Ακριβότερο το φετινό πασχαλινό ταξίδι λόγω καυσίμων, τι θα γίνει με τις τιμές στην αντλία μετά την πτώση του Brent
Oι υψηλές τιμές πιέζουν τις μετακινήσεις, με αργή αποκλιμάκωση στην αντλία και την αγορά σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής - Στα 2,07 ευρώ το diesel, από κοντά και η βενζίνη, καταγράφοντας επίσης αύξηση 17%
Αυξημένο διαμορφώνεται φέτος το κόστος των πασχαλινών μετακινήσεων, καθώς οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Παρά τις πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, η επίδραση στην αντλία παραμένει περιορισμένη.
Ενδεικτικά, την Τρίτη 7 Απριλίου η μέση πανελλαδική τιμή του diesel ανήλθε στα 2,071 ευρώ το λίτρο. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η αύξηση είναι εντυπωσιακή, καθώς από περίπου 0,96 ευρώ το λίτρο τον Απρίλιο του 2025 έχει υπερδιπλασιαστεί, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 110%. Την ίδια στιγμή, μικρότερη αλλά εξίσου αισθητή είναι και η αύξηση της βενζίνης, η οποία διαμορφώνεται περίπου στο 17% στα 2,075 μ ευρώ το λίτρο.
Παρά τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, που χθες κατέγραψαν πτώση 15% με το Brent στα 95 δολάρια το βαρέλι, η μείωση που αναμένεται τις επόμενες ημέρες εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη και σταδιακή, χωρίς άμεσο ουσιαστικό αντίκτυπο στις τιμές της αντλίας.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, εφόσον συνεχιστεί η πτωτική τάση και διατηρηθεί η εκεχειρία στην πράξη, η τιμή του diesel μαζί με τη επιδότηση των 20 λεπτών ενδέχεται να υποχωρήσει στα 2,04 ευρώ το λίτρο μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται να προσεγγίσει ακόμη και τα 2 ευρώ την επόμενη εβδομάδα με τη επιστροφή των εκδρομέων.
Οι αυξήσεις στις τιμές καυσίμων στην ελληνική αγορά καταγράφονται σταδιακά και ανάλογη εκτιμάται ότι θα είναι και η πορεία αποκλιμάκωσης των τιμών. Όπως επισημαίνουν στελέχη του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών, η τιμολόγηση από τα δύο διυλιστήρια βασίζεται στις τιμές της πλατφόρμας Platts για τη Μεσόγειο. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογίζει τον μέσο όρο των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων των τελευταίων τεσσάρων ημερών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και την ισοτιμία ευρώ–δολαρίου.
Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, δεν καταγράφεται σήμερα πρόβλημα εφοδιασμού στην Ελλάδα. Τα δύο διυλιστήρια έχουν ήδη διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας και διαθέτουν εναλλακτικές ροές αργού πετρελαίου, διασφαλίζοντας την επάρκεια της αγοράς έως τα τέλη Μαΐου.
Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, περίπου το 70% του αργού πετρελαίου που προμηθεύεται η Ελλάδα προέρχεται από το Ιράκ, το Καζακστάν και τη Λιβύη, ενώ μικρότερες ποσότητες εισάγονται από τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και τη Νορβηγία. Από τους τρεις βασικούς προμηθευτές, μόνο το Ιράκ επηρεάζεται άμεσα από τις πολεμικές εξελίξεις, ενώ η Λιβύη και το Καζακστάν επηρεάζονται κυρίως από τις διεθνείς συνθήκες της ενεργειακής αγοράς.
