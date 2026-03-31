Η διάρκεια του πολέμου επανακαθορίζει τα business plans των τραπεζών

Ένα δύσκολο παζλ φαίνεται να έχουν να διαχειριστούν οι ελληνικές τράπεζες, καθώς έχει ανοίξει η συζήτηση με τον SSM σε σχέση με τα μερίσματα των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε ό,τι αφορά τις διανομές του 2026 (χρήση 2025), τίποτα δεν αναμένεται να αμφισβητηθεί, ωστόσο το αγκάθι του πολέμου στη Μέση Ανατολή – εφόσον οι εχθροπραξίες διαρκέσουν – μπορεί να δημιουργήσει την ανάγκη για αναθεώρηση των business plans των ελληνικών τραπεζών.



Όλα αυτά ενώ, σήμερα αναμένεται η απόφαση του MSCI προκειμένου το Χρηματιστήριο Αθηνών να εισέλθει στις αναπτυγμένες αγορές.



Η διαβούλευση για την αναβάθμιση της Ελλάδας ξεκίνησε τέλη Ιανουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε στις 16 Μαρτίου 2026. Η τελική απόφαση έχει προαναγγελθεί για σήμερα 31 Μαρτίου 2026.



Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να μεταβάλει την ποιότητα των επενδυτών και τις επιδιώξεις τους. Επενδυτικά ταμεία και sovereign wealth funds, όπως και μακροπρόθεσμοι επενδυτές είναι αυτοί που θα θελήσουν να εισέλθουν στο μετοχολόγιο των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για επενδυτές που βλέπουν τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις και ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για τα μερίσματα.



Γι’ αυτό και θα αποτελούσε προβληματική εξέλιξη η συνέχιση του πολέμου που μοιραία θα ανάγκαζε πολλές επιχειρήσεις, ασφαλώς και τις τράπεζες σε μια μεταβολή των business plans τους.

