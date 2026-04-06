Fuel Pass: Ανατροπή με τις αιτήσεις μετά το «κρασάρισμα», ποιοι θα μπαίνουν κάθε μέρα στην πλατφόρμα
Τις πρώτες ώρες περισσότεροι από 160.000 πολίτες υπέβαλαν αίτηση, ενώ τα logins ξεπέρασαν τα 3.000 ανά δευτερόλεπτο - Νέο σύστημα με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ για να αποσυμφορηθεί το vouchers.gov.gr – Ποιοι κάνουν αίτηση Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, τι ισχύει από Παρασκευή
Σε αλλαγή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων προχώρησε η κυβέρνηση για το Fuel Pass, μετά το «μπλοκάρισμα» της πλατφόρμας από τη μαζική είσοδο χιλιάδων πολιτών. Το σύστημα δεν άντεξε τον όγκο, με αποτέλεσμα συνεχείς διακοπές και καθυστερήσεις, οδηγώντας σε νέα ρύθμιση για την αποσυμφόρηση της διαδικασίας.
Πλέον, οι αιτήσεις δεν θα υποβάλλονται ελεύθερα για όλους, αλλά με «κόφτη» το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να κατανέμεται η επισκεψιμότητα και να αποφεύγονται νέα τεχνικά προβλήματα.
Συγκεκριμένα, το νέο χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Την Τρίτη 7 Απριλίου 2026, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 και 3.
Την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, η πλατφόρμα ανοίγει για όσους έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
Την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, σειρά έχουν οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0.
Από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Απριλίου, η πλατφόρμα θα είναι ξανά ανοιχτή για όλους, χωρίς περιορισμούς.
Η αλλαγή αυτή θεωρείται κρίσιμη για να «τρέξει» ομαλά το πρόγραμμα, καθώς την πρώτη ημέρα λειτουργίας η πλατφόρμα δέχθηκε πρωτοφανή πίεση, με χιλιάδες αιτήσεις να υποβάλλονται ταυτόχρονα, προκαλώντας αλλεπάλληλες διακοπές.
Στην πράξη, όσοι προσπάθησαν να κάνουν αίτηση και δεν τα κατάφεραν, θα πρέπει πλέον να περιμένουν την ημέρα που αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Η διαδικασία παραμένει η ίδια, αλλά το «παράθυρο» πρόσβασης αλλάζει.
Για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή έχουν απορίες, λειτουργεί helpdesk στο 2102154173 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00), ενώ υπάρχει και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω email στο FuelPass2026@ktpae.gr.
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητεί την κατανόηση των πολιτών για τις καθυστερήσεις.
«Κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφηκε ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα, που οδήγησε σε επιβάρυνση των υπολογιστικών συστημάτων και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση. Σημειώνεται ότι τις πρώτες ώρες περισσότεροι από 160.000 πολίτες υπέβαλαν αίτηση, ενώ τα logins ξεπέρασαν τα 3.000 ανά δευτερόλεπτο» αναφέρει
Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
«Μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass.
Κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφηκε ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα, που οδήγησε σε επιβάρυνση των υπολογιστικών συστημάτων και καθυστερήυσεις στην εξυπηρέτηση. Σημειώνεται ότι τις πρώτες ώρες περισσότεροι από 160.000 πολίτες υπέβαλαν αίτηση, ενώ τα logins ξεπέρασαν τα 3.000 ανά δευτερόλεπτο. Για τον λόγο αυτό, ζητείται η κατανόηση των πολιτών.
Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων, ως εξής:
• Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.
• Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
• Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.
Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεων και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της πλατφόρμας».
