώπων.
Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8, 9 και 0.
Από αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ τους.
Τα ποσά της ενίσχυσηςΤο ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.
Για αυτοκίνητα:
-60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές
-50 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές
-50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα
-40 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα
Για μοτοσυκλέτες / μοτοποδήλατα:
-35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές
-30 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές
-30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα
-25 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα
