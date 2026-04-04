Το περίφημο κολιέ της Cartier που έχει φορεθεί από 4 μόνο γυναίκες

Το 1975, η Μεξικανή ηθοποιός και «femme fatale» María Félix, γνωστή και ως La Doña, πελάτισσα της Carier με πάθος για τα σπάνια κοσμήματα, επισκέφθηκε την μπουτίκ στην Rue de la Paix στο Παρίσι. Σύμφωνα με το θρύλο, έφερε μαζί της ένα ζωντανό, μικρό κροκοδειλάκι μέσα σε ένα αντίστοιχα μικρό ενυδρείο-βάζο, ζητώντας από τους τεχνίτες του οίκου να αναπαραστήσουν το ζώο με απόλυτη ακρίβεια. Όπως λέγεται, οι περίφημοι τεχνίτες της Cartier μελέτησαν το ερπετό και δημιούργησαν ένα κολιέ που αποτελείται από δύο αρθρωτούς κροκόδειλους που αγκαλιάζουν το λαιμό.Το θαυμαστό αποτέλεσμα εντυπωσίασε την αγορά πολυτελών κοσμημάτων της εποχής, ενώ αφιερώθηκαν άρθρα και συζητήσεις για το αριστουργηματικό κολιέ με τους δύο κροκοδείλους που μοιάζουν, σχεδόν να κινούνται. Ο ένας κροκόδειλος είναι κατασκευασμένος από κίτρινο χρυσό 18 καρατίων και καλυμμένος με περισσότερα από 1.000 κίτρινα διαμάντια, συνολικού βάρους 60,02 καρατίων. Ο δεύτερος, είναι κατασκευασμένος από λευκό χρυσό 18 καρατίων και 1.060 σμαράγδια, συνολικού βάρους 66,86 καρατίων. Τα μάτια διαθέτουν ρουμπίνια, ενώ τα δύο «πολυτελή» ερπετά, μπορούν να αποσπαστούν μεταξύ τους και να φορεθούν ως καρφίτσες.Οι 4 γυναίκες που φόρεσαν το μοναδικής ομορφιάς κόσμημαΚαθώς ανήκε στην ιδιοκτησία της María Félix στόλισε το λαιμό της ηθοποιού για πολλά χρόνια σε επίσημες εκδηλώσεις, πρεμιέρες και βραβεύσεις. Η γοητευτική σταρ Μόνικα Μπελούτσι, το φόρεσε στο Φεστιβάλ των Καννών το 2006, ενώ κόσμησε και το λαιμό της διάσημης Αιγύπτιας ηθοποιού Γιασμίν Σάμπρι, σε εκδήλωση της Cartier το 2021 -πρόκειται για την πιο αγαπημένη πρωταγωνίστρια τηλεοπτικών σειρών με τεράστια τηλεθέαση στον αραβικό κόσμο.Τελευταία φορά, φωτογραφήθηκε όταν το φόρεσε η δημοφιλής Μεξικανή ηθοποιός Μάμπελ Καντένα για το εξώφυλλο της Vogue Mexico τον Μάρτιο του 2023. Μετά το θάνατο της Φέλιξ το 2002, η Cartier αγόρασε το περίφημο κόσμημα, το οποίο πλέον αποτελεί μέρος της Cartier Collection -της συλλογής του οίκου με ιστορικά κομμάτια. Ο οίκος δημιούργησε το 2018 μια νέα σειρά υψηλής και περίτεχνης κοσμηματοποιίας, εμπνευσμένη από το αρχικό σχέδιο, στην οποία χάρισε το όνομα της αρχικής και μοναδικής ιδιοκτήτριας Maria Felix.Ένα μοναδικό κειμήλιοΣτις μέρες μας, η αξία του ιστορικού κοσμήματος εκτιμάται μεταξύ 20 και 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Προφανώς καμία από τις επανεκδόσεις με έμπνευση την αρχική δημιουργία -αν και διαθέτουν εξαιρετικά υψηλές τιμές- δεν αγγίζουν αυτό το μέγεθος τιμής. Εξάλλου η προέλευση και η ιστορία του, μοιάζει τόσο ασυνήθιστη καθώς έχει επιβιώσει δια μέσου των δεκαετιών ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυαδικότητας (duality) δύο συμπληρωματικών και παράλληλα ανεξάρτητων στοιχείων που τελικά συνθέτουν ένα «δεμένο» και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.