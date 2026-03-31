Deal Φουρλή – Golden Age Capital για τα Holland & Barrett
Συμμαχία για τη νέα ανάπτυξη του brand μέσω του καναλιού των φαρμακείων – Το master franchise περνά στο σχήμα που «τρέχει» το project της Dr Pharmacy, με τον Όμιλο Fourlis να διατηρεί μειοψηφική συμμετοχή
Σε συμφωνία με τη Golden Age Capital για τη δραστηριότητα της Holland & Barrett στην Ελλάδα προχωρά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newmoney, ο Όμιλος Fourlis, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί αλλαγή κατεύθυνσης για την ανάπτυξη του brand στη χώρα.
Η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση του master franchise της Holland & Barrett στην εταιρική οντότητα μέσω της οποίας η Golden Age Capital «τρέχει» ήδη το εγχείρημα ανάπτυξης δικτύου φαρμακείων, μετά και την εξαγορά της Dr Pharmacy, με τον Όμιλο Fourlis να συμμετέχει στο σχήμα ως μέτοχος μειοψηφίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα