Πώς οι influencers ‘’σκότωσαν’’ τα μικρά μαγαζιά της γειτονιάς
Μια αληθινή ιστορία για την ψευδαίσθηση της αυθεντικότητας
Στην προσφυγομάνα γειτονιά της ιστορίας μας, σε ένα μικρό ταχυφαγείο, για ένα ολόκληρο αιώνα γενιές και γενιές ανθρώπων μόχθησαν πάνω από τις φωτιές σερβίροντας μνήμες και παραδόσεις από προπάππου σε παππού και από πατέρα σε γιο στους κατοίκους μιας άγνωστης τουριστικά γειτονιάς. Εδώ, η αναμονή ήταν πάντα τελετουργία και η σιωπή σεβασμός. Σήμερα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και για λίγες μόνο ώρες κάθε απόγευμα, μητέρα και γιος σερβίρουν στα λιγοστά τραπέζια και στους πάγκους τον δικό τους χειροποίητο γύρο στα κάρβουνα. Φίλοι και γνωστοί χαρίζουν στους εαυτούς τους μια καθημερινή κοινωνική συνθήκη που περιέχει μικρές στιγμές γευστικής αλήθειας.
Εκεί βρισκόμουν και εγώ κάθε φορά που επισκεπτόμουν την πόλη. Με σεβασμό στην ιστορία και την αισθητική του χώρου, χωρίς κινητό τηλέφωνο στο χέρι, χανόμουν ανάμεσα σε ιστορίες ανθρώπων, σε πολιτικές και αθλητικές συζητήσεις, σε λαϊκές δοξασίες και διαφωνίες πάνω από μια μερίδα φαγητό και μια μπύρα. Και το κυριότερο. Δεν μιλούσα για αυτό. Δεν παρότρυνα φίλους και γνωστούς να το επισκεφθούν και αυτοί με την σειρά τους να φέρουν περισσοτέρους επισκέπτες. Άλλωστε για κάποιους ανθρώπους σαν και την οικογένεια της ιστορίας, το κυνήγι του κέρδους δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός.
Η διατήρησή της επιχείρησης τους, το καθημερινό μεροκάματο είναι η ζωή και ο θάνατός τους. Από την παιδική ηλικία έως τα βαθιά γεράματά τους όλα τα μέλη της οικογένειας τα πέρασαν στα ίδια λιγοστά τετραγωνικά, στις ίδιες φωτιές. Μια σπάνια και ζωτική συνθήκη όμοια με την σημασία της ίδιας της αναπνοής για όλους εμάς.
