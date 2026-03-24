O πόλεμος στην ατζέντα του SSM: Tι είπαν στη συνάντηση τραπεζίτες και Κλαούντια Μπουχ
O πόλεμος στην ατζέντα του SSM: Tι είπαν στη συνάντηση τραπεζίτες και Κλαούντια Μπουχ
Μεγάλη η εμπειρία των ελληνικών τραπεζών στην καταγραφή και αντιμετώπιση κινδύνων - Μικρή η έκθεσή τους στη Μέση Ανατολή
O πόλεμος και οι συνέπειές του, άμεσες και έμμεσες, ήταν αυτό που συζήτησαν στη συνάντησή τους, που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, ο SSM και οι τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες ξεκινούν από καλό σημείο την αντιμετώπιση κυρίως έμμεσων συνεπειών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μια μεγάλη γεωπολιτική κρίση, την οποία αντιμετωπίζει ολόκληρη Ευρώπη.
Oι ελληνικές τράπεζες κινούνται με σημαντικά κεφαλαιακά αποθέματα και με μεγάλη διασπορά κινδύνου στο χαρτοφυλάκιό τους και με κεφαλαιακή απόδοση, που υπερβαίνει αισθητά τον μέσο κοινοτικό όρο, ο οποίος βρίσκεται στο 10%.
Μολονότι η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στη Μέση Ανατολή είναι ελάχιστη, ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα επηρεαστεί από την αύξηση των τιμών ενέργειας, τις πληθωριστικές πιέσεις, την επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Παρ’ όλα αυτά οι ελληνικές τράπεζες έχουν μεγάλη εμπειρία στην καταγραφή και την αντιμετώπιση κινδύνων.
Στη συνάντηση μετείχαν η επικεφαλής του SSM Κλαούντια Μπουχ (κεντρ. φωτ.) και ο πρόεδρος του SRB Ντομινίκ Λαμπουρέ με τους Έλληνες τραπεζίτες.
Συμμετείχαν οι CEOs Χρήστος Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς), Φωκίων Καραβίας (Eurobank), Παύλος Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα), Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) και Ελένη Βρεττού (Credia Bank).
Πηγή: newmoney.gr
Oι ελληνικές τράπεζες κινούνται με σημαντικά κεφαλαιακά αποθέματα και με μεγάλη διασπορά κινδύνου στο χαρτοφυλάκιό τους και με κεφαλαιακή απόδοση, που υπερβαίνει αισθητά τον μέσο κοινοτικό όρο, ο οποίος βρίσκεται στο 10%.
Μολονότι η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στη Μέση Ανατολή είναι ελάχιστη, ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα επηρεαστεί από την αύξηση των τιμών ενέργειας, τις πληθωριστικές πιέσεις, την επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Παρ’ όλα αυτά οι ελληνικές τράπεζες έχουν μεγάλη εμπειρία στην καταγραφή και την αντιμετώπιση κινδύνων.
Στη συνάντηση μετείχαν η επικεφαλής του SSM Κλαούντια Μπουχ (κεντρ. φωτ.) και ο πρόεδρος του SRB Ντομινίκ Λαμπουρέ με τους Έλληνες τραπεζίτες.
Συμμετείχαν οι CEOs Χρήστος Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς), Φωκίων Καραβίας (Eurobank), Παύλος Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα), Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) και Ελένη Βρεττού (Credia Bank).
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα