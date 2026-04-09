Fuel Pass: Πληρώθηκαν οι πρώτοι, ποιοι είναι οι επόμενοι στην ουρά, γιατί αρκετοί είδαν το μήνυμα «συμπληρώστε το email σας στο ΕΜΕπ»
Fuel Pass: Πληρώθηκαν οι πρώτοι, ποιοι είναι οι επόμενοι στην ουρά, γιατί αρκετοί είδαν το μήνυμα «συμπληρώστε το email σας στο ΕΜΕπ»
Ξεπέρασαν τις 800.000 οι αιτήσεις- Το πρόβλημα για όσους περιμένουν email επιβεβαίωσης… που δεν έρχεται!
Μετ’ εμποδίων εξελίσσεται η διαδικασία των αιτήσεων για τη επιδότηση αγοράς καυσίμων fuel pass. Η υποβολή για ΑΦΜ που λήγουν σε 4,5,6 και 7 συνεχίστηκε χθες χωρίς τα σοβαρά προβλήματα των προηγούμενων ημερών στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με τον αριθμό των αιτήσεων να έχει ξεπεράσει τις 800.00.
Σειρά παίρνουν σήμερα όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 ή 0, ενώ από το Μεγάλο Σάββατο και μετά η εφαρμογή των αιτήσεων ολοκληρώθηκε. Από χθες μάλιστα πληρώθηκαν ήδη και δικαιούχοι που, παρά τα προβλήματα, κατάφεραν να κάνουν πρώτοι αίτηση, από την Μεγάλη Δευτέρα που άνοιξε η πλατφόρμα.
Ωστόσο ανέκυψαν νέα πρόβλήματα! Πολλοί που πέρασαν σχετικά ανώδυνα χθές την «πίστα» της πλατφόρμας των αιτήσεων… κόλλησαν στην επόμενη: στη διαδικασία ταυτοποίησης στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) που δεν τους αφήνει να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.
Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ (ή και εκατοντάδες χιλιάδες ενδεχομένως) οι οποίοι δεν είχαν πλήρως ενημερωμένα τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο. Για λόγους ταυτοποίησης, προκειμένου να μην εισπράξουν τρίτα πρόσωπα την επιδότηση, ζητείται από τους δικαιούχους να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία και το email τους, αν δεν το είχαν δηλώσει πριν τη διαδικασία.
Σε αυτούς εμφανίζεται ειδικό μήνυμα, πριν προχωρήσουν στη συμπλήρωση της Αίτησης.
Σε άλλους οι οδηγίες λένε «Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας στο ΕΜΕπ».
Για άλλους αναφέρει ότι «η αίτησή σας δεν έχει υποβληθεί οριστικά (…) εκκρεμεί η επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας σας. Επισκεφθείτε ένα ΚΕΠ ώστε να ολοκληρώσετε την επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας σας».
Και στις δύο περιπτώσεις, η αίτηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και να δρομολογηθεί για πληρωμή.
Σειρά παίρνουν σήμερα όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 ή 0, ενώ από το Μεγάλο Σάββατο και μετά η εφαρμογή των αιτήσεων ολοκληρώθηκε. Από χθες μάλιστα πληρώθηκαν ήδη και δικαιούχοι που, παρά τα προβλήματα, κατάφεραν να κάνουν πρώτοι αίτηση, από την Μεγάλη Δευτέρα που άνοιξε η πλατφόρμα.
Ωστόσο ανέκυψαν νέα πρόβλήματα! Πολλοί που πέρασαν σχετικά ανώδυνα χθές την «πίστα» της πλατφόρμας των αιτήσεων… κόλλησαν στην επόμενη: στη διαδικασία ταυτοποίησης στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) που δεν τους αφήνει να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.
Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ (ή και εκατοντάδες χιλιάδες ενδεχομένως) οι οποίοι δεν είχαν πλήρως ενημερωμένα τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο. Για λόγους ταυτοποίησης, προκειμένου να μην εισπράξουν τρίτα πρόσωπα την επιδότηση, ζητείται από τους δικαιούχους να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία και το email τους, αν δεν το είχαν δηλώσει πριν τη διαδικασία.
Σε αυτούς εμφανίζεται ειδικό μήνυμα, πριν προχωρήσουν στη συμπλήρωση της Αίτησης.
Σε άλλους οι οδηγίες λένε «Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας στο ΕΜΕπ».
Για άλλους αναφέρει ότι «η αίτησή σας δεν έχει υποβληθεί οριστικά (…) εκκρεμεί η επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας σας. Επισκεφθείτε ένα ΚΕΠ ώστε να ολοκληρώσετε την επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας σας».
Και στις δύο περιπτώσεις, η αίτηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και να δρομολογηθεί για πληρωμή.
Ειδικά για όσους ζητείται να δηλώσουν ηλεκτρονικά το email, η διαδικασία κολλάει στο μήνυμα επιβεβαίωσης που πρέπει να λάβουν οι δικαιούχοι, αλλά αυτό δεν έρχεται ακόμα και μετά από ώρες αναμονής.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τα χείλη αρμοδίων στελεχών, η καθυστέρηση αυτή αποδίδεται στον μαζικό τρόπο ταυτόχρονης αποστολής των email προς τις χιλιάδες των δικαιούχων. Για λόγους προστασίας από επιθετική αλληλογραφία (spam) οι servers των παρόχων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «παγώνουν» τις αποστολές, προκειμένου να ελέγξουν ότι είναι ασφαλείς για τους παραλήπτες. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι μπορεί το email που περιέχει τον ειδικό σύνδεσμο (link) να παραδοθεί τις επόμενες ώρες ή ημέρες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα οι δικαιούχοι να προχωρήσουν στη διαδικασία.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τα χείλη αρμοδίων στελεχών, η καθυστέρηση αυτή αποδίδεται στον μαζικό τρόπο ταυτόχρονης αποστολής των email προς τις χιλιάδες των δικαιούχων. Για λόγους προστασίας από επιθετική αλληλογραφία (spam) οι servers των παρόχων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «παγώνουν» τις αποστολές, προκειμένου να ελέγξουν ότι είναι ασφαλείς για τους παραλήπτες. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι μπορεί το email που περιέχει τον ειδικό σύνδεσμο (link) να παραδοθεί τις επόμενες ώρες ή ημέρες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα οι δικαιούχοι να προχωρήσουν στη διαδικασία.
